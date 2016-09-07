Huawei анонсирует видео-облако, созданное для упрощения видео-сервисов

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ШАНХАЙ (SHANGHAI), 7 сентября 2016 г. /PRNewswire/. В ходе HUAWEI CONNECT 2016 компания Huawei анонсировала видео-облако (Video Cloud). Посредством облачной платформы и базовых видео-возможностей видео-облако позволяет пользователям в кратчайшие сроки разрабатывать видео-сервисы и предоставлять своим клиентам высококлассный опыт взаимодействия по цене, которая ранее была просто невозможна.
Фото - http://photos.prnewswire.com/prnh/20160907/404828
Huawei Video Cloud помогает клиентам быстро вводить видео-сервисы в действие, сокращает срок рыночного внедрения продукта до одной недели, уменьшает инфраструктурные расходы на 90% и обеспечивает максимальное удовлетворение пользователей наряду с безопасностью данных. Видео-облако поддерживает различные сценарии предоставления сервисов, включая живые трансляции через облако, облачное VOD, облачные ТВ-игры, прямые трансляции выступлений звёзд и спортивных соревнований, многоэкранное взаимодействие, телемедицину и интерактивное обучение, сокращая расходы на обустройство локальной видео-платформы и создание инфраструктуры CDN и содействуя клиентам в быстрой коммерциализации видео-сервисов, стимулируя отраслевое сотрудничество и создавая взаимовыгодную видео-экосистему, в основе которой лежат все более открытые видео-возможности.
Преимущества для бизнеса и передовые технологии Huawei Video Cloud предлагают своим пользователям:
О компании Huawei
Huawei - ведущий мировой поставщик решений информационных и коммуникационных технологий (ICT). Стимулируемая клиентоориентированными инновациями и открытыми партнёрствами, компания Huawei создала комплексный портфель ICT-решений, предоставляющих клиентам конкурентные преимущества в телекоммуникационных и корпоративных сетях, устройствах и облачных вычислениях. Наши новаторские ICT-решения, продукты и сервисы успешно используются более чем в 170 странах и регионах мира, обслуживая свыше одной трети мирового населения.
Для получения более подробной информации посетите www.huawei.com.
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