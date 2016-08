Школьников приглашают к участию в международном видеоконкурсе по науке и математике

САН-ФРАНЦИСКО (SAN FRANCISCO), 1 сентября 2016 г. /PRNewswire/. Фонд Breakthrough Prize Foundation сегодня объявил о начале второго ежегодного молодёжного конкурса Breakthrough Junior Challenge - международного научно-математического состязания среди школьников, направленного на стимулирование креативного мышления в сфере фундаментальных концепций медико-биологических наук, физики или математики.

«Конкурс Breakthrough Junior Challenge призывает новое поколение учёных и лидеров помочь нам взглянуть на традиционные научные принципы новым, свежим способом, - отметила соучредитель Breakthrough Prize д-р Присцилла Чань (Priscilla Chan). - Мы надеемся, что учащиеся из всех уголков земного шара примут участие в этом состязании, и я с нетерпением жду возможности увидеть их потрясающие работы. Как мы узнали в прошлом году, уникальный взгляд школьников на обычные вещи и их инновационное мышление способны научить нас всем важным и сложным научным принципам с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни».

Видео церемонии запуска Breakthrough Junior Challenge д-ром Чань можно посмотреть здесь: Видеоролик официального запуска Breakthrough Junior Challenge.

Организаторы конкурса приглашают учащихся в возрасте 13-18 лет из всех стран мира создавать оригинальные видеоролики (продолжительностью до пяти минут), иллюстрирующие ту или иную концепцию или теорию в области медико-биологических наук, физики или математики. Все конкурсные заявки будут оцениваться с точки зрения способности конкурсантов увлекательно, творчески и с фантазией передавать сложные научные идеи. Крайний срок подачи заявок - 10 октября 2016 года. Все конкурсанты должны зарегистрироваться для участия на веб-сайте www.breakthroughjuniorchallenge.org.

Из числа всех заявителей будет выбран один победитель, который получит стипендию в размере 250 000 долл. США. Учитель-естествовед, вдохновивший учащегося-победителя, получит в награду 50 000 долл. США. Школа, в которой учится победитель, получит сверхсовременную научную лабораторию, оценочная стоимость которого составит 100 000 долл. США.

Новшеством в этом году станет вспомогательный конкурс «зрительских симпатий» Breakthrough Junior Challenge. Все видеоработы полуфиналистов будут опубликованы в открытом доступе на официальной странице премии Breakthrough Prize в Facebook, и ролик, получивший наибольшее число «лайков», станет победителем конкурса «зрительских симпатий». Счастливчик будет вознагражд н автоматическим выходом в финал общего конкурса и получит возможность посостязаться за главный приз.

В прошлом году победителем конкурса стал 18-летний Райан Честер (Ryan Chester), учащийся школы North Royalton High School в штате Огайо. Видеоработа Райана под названием «Some Cool Ways to Understand the Special Theory of Relativity and What It Means About Time» (Несколько классных способов понять специальную теорию относительности и её значение в аспекте времени) была посвящена специальной теории относительности Альберта Эйнштейна и получила высокую оценку судейского жюри за остроумие, доходчивость и креативность. Ролик привлёк внимание зрителей по всему миру и получил почти четыре миллиона онлайн-просмотров. В сентябре Райан приступит к учёбе в Гарвардском университете.

«Победа в Breakthrough Junior Challenge изменила мою жизнь и открыла для меня новые возможности в выборе вуза. Изначально я собирался продолжить учёбу в государственном колледже в Огайо. Этот вариант был самым доступным с финансовой точки зрения. Но победа в конкурсе сделала любой вуз доступным для меня. И теперь я буду учиться в Гарварде - столь престижный университет я раньше даже и не рассматривал, - отметил Честер. - Мой совет участникам текущего конкурса: обязательно проведите тщательное исследование. Убедитесь, что вы понимаете свою тему лучше, чем нужно. И добавьте юмора!».

В 2015 году организаторы конкурса получили более 2 000 квалифицированных заявок от участников из 86 стран мира, включая США, Индию, Мексику, Канаду, Великобританию, Австралию, Китай, Японию, Объединённые Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, Бразилию, Таиланд, Турцию, Вьетнам, Норвегию, Францию, Израиль и Перу.

«Конкурс Breakthrough Junior Challenge не похож на любой другое студенческое состязание в мире, и ошеломительное количество положительных отзывов, полученных в прошлом году, это доказывает, - заметила член жюри Breakthrough Junior Challenge, автор многочисленных работ и педагог Люси Хокинг (Lucy Hawking). - Более 2 000 учащихся подали для участия в конкурсе поистине уникальные и продуманные работы, и я с нетерпением жду возможности увидеть, что нового придумают их последователи. Я очень рада прогрессу прошлогоднего победителя Райна Честера, и с огромным интересом жду новых работ от конкурсантов этого года. Для меня большая честь снова присоединиться к судейской коллегии конкурса».

Победитель Breakthrough Junior Challenge в этом году будет чествоваться на церемонии награждения лауреатов премии Breakthrough Prize в Силиконовой долине. Имена победившего школьника и его или её учителя будут объявлены в специальном фильме, презентация которого состоится в ходе транслируемого на всю нацию шоу. Подробная информация будет оглашена позже.

«Когда перед школьниками ставят задачу создать видеоролик, делающий важные научные и математические концепции понятными и интересными для широкой публики, наука становится более доступной для всех и каждого. Это позволяет развеять миф о том, кто может и должен «заниматься наукой», - заявила д-р Мэй Джемисон (Mae Jemison), эксперт по научной грамотности, бывший астронавт и глава 100 Year Starship - независимой глобальной инициативы, направленной на обеспечение возможности осуществлять путешествия за пределы нашей солнечной системы к другой звезде в ближайшие 100 лет. - Я очень рада быть судей конкурса Breakthrough Junior Challenge, поскольку доступность, инклюзивность и демистификация науки являются основополагающими принципами моей деятельности в сфере повышения качества естествоведческого образования и грамотности».

Конкурсные заявки, прошедшие предварительный отбор, будут рассмотрены лауреатами Breakthrough Prize и другими влиятельными экспертами в сфере науки, технологий и образования, представляющими партнёрскую организацию The Khan Academy. В дополнение к созданию и продюсированию собственных видеозаявок, школьники также получат возможность принять участие в равноправной оценке конкурсных работ других учащихся.

«Для нас большая честь снова выступить в качестве партнёров Breakthrough Prize при проведении Breakthrough Junior Challenge в этом году, - отметил основатель Khan Academy Сэл Хан (Sal Khan). - Создание доходчивых и увлекательных выдеопояснений сложных концепций - это отличный способ продемонстрировать совершенное владение предметом и помочь другим так же понять и полюбить его».

Breakthrough Junior Challenge финансируется Марком Цукербергом и Присциллой Чань, а также Юрием и Юлией Мильнер посредством фонда Breakthrough Prize Foundation на основании гранта от фонда Марка Цукерберга в фонде Silicon Valley Community Foundation, а также гранта от Milner Global Foundation.

Breakthrough Junior Challenge представляет собой глобальную инициативу, направленную на развитие и демонстрацию знаний молодёжи о науке и научных принципах; пробуждение интереса к этим сферам; поддержку карьерного выбора в пользу точных наук; стимулирование воображения и внимания широкой публике к ключевым концепциям фундаментальной науки.

Премия Breakthrough Prize

Премия, основанная в 2012 году Сергеем Брином и Анне Войжитски, Юрием и Юлией Мильнер, Марком Цукербергом и Присциллой Чань, представляет собой ежегодную награду, вручаемую за выдающиеся достижения в сфере медико-биологических наук, физики и математики. Задача премии - воздавать дань учёным и привлекать интерес к научной карьере. Лауреаты каждой премии выбираются соответствующим Отборочным комитетом, в состав которого входят победители прежних лет. В ноябре 2014 года два соучредителя премии - Юрий Мильнер и Марк Цукерберг, - объявили об учреждении премии «Новые горизонты в математике» для перспективных молодых математиков, вручение которой будет происходить наравне с существующей наградой «Новые горизонты в физике».

Для получения дополнительной информации о премиях Breakthrough Prize посетите веб-сайт: www.breakthroughprize.org.

Партнёры

Khan Academy - неприбыльная организация согласно нормам положения 501(c) 3, задача которой заключается в предоставлении бесплатного образования мирового класса для всех и каждого. Мы твёрдо уверены, что учащиеся всех возрастов должны иметь бесплатный, неограниченный доступ к лучшему образовательному контенту, а также возможность осваивать этот контент в собственном темпе. Кроме того, мы верим, что существует огромное количество удивительных способов использовать разработку интеллектуального программного обеспечения, глубокого анализа данных и интуитивные пользовательские интерфейсы для более эффективной презентации этих образовательных ресурсов учащимся и преподавателям по всему земному шару. Наша библиотека контента охватывает широкий диапазон тем - по математике, биологии, химии, физике, экономике, финансам и истории от дошкольного до начального университетского уровня. Мы работаем с 37 миллионами зарегистрированных учащихся, провели уже более 700 миллионов лекций и выполнили 4,85 миллионов практических упражнений. Для получения дополнительной информации посетите www.khanacademy.org.

Лаборатория Breakthrough Prize для школы учащегося-победителя создана в партнёрстве с Cold Spring Harbor Laboratory (CSHL). Лаборатория CSHL, учреждённая в 1890 году, сформировала «ландшафт» современного образования и исследовательской деятельности в биомедицинской сфере. Нью-йоркский кампус CSHL - это 1100 студентов, сотрудников и преподавателей. Кампус ежегодно принимает свыше 12 000 учёных, приезжающих для участия во всемирно известных конференциях и курсах. Центр изучения ДНК при CSHL является крупнейшим в мире провайдером услуг лабораторного обучения студентов, изучающих молекулярную генетику, а также повышения квалификации преподавательского состава. Материалы и методики, разработанные специалистами Центра, доступны бесплатно посредством более чем 20 титулованных образовательных веб-сайтов. Образовательное подразделение Лаборатории также включает академическое издательство, научно-исследовательский центр и аспирантуру по биологическим наукам. Посетите www.cshl.edu.

Партнёром Breakthrough Junior Challenge также выступает National Geographic, помогая расширять аудиторию любителей науки и математики, педагогов и студентов по всему земному шару. Компания National Geographic Channels US - совместное предприятиеNational Geographic иFox Cable Networks. Channels содействует National Geographic Society в реализации миссии, направленной на изучение, сохранение природы и обучение широкой публики посредством интеллектуальных и инновационных программ.

