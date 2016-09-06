Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.09:
$ 64.83
€ 72.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

LERRI Solar объявляет о своих планах зарубежной экспансии

Пресс-релизы
6 сентября, 12:15 UTC+3
Материал из 1 страницы

ШАНХАЙ (SHANGHAI), 6 сентября 2016 г. /PRNewswire/. Сегодня компания LERRI Solar, ведущий мировой производитель монокристаллических солнечных модулей со штаб-квартирой в китайском Сиане, анонсировала новую инициативу, направленную на расширение своего влияния и закрепления позиций мономодулей на зарубежном рынке. Посредством технических и инвестиционных роуд-шоу в Японии, Индии, США, Великобритании, Австралии, Таиланде, Абу-Даби и Южной Африке LERRI Solar демонстрирует новейшую продукцию компании для региональных рынков, а также свою долгосрочную конкурентоспособность.

В основе ценностного предложения LERRI Solar лежат преимущества, предоставляемые модулем разработчику, ЕРС и, самое важное, владельцу/инвестору. Технологическая стратегия LERRI Solar заключается в производстве монокристаллических кремниевых пластин, устанавливаемых на высокопроизводительных модулях с длительным сроком эксплуатации посредством запатентованных технологий, сокращающих себестоимость производства и усреднённую стоимость электроэнергии, генерируемой из солнечного света.

«В дополнение к наращиванию потенциала наших производственных баз в Индии и Малайзии мы учредили дочерние предприятия в Токио, Франкфурте и Сан-Хосе. Новые зарубежные подразделения позволят нам продвинуться вперёд на пути к превращению в настоящего лидера отрасли солнечной энергии», - отметил г-н Ричард Фор (Richard For), директор по вопросам зарубежных филиалов LERRI Solar.

Предстоящие выездные презентации (роуд-шоу):
7-9 сентября, PV SYSTEM OSAKA 
Стенд: 37-2.

7-9 сентября, Renewable Energy India 2016 
Нью-Дели, Индия
Стенд: 5.101

12-15 сентября, Solar Power International
Лас-Вегас, Невада, США
Стенд: 2017

4-6 октября, Solar Energy UK 
NEC Бирмингем
Стенд: A20

18-19 октября, Solar Ireland Conference 
Дублин, Ирландия

29-30 ноября, Solar Energy South East Asia Conference
Бангкок, Таиланд

О компании LERRI Solar  

LERRI Solar - ведущий мировой производитель высокоэффективных монокристаллических солнечных элементов и модулей. Компания была основана в 2007 году, а в 2014 году приобретена Longi Group. Longi Group (SH601012) является крупнейшим в мире поставщиком монокристаллических кремниевых пластин, совокупные активы которого оцениваются в 1,89 млрд. долл. США. (по состоянию на 2-й квартал 2016 г.). Головной офис компании расположен в Сиане, а филиалы функционируют в Японии, Европе, Северной Америке, Индии и Малайзии.

Оснащённая современными технологиями и пользующаяся всеми преимуществами обширного опыта Longi Group в сфере монокристаллического кремния, в 2015 году LERRI Solar осуществила поставку продукции общей мощностью 760 МВт, а в первой половине 2016 года объём поставок составил уже 923 МВт.

Делая мощный акцент на научно-исследовательской деятельности, производстве, продажах и маркетинге монокристаллических кремниевых продуктов, LERRI Solar стремится предоставлять клиентам решения с лучшими показателями LCOE, а также продвигать внедрение монокристаллических технологий во всемирном масштабе.

Веб-сайт: LERRI.com

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Пресса/инвесторы/аналитики: Ричард Фор (Richard For), вице-президент, LERRI Solar, fusj@longi-silicon.com, +86-21-61047378

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
2
Поправка: сенатор США дал высокую оценку природоохранной деятельности Ван Вэньляна
2
Видеть возможности в картофеле: новая глобальная идентичность бренда Lamb Weston®
2
Юные футболисты из 24 стран встретились на Третьем детском форуме "Футбол для дружбы"
Инфографика
Итоги работы Ольги Смородской на посту президента ФК "Локомотив"
Пересмотр кадров
Hyperloop: что надо знать о сверхскоростном транспорте будущего
Как защититься от гепатита
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Порошенко оценил убытки Украины от потери российского рынка в $15 млрд
2
У блогера, ловившего покемонов в храме на Урале, обнаружили шпионскую авторучку
3
СМИ: президент Филиппин сожалеет о своем высказывании по поводу Обамы
4
Президентский комитет ПАСЕ в полном составе приезжает в Москву
5
Девочка, жестоко избитая в пригороде Читы, скончалась в больнице
6
Собянин: эстакада на Липецкой улице Москвы уберет "вечную пробку"
7
Спасатели поймали львенка, гулявшего по центру Уфы
Темы дня
Реклама