Компания GCL-SI названа производителем фотоэлектрических изделий первого класса

СУЧЖОУ (SUZHOU), Китай, 2 сентября 2016 г. /PRNewswire/. Компания GCL System Integration Technology (GCL-SI), (код на бирже SHE: 002506), подразделение ведущей мировой энергетической корпорации GCL, вошла в список предприятий первого класса (Tier 1), составляемый Bloomberg New Energy Finance's (BNEF) и представляющий собой рейтинг производителей фотоэлектрических (PV) модулей. В этом списке GCL-SI заняла 2-е место по показателям годового объёма производства солнечных модулей.

Классификация BNEF категоризирует сотни производителей PV-модулей по трём классам в зависимости от их инвестиционной привлекательности - способности проектов производства продукции на базе солнечной энергии получать безоборотное кредитование от банков.

Производители 1-го класса должны доказать свою способность предоставить продукцию собственного производства под собственными торговыми марками для пяти различных проектов, подлежащих безоборотному финансированию со стороны пяти различных банков (не являющихся банками развития). BNEF также учитывает только проекты производительностью 1,5 МВт.

Включение в классификацию BNEF случит наглядным доказательством того факта, что GCL-SI удовлетворяет всем этим критериям.

Г-н Шу Хуа (Shu Hua), президент GCL-SI, отметил: «С момента своего основания компания GCL-SI очень быстро развивалась. Меньше чем за год мы реализовали международные проекты, отвечающие стандартам BNEF. Это очень редкий случай для индустрии солнечных продуктов».

Список «Tier 1» широко применяется при составлении производственных прогнозов и предварительном анализе конкурентов в качестве важного способа выявления крупных, кредитоспособных поставщиков в фотоэлектрической индустрии. Список пересматривается и обновляется ежеквартально с добавлением новой информации в базу данных BNEF.

«Включение GCL-SI в список Tier 1 символизирует нашу способность получать кредитное финансирование от банков и предоставлять высококачественные PV-модули, - добавил г-н Шу. - Кроме того, это создаёт для нашей компании новые возможности в сфере изучения рынка и позволяет нам делать больший вклад в развитие глобальной зелёной энергетики».

О компании GCL-SI

GCL System Integration Technology Co. Ltd (символ акций на Шэньчжэньской фондовой бирже: 002506) (GCL-SI) входит в состав GOLDEN CONCORD Group (GCL) - международной энергетической компании, основанной в 1990 году и специализирующейся на производстве экологически чистой энергии. Располагая глобальными активами с оценочной стоимостью около 16 млрд. долл. США, в 2015 году совокупный объём поставок модулей всеми компаниями группы превысил 2 ГВт. На сегодняшний день предприятие поставляет более 30% всего поликремния и пластин, используемых в солнечной индустрии.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Джойс Гу (Joyce Gu), +86-13812020516, gubingxin@gclsi.com