UnionPay предоставляет платежные сервисы китайским студентам, обучающимся за рубежом

ШАНХАЙ (SHANGHAI), 29 августа 2016 г. /PRNewswire/. С началом нового семестра китайские студенты, обучающиеся в иностранных вузах, выезжают за рубеж. Как известно, свыше 2000 образовательных учреждений за пределами материкового Китая принимают карты UnionPay для оплаты обучения, а платёжная система UnionPay охватывает все аспекты повседневной учёбы и жизни студентов в основных образовательных центрах.

Удобные платежи в крупнейших студенческих центрах

На сегодняшний день 18 млн коммерческих предприятий и 1,3 млн. банкоматов в 160 странах и регионах мира принимают карты UnionPay. Свыше 300000 POS-терминалов в Гонконге, Макао, Тайване, Австралии, Канаде, Сингапуре и Корее поддерживают мобильную технологию UnionPay QuickPass, позволяя студентам осуществлять платежи с помощью смартфонов.

США являются самым популярным направлением для обучения за рубежом. Кредитные карты UnionPay принимаются во всех книжных магазинах более 20 лучших колледжей и университетов страны. Картой UnionPay также можно воспользоваться практически во всех местных банкоматах и в 80% магазинов. Студенты могут осуществлять платежи с помощью карт этой платёжной системы на таких популярных веб-сайтах, как Amazon и eBay. Некоторые торговые центры вроде B&H предоставляют эксклюзивные привилегии для студентов.

В Австралии карты UnionPay принимаются в 80% банкоматов и 65% магазинов, а больше половины всех таких торговых точек поддерживают мобильную технологию QuickPass. Около 400 местных учебных заведений принимают оффлайн-оплату картами UnionPay.

C каждым годом все большее число китайских студентов выбирают Великобританию, большинство банкоматов этой страны принимают карты UnionPay. Шестнадцать учебных заведений позволяют оплачивать проживание и обучение картами этой платёжной системы. Центры обслуживания студентов, общежития и библиотеки также принимают карты UnionPay.

Кредитки UnionPay освобождают от необходимости носить с собой наличные и обменивать иностранную валюту. Студенты могут подавать заявки на выдачу карт UnionPay в 40 странах и регионах мира, чтобы с удобством осуществлять платежи и пользоваться эксклюзивными привилегиями для клиентов компании.

Удобные международные онлайн-платежи за обучение

С помощью карт UnionPay студенты могут также платить за обучение в режиме онлайн. Во-первых, подобные платежи можно осуществлять посредством платёжных платформ вроде peerTransfer (более 900 учебных заведений) и Western Union (более 400 учебных заведений), а также пяти платформ тайваньских банков (в общей сложности 95 учебных заведений). Во-вторых, возможность оплаты существует и посредством разделов оплаты на официальных веб-сайтах вузов. Такую опцию предоставляют более 700 школ, работающих с TMS и TouchNet, а также университеты Гонконга, Австралии и Новой Зеландии.

С помощью карт UnionPay оплачивать обучение в режиме онлайн очень удобно и быстро. В большинстве случаев средства зачисляются на счет учебного заведения в течение трёх рабочих дней без каких-либо конвертационных сборов, а система онлайн-платежей UnionPay обеспечивает полную безопасность всего процесса. При оплате обучения в режиме онлайн студенты могут также воспользоваться многочисленными скидками и привилегиями.

Для получения дополнительной информации посетите: http://www.unionpayintl.com

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Г-жа Чэнь (Ms. Chen), тел.: +86-10-63074558