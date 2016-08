Серверные и хранилищные системы Supermicro® обеспечат молниеносную скорость виртуализации

В основе нового решения VSAN на базе Flash-накопителей NVMe лежит 1U Ultra SuperServer® 1028U-TN10RT+, поддерживающий десять дисков NVMe SSD и оснащённый первой на рынке истинной возможностью «горячей» замены для критически важных корпоративных приложений RAS. Созданные Supermicro узлы с поддержкой VSAN идеально подходят для клиентов, нуждающихся в создании простых во внедрении и управлении сверхбыстрых гиперконвергированных кластеров с высокой степенью доступности, ориентированных на высокопроизводительные базы данных и приложения аналитики больших данных, требующие высокого уровня совместимости, надёжности и эксплуатационной технологичности. Пользователям, ищущим системы на базе Flash-накопителей NVMe с ещё большей плотностью данных, Supermicro предлагает 2U SuperServer, поддерживающий 24 диска NVMe SSD с возможностью «горячей» замены, и ещё одно решение с поддержкой 48 аналогичных дисков. Компания также представила новую двухузловую систему 2U с высокой степенью доступности и поддержкой 20 двухпортовых NVMe SSD.

Кроме того, разработанное Supermicro решение VSAN VDI на базе Flash-накопителей, предназначенное для высокопроизводительных графических приложений, сочетает в себе широкий спектр энергоэффективных, высокоплотных суперсерверов, оптимизированных под нужды ГП, высокопроизводительное Flash-хранилище и графические процессоры с оптимизаций под VDI. Компания Supermicro даёт пользователям возможность внедрять и использовать виртуальные машины для выполнения высококлассных графических рабочих процессов, включая CAD и приложения медийного и развлекательного секторов, применяемые специалистами в сфере дизайна, а также офисные приложения, используемые сотрудниками при выполнении повседневных задач. Решение, продемонстрированное на VMworld, основано на Supermicro TwinPro2™ SuperServer, оснащённом высокопроизводительными многопользовательскими ГП.

«Являясь лидером рынка в сфере технологий NVMe Flash-серверов и хранилищ данных с возможностью «горячей» замены и располагая широчайшим ассортиментом из более чем 60 систем NVMe, Supermicro предоставляет клиентам в корпоративном, облачном, хранилищном секторах и IoT, доступ к новейшим разработкам в области виртуализационных технологий, что повышает их конкурентоспособность и помогает обеспечивать успех в будущем, - отметил Чарльз Лян (Charles Liang), президент и главный исполнительный директор Supermicro. - В сочетании с нашей всеобъемлющей линейкой комплексных серверных, хранилищных и сетевых систем, виртуализационные решения Supermicro на базе Flash-накопителей обеспечивают лучшие показатели производительности на каждый ватт затраченной энергии и каждый доллар инвестиций, значительно снижая ТСО».

Обширный портфель продуктов Supermicro, предназначенных для вычислений, хранения данных и сетевого взаимодействия, создает идеальную, проверенную опытом и оптимизированную платформу для сегодняшних «высокоманёвренных» коммерческих приложений, работающих «по требованию». Благодаря расширенным функциям Virtual SAN 6.2 - включая дедупликацию и сжатие данных, кодирование от стирания, проверку контрольного числа программного обеспечения и высочайшее качество сервиса, - клиенты отныне могут в полной мере использовать возможности решений NVMe и SSD на базе Flash-накопителей и внедрять их в свои критически важные приложения уровня Tier 1, тем самым повышая производительность и сокращая свои расходы. Кроме того, все VSAN-совместимые узлы Supermicro доступны с новейшими процессорами Intel® Xeon® E5-2600v4, отличающимися повышенным числом ядер, высокой плотностью, производительностью и скоростью памяти, что имеет чрезвычайно важное значение для виртуальной среды.

Новые функции и все новинки NVMe от Supermicro позволяют пользователям создавать однородную среду VMware для удовлетворения потребностей своих центров данных - от критически важных приложений до архивов. Все это способствует повышению производительности, надёжности и удобства пользования в сочетании с самыми низкими показателями ТСО. Результатом многолетнего партнёрства Supermicro с VMware стало упрощение и ускорение внедрения высококонвергированной инфраструктурной архитектуры (HCI) в центрах обработки данных для использования всех преимуществ низкого ТСО и высокой производительности при снижении уровня сложности. Располагая широчайшим выбором узлов VSAN Ready и самыми современными программными опциями для индивидуальной конфигурации таких узлов, компания Supermicro продолжает делать все возможное для предоставления своим клиентам самых передовых инноваций для упрощения и повышения функциональности центров данных.

Для получения дополнительной информации о полной линейке высокопроизводительных, высокоэффективных серверов и решений для хранения данных и сетевого взаимодействия от компании Supermicro посетите www.supermicro.com.

Следите за новостями Supermicro на Facebook и Twitter.

О компании Super Micro Computer, Inc. (код NASDAQ: SMCI)

Supermicro® (код NASDAQ: SMCI), SMCI), лидер в сфере высокопроизводительных и высокоэффективных серверных технологий, является ведущим поставщиком передовых серверных решений Building Block Solutions® для информационных центров, облачных вычислений, высокопроизводительных вычислительных центров, корпоративных ИТ, Hadoop/Больших данных и встроенных систем. Supermicro ответственно подходит к защите окружающей среды; инициатива «We Keep IT Green®» позволяет предоставлять клиентам самые энергоэффективные и экологически чистые решения из всех доступных на рынке.

Supermicro, Building Block Solutions и We Keep IT Green являются торговыми марками и/или зарегистрированными торговыми марками Super Micro Computer, Inc.

Intel является зарегистрированной торговой маркой Intel Corporation в Соединённых Штатах Америки и других странах мира.

Все остальные марки, названия и торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев.

SMCI-F