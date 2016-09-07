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Huawei анонсирует видео-облако, созданное для упрощения видео-сервисов

Пресс-релизы
7 сентября, 14:20 UTC+3
Материал из 1 страницы

ШАНХАЙ (SHANGHAI), 7 сентября 2016 г. /PRNewswire/. В ходе HUAWEI CONNECT 2016 компания Huawei анонсировала видео-облако (Video Cloud). Посредством облачной платформы и базовых видео-возможностей видео-облако позволяет пользователям в кратчайшие сроки разрабатывать видео-сервисы и предоставлять своим клиентам высококлассный опыт взаимодействия по цене, которая ранее была просто невозможна.

Фото - http://photos.prnewswire.com/prnh/20160907/404828

Huawei Video Cloud помогает клиентам быстро вводить видео-сервисы в действие, сокращает срок рыночного внедрения продукта до одной недели, уменьшает инфраструктурные расходы на 90% и обеспечивает максимальное удовлетворение пользователей наряду с безопасностью данных. Видео-облако поддерживает различные сценарии предоставления сервисов, включая живые трансляции через облако, облачное VOD, облачные ТВ-игры, прямые трансляции выступлений звёзд и спортивных соревнований, многоэкранное взаимодействие, телемедицину и интерактивное обучение, сокращая расходы на обустройство локальной видео-платформы и создание инфраструктуры CDN и содействуя клиентам в быстрой коммерциализации видео-сервисов, стимулируя отраслевое сотрудничество и создавая взаимовыгодную видео-экосистему, в основе которой лежат все более открытые видео-возможности.

Преимущества для бизнеса и передовые технологии Huawei Video Cloud предлагают своим пользователям:

  • Возможность концентрировать внимание на ключевых сервисах: видео-облако оптимизирует показатели ТСО, сокращая объёмы денежных вложений в видео-технологии и тем самым позволяя клиентам внедрять бизнес-модель облегчённых активов и концентрировать внимание на ключевых сервисах - контенте, пользовательских услугах и т.д. Создание и техническое обслуживание видео-платформы будет эффективно осуществляться унифицированным видео-облаком.
  • Лучшие инвестиционные платы и самое быстрое развёртывание сервисов: Video Cloud даёт возможность осуществлять инвестиции "по требованию", что делает риски контролируемыми. Начальный капитал, необходимый для внедрения видео-сервисов, сокращается на 90%, а время ввода видео-платформы в действие уменьшается до одной недели. Новая разработка поддерживает гибкое «интернетоподобное» функционирование системы, что позволяет быстро внедрять новые сервисы и решает проблемы ассиметричной конкуренции с ОТТ-игроками, обладающими определёнными преимуществами с точки зрения капитала.
  • Открытые видео-возможности: Видео-облако открывает перед пользователями базовые видео-возможности и повышает эффективность O&M (эксплуатации и технического обслуживания). Решение использует обширные ресурсы глобальных партнёров, обеспечивает вертикальную структуру отрасли и помогает создавать кондуктивную видео-экосистему.

О компании Huawei

Huawei - ведущий мировой поставщик решений информационных и коммуникационных технологий (ICT). Стимулируемая клиентоориентированными инновациями и открытыми партнёрствами, компания Huawei создала комплексный портфель ICT-решений, предоставляющих клиентам конкурентные преимущества в телекоммуникационных и корпоративных сетях, устройствах и облачных вычислениях. Наши новаторские ICT-решения, продукты и сервисы успешно используются более чем в 170 странах и регионах мира, обслуживая свыше одной трети мирового населения.

 Для получения более подробной информации посетите www.huawei.com.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Пэн Цилин (Qiling Peng), +86-755-28971597, Pengqiling@huawei.com

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