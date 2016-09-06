LERRI Solar объявляет о своих планах зарубежной экспансии

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ШАНХАЙ (SHANGHAI), 6 сентября 2016 г. /PRNewswire/. Сегодня компания LERRI Solar, ведущий мировой производитель монокристаллических солнечных модулей со штаб-квартирой в китайском Сиане, анонсировала новую инициативу, направленную на расширение своего влияния и закрепления позиций мономодулей на зарубежном рынке. Посредством технических и инвестиционных роуд-шоу в Японии, Индии, США, Великобритании, Австралии, Таиланде, Абу-Даби и Южной Африке LERRI Solar демонстрирует новейшую продукцию компании для региональных рынков, а также свою долгосрочную конкурентоспособность.
В основе ценностного предложения LERRI Solar лежат преимущества, предоставляемые модулем разработчику, ЕРС и, самое важное, владельцу/инвестору. Технологическая стратегия LERRI Solar заключается в производстве монокристаллических кремниевых пластин, устанавливаемых на высокопроизводительных модулях с длительным сроком эксплуатации посредством запатентованных технологий, сокращающих себестоимость производства и усреднённую стоимость электроэнергии, генерируемой из солнечного света.
«В дополнение к наращиванию потенциала наших производственных баз в Индии и Малайзии мы учредили дочерние предприятия в Токио, Франкфурте и Сан-Хосе. Новые зарубежные подразделения позволят нам продвинуться вперёд на пути к превращению в настоящего лидера отрасли солнечной энергии», - отметил г-н Ричард Фор (Richard For), директор по вопросам зарубежных филиалов LERRI Solar.
Предстоящие выездные презентации (роуд-шоу):
7-9 сентября, PV SYSTEM OSAKA
Стенд: 37-2.
7-9 сентября, Renewable Energy India 2016
Нью-Дели, Индия
Стенд: 5.101
12-15 сентября, Solar Power International
Лас-Вегас, Невада, США
Стенд: 2017
4-6 октября, Solar Energy UK
NEC Бирмингем
Стенд: A20
18-19 октября, Solar Ireland Conference
Дублин, Ирландия
29-30 ноября, Solar Energy South East Asia Conference
Бангкок, Таиланд
О компании LERRI Solar
LERRI Solar - ведущий мировой производитель высокоэффективных монокристаллических солнечных элементов и модулей. Компания была основана в 2007 году, а в 2014 году приобретена Longi Group. Longi Group (SH601012) является крупнейшим в мире поставщиком монокристаллических кремниевых пластин, совокупные активы которого оцениваются в 1,89 млрд. долл. США. (по состоянию на 2-й квартал 2016 г.). Головной офис компании расположен в Сиане, а филиалы функционируют в Японии, Европе, Северной Америке, Индии и Малайзии.
Оснащённая современными технологиями и пользующаяся всеми преимуществами обширного опыта Longi Group в сфере монокристаллического кремния, в 2015 году LERRI Solar осуществила поставку продукции общей мощностью 760 МВт, а в первой половине 2016 года объём поставок составил уже 923 МВт.
Делая мощный акцент на научно-исследовательской деятельности, производстве, продажах и маркетинге монокристаллических кремниевых продуктов, LERRI Solar стремится предоставлять клиентам решения с лучшими показателями LCOE, а также продвигать внедрение монокристаллических технологий во всемирном масштабе.
Веб-сайт: LERRI.com
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Пресса/инвесторы/аналитики: Ричард Фор (Richard For), вице-президент, LERRI Solar, fusj@longi-silicon.com, +86-21-61047378