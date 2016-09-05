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Свыше 80% торговых точек США принимают кредитные карты UnionPay

Пресс-релизы
5 сентября, 11:50 UTC+3
Материал из 1 страницы

ШАНХАЙ (SHANGHAI), 5 сентября 2016 г. /PRNewswire/. Как стало известно 1 сентября этого года, почти все банкоматы в Соединённых Штатах выдают наличные с карт UnionPay, а свыше 80% местных торговых точек принимают кредитные карты этой системы к оплате. В излюбленных среди туристов направлениях - Нью-Йорке, Сан-Франциско, Лос-Анджелесе, Орландо, Чикаго и на Гавайях, - сфера действия UnionPay охватывает более 90% всех известных торговых центров и аутлет-магазинов. С помощью одной дебетовой и одной кредитной карты UnionPay (номера карт начинаются на 62) их владельцы могут с лёгкостью совершать платежи и пользоваться разнообразными привилегиями на территории США.

Торговые точки, принимающие UnionPay, расположены во всех регионах страны. В число таких точек входят универмаги, сетевые магазины известных брендов, минимаркеты шаговой доступности, рестораны и отели. Картой UnionPay удобно расплачиваться в Macy's, Apple Stores, Best Buy, аэропортовых магазинах беспошлинной торговли и других популярных у туристов местах. Используя кредитку UnionPay в США, держателю карты необходимо лишь поставить свою подпись на чеке - вводить PIN-код не потребуется. Держатели карт могут также оплачивать счета с помощью дебетовых карт UnionPay в магазинах, оснащённых банковскими терминалами.

Располагая обширной сетью приёма своих карт в США, компания UnionPay International с прошлого года работает над созданием 30 ключевых бизнес-районов в местах расположения крупнейших достопримечательностей и шоппинг-центров, стимулируя расширение сферы действия своих карт и предоставляя эксклюзивные сервисы и привилегии своим клиентам. В число таких ключевых районов входят Метрополитен-музей (Metropolitan Museum of Art), магазины Woodbury Premium Outlet, галерея T Galleria by DFS и Калакауа Авеню на Гавайях.

Несмотря на отсутствие в американских магазинах информационных табличек с указанием брендов банковских карт, большинство торговых точек, оборудованных терминалами, принимают дебетовые карты UnionPay. Уточнить возможность оплаты с помощью карты UnionPay можно также у кассира.

В течение этого года держатели карт этой платёжной системы имеют возможность воспользоваться различными привилегиями на территории США. Во-первых, свыше 50 знаменитых аутлетов, включая 15 магазинов Premium Outlets, 37 магазинов сети Tanger Outlets и многие точки Fashion Outlets, предоставляют VIP-скидки и подарки для владельцев карт UnionPay. Во-вторых, потребители могут получить двойные скидки (-10% и «плати за 4 дня и пользуйся 7 дней») при использовании карт UnionPay для оплаты за аренду автомобилей в сети Hertz. В-третьих, держатели карт UnionPay могут бесплатно посещать Метрополитен-музей, а при покупке одного билета в Чикагский институт искусств (Art Institute of Chicago) - получить второй абсолютно бесплатно.

Для получения дополнительной информации посетите: http://www.unionpayintl.com/

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Г-жа Чэнь (Ms. Chen), тел.: +86-10 63074558

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