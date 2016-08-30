Huawei и OVUM опубликовали совместный доклад "Эволюция большого видео"

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ШАНХАЙ (SHANGHAI), 29 августа 2016 г. /PRNewswire/. Компания Huawei и OVUM, ведущая международная фирма, специализирующаяся на технологических исследованиях и консалтинге, совместно опубликовали доклад под названием «Эволюция большого видео - анализ видео-возможностей для трансформации телекоммуникационного бизнеса№ (The Evolution of Big Video - Examining telco transformation video opportunities). В публикации описывается текущая ситуация с предоставлением телекоммуникационными компаниями видео-сервисов для развлекательного и коммуникационного рынков, а также для вертикальных отраслевых сегментов. Делая акцент на использовании и распространении видео среди отдельных пользователей, домохозяйств и корпоративных клиентов, публикация раскрывает новейшие тенденции эволюции большого видео и предоставляет рекомендации относительно поддержки телекоммуникационных предприятий, следующих по пути трансформации ICT и Big Video.
Публикация содержит комплексный анализ текущего состояния видео-бизнеса, а также ценную информацию относительно будущих перспектив данной отрасли, возможных бизнес-моделей, тенденций абонентских предпочтений и новейших технологических стимулов. В частности, в документе подчёркивается, что:
Фото - http://photos.prnewswire.com/prnh/20160829/CN78014-a
Фото - http://photos.prnewswire.com/prnh/20160829/CN78014-b
Поскольку большое видео уже приобрело статус стратегического императива, авторы документа подчёркивают, что IPTV, SVOD и широкое применение других видео-сервисов будут влиять на формирование телекоммуникационными компаниями своих бизнес-стратегий в этом направлении. Тремя важными шагами к успеху являются:
Принимая во внимание взрывной рост популярности видео, для обеспечения успеха своей деятельности телекоммуникационным компаниям необходимо действовать проактивно и стратегически планировать путь развития своего видео-бизнеса в отличие от адаптации под существующую инфраструктуру. Им потребуется преобразовать свои сети из простых каналов передачи данных в видео-центрические сети и стимулировать развитие отрасли посредством инновационных бизнес-моделей и сотрудничества в рамках отраслевой экосистемы.
«Эволюция большого видео - анализ видео-возможностей для трансформации телекоммуникационного бизнеса» содержит весьма ценную аналитическую информацию, накопленную OVUM и Huawei в ходе практической деятельности в сфере большого видео и поддерживаемую комплексными исследованиями от ведущих телекоммуникационных компаний всего мира. Согласно заявлению Huawei, компания и дальше будет прикладывать все усилия для изучения рынка большого видео с точки зрения поддержки эволюции подобных технологий и успешной реализации новых бизнес-возможностей для всех игроков отрасли.
Документ «Эволюция большого видео - анализ видео-возможностей для трансформации телекоммуникационного бизнеса» (The Evolution of Big Video - Examining telco transformation video opportunities) можно скачать здесь.
О компании Huawei
Huawei - ведущий мировой поставщик решений информационных и коммуникационных технологий (ICT). Наша задача – сделать жизнь людей более насыщенной и повысить эффективность посредством создания более взаимосвязанного мира. Мы выступаем в роли социально-ответственной компании, поставщика инновации для информационного общества и партнёра отрасли. Стимулируемая клиентоориентированными инновациями и открытыми партнёрствами, компания Huawei создала комплексный портфель ICT-решений, предоставляющих клиентам конкурентные преимущества в телекоммуникационных и корпоративных сетях, устройствах и облачных вычислениях. 170 000 сотрудников Huawei по всему миру делают все возможное для создания максимальной ценности для телекоммуникационных операторов, корпораций и клиентов. Наши новаторские ICT-решения, продукты и сервисы успешно используются более чем в 170 странах и регионах мира, обслуживая свыше одной трети мирового населения. Компания Huawei, основанная в 1987 году, является частным предприятием, принадлежащим её сотрудникам-акционерам.
Для получения более подробной информации посетите
www.huawei.com
О 2016 HUAWEI CONNECT
Конференция HUAWEI CONNECT пройдёт в период с 31 августа по 2 сентября этого года на территории Expo Center, Mercedes-Benz Arena и Shanghai World Expo Exhibition and Convention Center. Мероприятие будет представлять собой интегрированную конференцию для представителей глобальной экосистемы ICT, участие в которой примут более 15 000 отраслевых лидеров, которые предпримут попытку разработать концепцию «Связанного мира» и цифровой трансформации индустрии. Приглашаем всех участников и гостей конференции посетить стенд «Большие данные» HUAWEI CONNECT и получить больше полезной информации относительно информационного доклада по большим данным.
Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт:
http://www.huawei.com/minisite/huaweiconnect2016/en/index.html
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Эйми Юй (Aimee Yu), +86-136-0303-9807, aimee.yu@huawei.com