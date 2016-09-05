Путешествовать по Италии с Interrail стало проще благодаря новой функции

УТРЕХТ, Нидерланды, September 5, 2016 /PRNewswire/. Путешествовать по Италии с билетом Interrail Pass стало еще проще, благодаря новой функции бронирования мест в популярных скоростных поездах Le Frecce компании Trenitalia через бесплатное приложение Rail Planner для смартфонов на базе iOS и Android.

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20150821/260164LOGO )

Rail Planner от компании Eurail Group G.I.E. представляет собой мобильный оффлайн-планировщик поездок, разработанный для повышения общего удобства использования системы Interrail. Приложение, имеющее рейтинг 4 звезды, позволяет путешественникам составлять расписание железнодорожных поездок по Европе, видеть пересадки и брони, а также предоставляет другую ценную информацию, такую как скидки и акции для держателей билетов Interrail Pass по всей Европе.

Вследствие огромного спроса трансграничные поездки на высокоскоростных поездах Le Frecce требовать предварительной брони для обеспечения комфорта пассажиров. Новая функция электронного бронирования в приложении Rail Planner дает возможность бронировать, оплачивать и пользоваться бронью с помощью подключенного к интернету смартфона. Пользователи Interrail могут распечатать документ, подтверждающий бронь, или просто показать сведения на своем мобильном устройстве при посадке на поезд.

"На фоне того, что приложение Rail Planner достигло отметки в 1 млн пользователей, а Италия стала главным направлением для путешественников Interrail, совместно с компанией Trenitalia мы рады предложить пассажирам удобный инструмент электронного бронирования. Эта последняя инновация является частью нашей стратегии, направленной на обеспечение максимального удобства наших клиентов в ходе путешествия по Европе, а также позволяет при бронировании в последнюю минуту ", ― отмечает Сильвия Фишер (Silvia Fischer), менеджер по продажам и маркетингу компании Eurail Group G.I.E.

Директор подразделения дальних направлений компании Trenitalia Джанфранко Баттисти (Gianfranco Battisti) заявил: "Единый итальянский билет (Italy One Country Pass) является самым популярным билетом как для иностранных гостей, так и для европейцев. 47-процентный рост продаж билета Italy One Country Pass в 2015 году свидетельствует о росте популярности итальянского направления. Компания Trenitalia признает необходимость наличия простой и удобной функции электронного бронирования для максимального удобства путешественников".

Билеты Interrail Pass позволяют осуществлять поездки в 30 европейских стран и предлагают путешественникам возможность построения уникальных маршрутов по всей Европе. Билеты Interrail Pass можно приобрести в железнодорожных кассах по всей Европе, а также на сайте: http://www.interrail.eu.

О компании Eurail G.I.E.

Компания Eurail Group G.I.E. была создана в 2001 году и специализируется на распространении продукции Interrail и Eurail для жителей Европы и других стран соответственно. Собственниками Eurail Group G.I.E. являются более 35 железнодорожных и судоходных компаний. Она сотрудничает с отелями, транспортными компаниями и туристическими объектами, что позволяет предлагать всем держателям билетов Eurail Pass дополнительные преимущества. Дополнительная информация доступна на сайте http://www.eurailgroup.org.

Версия на английском языке предоставлена компанией Eurail, переводы ― сторонней организацией.

Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20150821/260164LOGO Source: Eurail Group G.I.E.

Nadine Koszler (Надин Кошлер) | pressinfo@eurailgroup.org | +31(0)63-025-4647