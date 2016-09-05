Два миллиона торговых точек в Европе принимают карты UnionPay

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ШАНХАЙ (SHANGHAI), 5 сентября 2016 г. /PRNewswire/. Как сообщила компания UnionPay International 2 сентября этого года, отныне потребители могут осуществлять платежи с помощью карт UnionPay (номера карт начинаются на 62) в двух миллионах торговых точек Европы. В частности, свыше 70% коммерческих предприятий в Великобритании, Франции, Германии, Италии, Швейцарии и Испании - шести крупнейших туристических направлениях, - принимают карты UnionPay, а сфера действия карт этой платёжной системы охватывает самые разнообразные торгово-сервисные компании: от магазинов беспошлинной торговли и универмагов до точек общепита и развлекательных заведений.
На сегодняшний день, UnionPay обеспечила себе присутствие в 38 странах и регионах Европы. Держатели карт могут с удобством снимать со своих карт. Почти все банкоматы Швейцарии, Австрии и Исландии, а также свыше 80% региональных банкоматов в Италии, Испании и Греции принимают карты UnionPay. Во Франции карты этой сети принимают более 60% всех банкоматов. Держатели карт могут без проблем снимать наличные в Ирландии, Финляндии и Швеции.
В этом году страны Северо-Восточной и Южной Европы составили конкуренцию традиционным туристическим направлениям вроде Франции и Германии. Сфера действия карт UnionPay в этих странах значительно расширилась: число торговых точек Италии и Испании, принимающих карты UnionPay, возросло на 130 000 и 90 000 соответственно, в результате чего сфера действия UnionPay достигла 60% и 70% соответственно. Все большее число торговых предприятий Великобритании также принимают карты этой сети. Карты успешно действуют в 90% магазинов Дании и 60% торговых точек Нидерландов.
По мере роста популярности индивидуального туризма добавляются новые категории коммерческих предприятий, принимающих карты UnionPay: сегодня не только универмаги, магазины беспошлинной торговли и фирменные бутики, но и точки общепита, и развлекательные заведения, включая рестораны Michelin в Париже, музей Мадам Тюссо в Амстердаме, книжные магазины и сувенирные лавки Лувра, Версаля, Музея Орсе, Музея Пикассо и Музея Оранжери, успешно работают с картами этой системы. В этом году во Франции 20% от всех коммерческих предприятий, присоединившихся к сети приёма UnionPay, пришлось на долю ресторанов и отелей.
В течение этого года многие европейские торгово-сервисные предприятия предоставляют держателям карт UnionPay эксклюзивные привилегии. В число таких предприятий вошли магазины беспошлинной торговли, универмаги, аутлет-городки Великобритании, Италии, Финляндии, Германии и Испании, парижский ресторан Guy Savoy - обладатель трёх мишленовских звёзд, - HIX Restaurant при отеле Brown Hotel в Лондоне, Platea в Мадриде, музей Мадам Тюссо в Амстердаме и фабрика фарфора Koninklijke Porceleyne Fles в Нидерландах.
Совершая покупки в отдельных точках сетей Global Blue, Premier Tax Free и Tax Free Worldwide в 31 европейской стране, держатели банковских карт могут заполнить заявку на возмещение налога и оставить её в аэропортовом почтовом ящике компании, занимающейся возвратом налогов. Таким образом можно получить налоговую компенсацию на кредитку UnionPay.
Для получения дополнительной информации посетите: http://www.unionpayintl.com/
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Г-жа Чэнь (Ms. Chen), тел.: +86-10 63074558