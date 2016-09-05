Huawei запускает программу для корпоративных партнеров по разработке системных решений

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Huawei Enterprise Business Group (BG) предоставит своим партнёрам по программе открытый ИПП, глобальную экспертную поддержку и лабораторные ресурсы. Программа также будет оказывать поддержку при выводе новых, высокоценных решений на рынок и содействовать в достижении партнёрами коммерческих успехов. Эта программа является новейшим примером стремления Huawei Enterprise BG к созданию экономически обусловленной ИКТ-инфраструктуры (BDII).

В саммите корпоративных партнёров Huawei приняли участие около 600 представителей глобальных партнёров Huawei, включая Honeywell, Infosys, ESRI, Econocom и Yusys Technologies. В ходе саммита компания Huawei и её компаньоны провели углублённые дискуссии по вопросам привлечения рыночных возможностей и создания новой коммерческой экосистемы в ответ на изменения, которые с собой принесла новая эра ИКТ. Участники конференции также поделились своим опытом и историями успешного внедрения таких технологических инноваций, как облачные вычисления и Интернет вещей (IoT).

Ма Юэ (Ma Yue), вице-президент Huawei Enterprise BG, отметил: «Huawei и наши партнёры совместно создают инновационные решения для отраслевых клиентов, и наши разработки пользуются широким признанием по всему миру. Мы растём очень быстро в таких отраслях как общественная безопасность, финансы, энергетика, транспорт, образование и масс-медиа. Заглядывая в будущее, ключевыми факторами в обеспечении коммерческой конкурентоспособности станут повсеместный широкополосный Интернет, гибкие инновации и отличное пользовательское взаимодействие. Эти элементы также входят в ценностное предложение Huawei. Тесно сотрудничая с нашими клиентами, партнёрами, разработчиками и отраслевыми группами, мы создаём энергичную коммерческую экосистему, отличающуюся взаимной поддержкой, которая будет содействовать компаниям по всему миру достигать синергии в формате «облако-канал-устройство» и цифровой трансформации».

Стимулирование инноваций - экосистема от умного города до финансового облака

Джон Рэйчерт (John Rajchert), президент Honeywell Building Solutions, выразил свою уверенность в успехе сотрудничества c Huawei, учитывая совместные стремления обеих компаний, взаимодополняющие технологии и стратегии всемирного расширения. Он поделился тремя аспектами своего видения будущего партнёрства: обширные совместные инновации на базе технологий IoT, совместный маркетинг и совместные продажи, ориентированные на удовлетворение потребностей клиентов. Чжан Дакэ (Zhang Dake), вице-президент по научно-исследовательской деятельности подразделения Решений для интеллектуальных зданий и домов Honeywell в Большом Китае и Азиатско-тихоокенском регионе, представил некоторые инновационные решения, созданные обеими сторонами: беспроводную систему мониторинга качества воздуха на базе технологии eLTE-IoT и решение для интеллектуальных зданий и домой на основе новейших технологий сетевого взаимодействия.

Представитель компании Esri Брэтт Диксон (Brett Dixon) обсудил роль и успех своей компании в индустрии геоданных, а также рассказал о том, как стратегия открытого сотрудничества Esri с Huawei, а также их взаимодополняющие преимущества, привели к совместному успеху на рынке. Обе компании совместно работали над дизайном, усовершенствованием и маркетингом геопространственных решений для «умных» городов, ориентированных на создание основы для обмена данными между отраслями промышленности. Партнёры создали возможность для обмена информацией между различными сферами и подразделениями.

Ещё одним крупным партнёром Huawei в банковском секторе является Infosys. Сайед Фаррух Джалаль (Syed Farrukh Jalal), глава департамента по глобальному сотрудничеству, отметил, что их совместное с Huawei решение принесло банкам-клиентам четыре значительных преимущества: более целенаправленные сервисы, низкие показатели ТСО, невысокие расходы на IT и повышенную гибкость. Располагая дифференцированными предложениями в сфере корпоративных финансовых услуг, компании совместно помогали своим клиентам развивать бизнес.

Представитель Econocom, пятизвёздочного верифицированного сервис-партнёра Huawei в Европе, поделился несколькими историями успешного предоставления дополнительных услуг. Плотье Ришар (Plottier Richard), вице-президент подразделения по вопросам глобального сотрудничества и партнёрства Econocom, рассказал, что его компания, являясь крупномасштабным европейским предприятием со штатом из более чем 9 000 сотрудников и ориентированностью на цифровые трансформации, планирует расширять партнёрство с Huawei.

По состоянию на 2016 год Huawei Enterprise BG сотрудничает более чем с 300 дистрибьюторами первого уровня и поставщиками комплексных систем, а также с 10 000 дистрибьюторов второго уровня. Компания работает с более чем 400 партнёрами, предоставляя свои решения в 140 странах мира.