LERRI Solar объявляет о своих планах зарубежной экспансии

В основе ценностного предложения LERRI Solar лежат преимущества, предоставляемые модулем разработчику, ЕРС и, самое важное, владельцу/инвестору. Технологическая стратегия LERRI Solar заключается в производстве монокристаллических кремниевых пластин, устанавливаемых на высокопроизводительных модулях с длительным сроком эксплуатации посредством запатентованных технологий, сокращающих себестоимость производства и усреднённую стоимость электроэнергии, генерируемой из солнечного света.

«В дополнение к наращиванию потенциала наших производственных баз в Индии и Малайзии мы учредили дочерние предприятия в Токио, Франкфурте и Сан-Хосе. Новые зарубежные подразделения позволят нам продвинуться вперёд на пути к превращению в настоящего лидера отрасли солнечной энергии», - отметил г-н Ричард Фор (Richard For), директор по вопросам зарубежных филиалов LERRI Solar.

Предстоящие выездные презентации (роуд-шоу):

7-9 сентября, PV SYSTEM OSAKA

Стенд: 37-2.

7-9 сентября, Renewable Energy India 2016

Нью-Дели, Индия

Стенд: 5.101

12-15 сентября, Solar Power International

Лас-Вегас, Невада, США

Стенд: 2017

4-6 октября, Solar Energy UK

NEC Бирмингем

Стенд: A20

18-19 октября, Solar Ireland Conference

Дублин, Ирландия

29-30 ноября, Solar Energy South East Asia Conference

Бангкок, Таиланд

О компании LERRI Solar

LERRI Solar - ведущий мировой производитель высокоэффективных монокристаллических солнечных элементов и модулей. Компания была основана в 2007 году, а в 2014 году приобретена Longi Group. Longi Group (SH601012) является крупнейшим в мире поставщиком монокристаллических кремниевых пластин, совокупные активы которого оцениваются в 1,89 млрд. долл. США. (по состоянию на 2-й квартал 2016 г.). Головной офис компании расположен в Сиане, а филиалы функционируют в Японии, Европе, Северной Америке, Индии и Малайзии.

Оснащённая современными технологиями и пользующаяся всеми преимуществами обширного опыта Longi Group в сфере монокристаллического кремния, в 2015 году LERRI Solar осуществила поставку продукции общей мощностью 760 МВт, а в первой половине 2016 года объём поставок составил уже 923 МВт.

Делая мощный акцент на научно-исследовательской деятельности, производстве, продажах и маркетинге монокристаллических кремниевых продуктов, LERRI Solar стремится предоставлять клиентам решения с лучшими показателями LCOE, а также продвигать внедрение монокристаллических технологий во всемирном масштабе.

Веб-сайт: LERRI.com