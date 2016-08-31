Композиция "Imagine" от SIR IVAN вошла в десятку хит-парадов

НЬЮ-ЙОРК (NEW YORK), 31 августа 2016 г. /PRNewswire/. В этом месяце все мы стали свидетелями того, как вершится музыкальная история: поп-звезда и меценат SIR IVAN со своей новой энергичной версией знаменитого хита Джона Леннона "Imagine" вошёл в "десятку" трех авторитетных хит-парадов. Это знаменательное событие наступило ровно через 45 лет после выпуска оригинальной композиции в 1971 году.

Фото - http://photos.prnewswire.com/prnh/20150303/179367

В Великобритании - на родине Джона Леннона, - "Imagine" от SIR IVAN заняла 9-ю строчку хит-парада Commercial Pop Chart авторитетного ресурса Music Week. SIR IVAN вошёл в августовский радио-чарт вместе с Селеной Гомез, Бобом Синклером, Ашером и Кельвином Харрисом.

Фото - http://photos.prnewswire.com/prnh/20160829/402267

Так уж совпало, что и в США, - стране, которая долгие годы была домом для Джона Леннона, - "Imagine" в исполнении SIR IVAN также заняла девятое место в хит-параде DJ Times National Dance/Crossover Top 40 Chart. DJ Times является старейшим и самым уважаемым журналом для профессиональных ди-джеев Америки. SIR IVAN вошёл в клубный чарт вместе с Джастином Тимберлейком, Джастином Бибером, Сией, Шоном Полом и Рианной.

Фото - http://photos.prnewswire.com/prnh/20160829/402268

По версии новозеландского промоушн-подразделения SERATO, Serato White Label, "Imagine" от SIR lVAN на протяжении июля занимала первое место по числу диджейских загрузок. SERATO является ведущим мировым производителем оборудования и программного обеспечения для ди-джеев. Несмотря на то, что SIR IVAN лидирует в хит-параде, компанию ему составляют Гвен Стефани, М.I.A. и Имани.

Фото - http://photos.prnewswire.com/prnh/20160829/402269

Версия "Imagine" от SIR IVAN в стиле электронной танцевальной музыки (http://bit.ly/2bzzO9D) много недель не покидала верхние строчки хит-парада Billboard Dance Club Chart. Соавторами новой композиции выступили лауреат премии "Грэмми" Омар Акрам и легендарный аранжировщик Питер Рафельсон. Композиция получила самые высокие оценки по всему миру, и поклонники оригинальной версии вместе с любителями любителей современной музыки сегодня танцуют и занимаются спортом под мелодию самой легендарной песни о мире на всей земле. "Imagine" стала первым синглом из нового 10-песенного альбома SIR IVAN под названием «Peaceman Shines» (http://bit.ly/2c9Yryf). Каждая из 10 композиций, созданная 10 разными продюсерами, представляет собой новую интерпретацию известных антивоенных песен 60-х и начала 70-х годов, за исключением двух оригинальных треков на ту же тему, в создании которых принимал участие SIR IVAN.

Это не первая интерпретация "Imagine", выпущенная SIR IVAN. 4 сентября 2001 года, всего за неделю до атак 11 сентября, он уже представлял миру свой вариант прославленной композиции. Это событие положило начало его музыкальной карьере и сделало его первым исполнителем в истории современной музыки, превратившим медленную лирическую балладу Beatles или Джона Леннона в энергичный танцевальный хит. Революционная динамичная версия "Imagine" от SIR IVAN, выпущенная при участии Tommy Boy Label и её владельца Тома Сильвермана, мгновенно вошла в "топ-40" хит-парада Billboard Dance Chart. Этот факт послужил наглядным доказательством тому, что даже спустя тридцать лет после выпуска оригинальной версии хита Леннона в 1971 году, слова "Imagine" столь же актуальны для абсолютно нового поколения. И сегодня, по прошествии 15 лет, SIR IVAN впервые превратил лирическую балладу в танцевальную композицию, а поскольку террористические атаки в наши дни случаются по всему миру, он снова даёт планете возможность излечить себя посредством целебной силы музыки. Он призывает нас объединиться, одновременно привлекая средства на благие дела.

В 2005 году SIR IVAN, сын человека, выжившего в концлагере Аушвиц, Сигги В. Вильцига, создал фонд Peaceman Foundation - благотворительную организацию, жертвующую средства другим некоммерческим начинаниям, направленным на предоставление помощи людям, страдающим от синдрома постравматического стресса (PTSD). PTSD - тяжёлое психологическое состояние, возникающие в результате значительных насильственных действий, включая физические нападения на членов ЛГБТ-сообщества, зверские преступления военного времени и терроризм. SIR IVAN имел возможность воочию наблюдать тот ужас, с которым приходится сталкиваться выжившим в террористических атаках. Его отец страдал от классических проявлений PTSD: сильных головных болей, мучительных воспоминаний, ночных кошмаров и депрессии, что стало последствием жестоких избиений в концентрационном лагере и убийства 59 членов его семьи во время Холокоста. Весь авторский гонорар SIR IVAN от сингла "Imagine" и альбома "Peaceman Shines" будет перечислен на счёт фонда Peaceman Foundation для борьбы с PTSD и лечения психологических травм, от которых страдают жертвы насилия и преступлений на почве ненависти. И сингл, и альбом можно приобрести в iTunes, Amazon MP3, Beatport Pro и многих других музыкальных магазинах. Физические компакт-диски можно приобрести в CD Baby.

"Imagine" от SIR IVAN на iTunes: https://itun.es/us/U99Tcb

Альбом SIR IVAN "Peaceman Shines" на iTunes: https://itun.es/us/D-pXcb

Для получения дополнительной информации о SIR IVAN и фонде Peaceman Foundation перейдите по представленным ниже ссылкам:

www.SirIvan.com и www.SirIvan.com/The-Peaceman-Foundation

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