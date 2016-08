Форум Belt and Road предоставит дополнительную поддержку китайским энергопредприятиям

ЯНЬТАЙ (YANTAI), Китай, 30 августа 2016 г. /PRNewswire/. Китайским энергетическим предприятиям необходимо позиционировать себя для выхода на мировую арену и осуществления международного сотрудничества в сфере производственного потенциала. Такое мнение высказал Иэн Хэ (Ian He), главный исполнительный директор Jereh Group, выступая в минувший четверг на Форуме по вопросам международных инвестиций и финансирования энергетического сектора (International Energy Investment & Financing Cooperation Forum) в китайском Яньтае.

Организаторами форума выступили Китайская торговая палата по импорту и экспорту механического оборудования и электронной продукции (China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products (CCCME)) и Jereh Group. Послы и консулы дипломатических представительств более чем 10 стран мира в Китае - включая Россию, Казахстан и Таджикистан, - выразили свою поддержку расширенному участию частных китайских предприятий в реализации региональных проектов. Руководство SINOSURE ознакомило участников форума с вопросами поддержки энерго-инвестиционного партнёрства финансовой политикой и проблемами, существующими в данном секторе.

Согласно данным отчёта Мирового банка, опубликованном в июне 2016 года, процесс восстановления глобальной экономики продолжается, однако его темпы по-прежнему оставляют желать лучшего. И инициатива «Один пояс - одна дорога» (Belt & Road) предаст ему столь необходимый стимул. Правительства стран, расположенных по маршруту нового Шёлкового пути, разработало множество преференциальных политик, ориентированных на стимулирование международных инвестиций посредством различных моделей сотрудничества. «Эти программы способны помочь компаниям решать финансовые проблемы и сокращать расходы на осуществление международных коммерческих сделок. К примеру, компаниям SINOSURE и Jereh Group удалось создать комплексное стратегическое партнёрство для поддержки процессов глобализации бизнеса этих предприятий», - отметил г-н Чан, помощник генерального директора Филиала SINOSURE в провинции Шаньдун.

Консул Посольства Республики Казахстан в КНР, г-н Абу-Талип Амаханов в своей программной речи высказал мнение, что экономический рост и благоприятный инвестиционный климат позволят расширить двухстороннее сотрудничество между Китаем и Казахстаном.

«Частные предприятия располагают преимуществами с точки зрения эффективности и гибкости механизмов, реакции на потребности рынка, а также производственной деятельности и управления, что будет способствовать созданию взаимовыгодного партнёрства. Однако нам также следует чётко понимать, что китайские предприятия, включая Jereh, по-прежнему сталкиваются с проблемами при выходе на мировой рынок, к которым относится способность осуществлять долгосрочное планирование, эффективно контролировать риски и добиваться признания у иностранных потребителей, - отметил Иэн. - Нам необходимо обеспечить себе новые позиции, дабы расширить своё пространство для манёвра в процессе роста».

О компании Jereh

Являясь глобальным разработчиком проектов и генеральным подрядчиком, мы предоставляем своим клиентам гибкие и эффективные интегрированные решения (в сфере инвестирования, финансирования и подрядной деятельности) в рамках всего цикла реализации проекта. На сегодняшний день мы располагаем преимуществами в нефтегазовой, энергетической, инфраструктурной и экологической сферах, в таких отраслях, как консалтинг, научно-исследовательская деятельность, инжиниринг, производство и техническое обслуживание.

