Huawei и OVUM опубликовали совместный доклад "Эволюция большого видео"

ШАНХАЙ (SHANGHAI), 29 августа 2016 г. /PRNewswire/. Компания Huawei и OVUM, ведущая международная фирма, специализирующаяся на технологических исследованиях и консалтинге, совместно опубликовали доклад под названием «Эволюция большого видео - анализ видео-возможностей для трансформации телекоммуникационного бизнеса№ (The Evolution of Big Video - Examining telco transformation video opportunities). В публикации описывается текущая ситуация с предоставлением телекоммуникационными компаниями видео-сервисов для развлекательного и коммуникационного рынков, а также для вертикальных отраслевых сегментов. Делая акцент на использовании и распространении видео среди отдельных пользователей, домохозяйств и корпоративных клиентов, публикация раскрывает новейшие тенденции эволюции большого видео и предоставляет рекомендации относительно поддержки телекоммуникационных предприятий, следующих по пути трансформации ICT и Big Video.

Публикация содержит комплексный анализ текущего состояния видео-бизнеса, а также ценную информацию относительно будущих перспектив данной отрасли, возможных бизнес-моделей, тенденций абонентских предпочтений и новейших технологических стимулов. В частности, в документе подчёркивается, что:

К 2020 году доля мобильного видео возрастёт до 75% общего трафика 4G - с 15% в 2016 году, что станет возможным благодаря росту популярности видео 4K UHD, видеороликов из социальных сетей, приложений VR/AR, расширению сети 5G/FTTx и новейшим тенденциям в сфере IT (облачные вычисления, большие данные, телекоммуникационные ОС и т.д.)

Фото - http://photos.prnewswire.com/prnh/20160829/CN78014-a

Корпоративные видеоматериалы также постепенно становятся одним из крупнейших факторов этой растущей тенденции. В дополнение к существующим стандартным видео-сервисам - тренингам, проведению встреч с клиентами и телемедицине, - в различных отраслях промышленности активно внедряется ряд новых инструментов видеоконференции.

Фото - http://photos.prnewswire.com/prnh/20160829/CN78014-b

Видеоконференции быстрыми темпами формируют стратегическое инфраструктурное направление бизнеса телекоммуникационных компаний. Крупнейшие игроки этой отрасли изучают новые способы реализации успешных стратегий корпоративного видео, стремясь занять лидерские позиции в этой сфере на фоне растущих возможностей для трансформации видео-бизнеса.

Поскольку большое видео уже приобрело статус стратегического императива, авторы документа подчёркивают, что IPTV, SVOD и широкое применение других видео-сервисов будут влиять на формирование телекоммуникационными компаниями своих бизнес-стратегий в этом направлении. Тремя важными шагами к успеху являются:

Во-первых, телекоммуникационному предприятию необходимо извлечь полную выгоду из возможностей, открываемых таргетированными пакетными услугами: чётко идентифицировать группы индивидуальных пользователей, домохозяйств и корпоративных клиентов как три крупнейших сектора рынка, на которых телекоммуникационным компаниям следует предоставлять ориентированные и инновационные комплексные сервисы - например, интегрированные онлайн- или мобильные видео-услуги и телевизионно-развлекательные предложения.

Во-вторых, компаниям следует стремиться гарантировать себе лояльность существующих и привлечение новых клиентов путём новых моделей монетизации видео-бизнеса, переходя от простой оплаты за услуги к оплате за дифференцированные, высококачественные впечатления.

Третьим, но не менее важным, шагом является необходимость для телекоммуникационных компаний принимать меры для интеграции в рамках всей экосистемы видеоиндустрии с целью максимального увеличения рыночных возможностей для всех участников ценностной цепочки видеодистрибуции.

Принимая во внимание взрывной рост популярности видео, для обеспечения успеха своей деятельности телекоммуникационным компаниям необходимо действовать проактивно и стратегически планировать путь развития своего видео-бизнеса в отличие от адаптации под существующую инфраструктуру. Им потребуется преобразовать свои сети из простых каналов передачи данных в видео-центрические сети и стимулировать развитие отрасли посредством инновационных бизнес-моделей и сотрудничества в рамках отраслевой экосистемы.

«Эволюция большого видео - анализ видео-возможностей для трансформации телекоммуникационного бизнеса» содержит весьма ценную аналитическую информацию, накопленную OVUM и Huawei в ходе практической деятельности в сфере большого видео и поддерживаемую комплексными исследованиями от ведущих телекоммуникационных компаний всего мира. Согласно заявлению Huawei, компания и дальше будет прикладывать все усилия для изучения рынка большого видео с точки зрения поддержки эволюции подобных технологий и успешной реализации новых бизнес-возможностей для всех игроков отрасли.

Документ «Эволюция большого видео - анализ видео-возможностей для трансформации телекоммуникационного бизнеса» (The Evolution of Big Video - Examining telco transformation video opportunities) можно скачать здесь.

О компании Huawei

Huawei - ведущий мировой поставщик решений информационных и коммуникационных технологий (ICT). Наша задача – сделать жизнь людей более насыщенной и повысить эффективность посредством создания более взаимосвязанного мира. Мы выступаем в роли социально-ответственной компании, поставщика инновации для информационного общества и партнёра отрасли. Стимулируемая клиентоориентированными инновациями и открытыми партнёрствами, компания Huawei создала комплексный портфель ICT-решений, предоставляющих клиентам конкурентные преимущества в телекоммуникационных и корпоративных сетях, устройствах и облачных вычислениях. 170 000 сотрудников Huawei по всему миру делают все возможное для создания максимальной ценности для телекоммуникационных операторов, корпораций и клиентов. Наши новаторские ICT-решения, продукты и сервисы успешно используются более чем в 170 странах и регионах мира, обслуживая свыше одной трети мирового населения. Компания Huawei, основанная в 1987 году, является частным предприятием, принадлежащим её сотрудникам-акционерам.

Для получения более подробной информации посетите

www.huawei.com

О 2016 HUAWEI CONNECT

Конференция HUAWEI CONNECT пройдёт в период с 31 августа по 2 сентября этого года на территории Expo Center, Mercedes-Benz Arena и Shanghai World Expo Exhibition and Convention Center. Мероприятие будет представлять собой интегрированную конференцию для представителей глобальной экосистемы ICT, участие в которой примут более 15 000 отраслевых лидеров, которые предпримут попытку разработать концепцию «Связанного мира» и цифровой трансформации индустрии. Приглашаем всех участников и гостей конференции посетить стенд «Большие данные» HUAWEI CONNECT и получить больше полезной информации относительно информационного доклада по большим данным.

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт:

http://www.huawei.com/minisite/huaweiconnect2016/en/index.html

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Эйми Юй (Aimee Yu), +86-136-0303-9807, aimee.yu@huawei.com