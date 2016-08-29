HOMTOM представляет смартфон HT10 с технологией распознавания радужной оболочки глаза

Фото - http://photos.prnewswire.com/prnh/20160824/400856

Радужная оболочка глаза у каждого человека является абсолютно уникальной, а ее внутренняя структура отличается стабильностью, что делает ее чрезвычайно точным и безопасным "паролем". Для распознавания радужной оболочки глаза применяется алгоритм, способный выявлять до 266 точек идентификации, что делает эту технологию намного точнее любого другого биометрического метода. Технология позволяет разблокировать телефон всего за 0,3 сек., работает как в условиях пониженного освещения, так и в темноте, способна распознавать радужную оболочку даже в случае, если пользователь носит очки. Все это делает процесс разблокировки быстрее, удобнее и безопаснее.

Присоединяйтесь к "глобальной сети 4G"

Частоты HOMTOM HT10 охватывают все континенты мира и включают диапазоны, используемые в Европе, - В3 В7 В20, Африке - В1 В3 В7, Северной Америке - В4 В17, Латинской Америке - В2 В4 В7, Азии - В1 В3 В7 и Океании - В1 В2 В4 В7. Это позволяет решать проблемы с рабочими частотами и дает пользователям возможность работать в среде 4G в любой точке земного шара.

Сохраняйте в памяти драгоценные моменты жизни с помощью камер 21 МП и 8 МП

Благодаря мощной технологии MediaTek Helio X20 HOMTOM HT10 поддерживает возможность съёмки фото с повышенным разрешением FHD. Смартфон, оснащённый задней камерой SONY 21 МП сверхвысокого разрешения и фронтальной HD-камерой 8 МП, позволяет с невероятной лёгкостью запечатлевать моменты повседневной жизни на кристально чётких фотографиях.

Все желающие смогут воочию познакомиться с функциональной технологией HOMTOM на выставке Global Source Exhibition в рамках AsiaWorld Expo, которая пройдет с 18 по 21 октября 2016 года в Гонконге.

Видео HOMTOM HT10: https://www.youtube.com/watch?v=0KZ2KcAFTd8

Дополнительная информация: http://homtom.cc/Product/ProductDetail?proId=6