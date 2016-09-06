LC Waikiki возвращается в большой город с осенне-зимней коллекцией

СТАМБУЛ, September 6, 2016/PRNewswire/. Компания LC Waikiki, вышедшая на мировой рынок в 2009 году, намеревается войти в тройку ведущих европейских брендов готовой одежды к 2023 году. Марка LC Waikiki сочетает в себе элегантность с динамичной атмосферой уличной моды и уже этой осенью будет приветствовать большой город своими новыми моделями. Компания LC Waikiki провела фотосессии своей Осенне-зимней коллекции 2017, представленной классическими моделями и сезонными трендами, с участием всемирно известного блогера, модели, актера и дизайнера

Мариано Ди Вайо (Mariano Di Vaio).

Ведущий розничный бренд Турции в сфере моды LC Waikiki блещет сезонными трендами и в то же время придает своим коллекциям неотъемлемые элементы классического изящества, предлагая доступную по цене модную одежду своим потребителям в 31 стране.

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(Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20160901/403608 )

Фотосессии данной коллекции, в которой отражена жизнь большого города в сочетании с естественностью, проводились в Берлине с участием всемирно известного блогера, модели, актера и дизайнера Мариано Ди Вайо (Mariano Di Vaio).

Мужчины в этом сезоне скромны, но решительны

Используемые в коллекции Elemental угольно-черный, серый и светло-бежевый цвета, символизирующие скромность с определенной долей решительности, скомбинированы с деталями пастельных тонов. Коллекция, навеянная атмосферой уединения в духе минимализма с потаканием человеческим слабостям, оставляет неизгладимый след в мире мужской моды.

Другая тема, занимающая особое место в мужской осенне-зимней коллекции ― Remaster ― представлена трикотажными изделиями и вязаными блейзерами, сочетающими стильность, изысканность с преобладанием элегантной простоты. Детали с молниями, геометрические орнаменты и текстовые принты придают повседневной одежде нотку утонченности. Кроме того, в трендах этого сезона сохраняется преобладание облегающих джинсов и брюк.

Излюбленным материалом LC Waikiki для женской одежды в этом сезоне является джинсовая ткань

В теме Woodland женской коллекции красной нитью проходят меланжевая пряжа, клетчатые орнаменты и потертый вид. Все это навеяно любовью к изделиям ручной работы и стремлением к жизненной естественности. В женской одежде приоритет отдается изделиям из однородной и комбинированной джинсовой ткани, наиболее актуальной в этом сезоне.

Коллекция Woodland, представленная темно-синим, серым с меланжевым эффектом, темно-красным и светло-бежевым цветами, предлагает длинные кардиганы, клетчатые накидки, платья и потертые джинсы. Коллекция Winter Dreams насыщает зимний сезон крупными формами и обилием трикотажа. Оттенки серого с меланжевым эффектом придают еще большую выразительность розовому цвету, особо выделяя его в одежде зимнего сезона. Тема Winter Dreams отличается удивительными тонами: пыльная роза, нежно-розовый, серебристо-серый и различные оттенки серого и черного цветов. Она порадует простотой и изяществом свободных курток с деталями из тканей с начесом, леопардовыми узорами и элементами из черной джинсовой ткани.

Контактная информация: +90-212-657-55-55 info@lcwaikiki.com

http://www.lcwaikiki.com

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