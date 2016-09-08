Компания Thuraya завершает разработку планов по формированию группировки нового поколения

ДУБАЙ, ОАЭ, September 8, 2016/PRNewswire/. Компания Thuraya Telecommunications, являющаяся ведущим оператором подвижной спутниковой связи (MSS), сегодня подтвердила информацию о завершении разработки своих планов по формированию группировки нового поколения и свою готовность к реализации уникальной комплексной программы расширения и диверсификации.

Опираясь на свои значительные достижения в сфере разработки новых продуктов и обеспечения их совместимости, лидирующие позиции на рынке EMEA/ЕБВА и растущее присутствие в странах Азии, компания Thuraya будет расширять географию своей деятельности, осваивать новые секторы рынка, предлагать новые сервисы и выпускать новые устройства.

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Спутниквая сеть L-диапазона Thuraya претерпит широкомасштабные изменения. Два имеющихся у компании спутника: Thuraya-2 и Thuraya-3 - продолжат свою работу в запланированном порядке, а существующая зона спутникового покрытия будет существенно расширена начиная с 2020 года за счет планируемого запуска спутников нового поколения.

Разрабатываемая компанией Thuraya система нового поколения будет ориентирована на предоставление высокоэффективных услуг мобильной связи на ключевых и новых рынках. В дополнение к этому будут предоставляться услуги спутниковой связи высокой пропускной способности (HTS) для практического применения в наземных, морских и аэронавигационных системах, остро нуждающихся в высокой пропускной способности .

Группировка будет поддерживаться передовыми платформами для обеспечения Интернета вещей и контент-услуг "новой волны" с возможностями многоканального и эфирного вещания. Это позволит компании Thuraya выйти на новые быстрорастущие рынки, где требуются такие уровни мобильности, технических возможностей и покрытия, которые возможны только при использовании услуг связи L-диапазона или HTS, а во многих случаях ― за счет их совместного применения.

Генеральный директор компании Thuraya Самер Халави (Samer Halawi) сообщил следующее: "Thuraya предложит широкий выбор унифицированных средств связи в рамках крупномасштабной программы расширения и диверсификации. Не имеющие себе равных услуги связи L-диапазона нового поколения и дополнительные сервисы HTS создают основу для внедрения инноваций, разрушения стереотипов и выхода на качественно новый уровень. Предлагаемый нами ассортимент превратит компанию Thuraya в "универсальный магазин" систем L-диапазона, HTS, IoT и GSM. Теперь нам доступны новые рынки, а новые технологические возможности обеспечат непревзойденный ассортимент продуктов, систем и услуг мобильной связи".

Компания Thuraya уже достигла существенного улучшения показателей, работая в пределах своей нынешней сферы деятельности. Ее специалисты смогли преодолеть препятствия, связанные с ограниченностью покрытия, проблемами тяжелого наследия и растущими требованиями рынка, что обеспечивало ей неизменное превосходство в сфере подвижной спутниковой связи в период с 2011 по 2015 г.

Перспективы компании Thuraya позволяют ей представить планы реализации систем нового поколения на фоне особого и уникального сочетания сильных сторон, которые демонстрируют понимание растущих и будущих тенденций. Одним из важнейших примеров является обеспечение совмещения технологий , а процесс интеграции наземных и спутниковых систем связи в компании Thuraya уже хорошо отработан. Более 360 договоров о предоставлении услуг роуминга, заключенных с операторами мобильных сетей по всему миру, уже обеспечивают конечным пользователям взаимозаменяемость устройств как в спутниковой сети Thuraya, так и в сетях GSM в любой точке планеты.

Основываясь на своей признанной репутации новатора, компания Thuraya разработала план действий по выпуску новых оригинальных устройств, терминалов и модулей, ориентированных на корпоративные, государственные и потребительские сегменты. Компания Thuraya уже продемонстрировала ясное понимание ценности простого и удобного доступа к средствам спутниковой связи для конечных пользователей. К примеру, создание системы Thuraya SatSleeve позволило внедрить в сферу спутниковой связи концепцию Bring-Your-Own-Device ("использование собственного устройства "), отражающую как правильное восприятие спроса на устройства, ориентированные на потребительский рынок, так и возможность предлагать продукцию, выходящую за рамки традиционного ассортимента. Данный подход также находит свое отражение в недавних разработках и налаживании партнерских отношений с другими компаниями в сфере технологий производства "умных устройств" потребительского назначения и усиливается уникальной и принципиально новой моделью реализации, дополняемой соглашениями об использовании интернет-каналов розничной торговли.

Подготовив и окончательно утвердив свои планы по созданию систем нового поколения совместно с консалтинговой компанией по вопросам управления A.T. Kearney, компания Thuraya приступила к выбору финансового консультанта с целью приступить к деятельности по привлечению средств. В настоящее время уже ведутся переговоры с рядом потенциальных стратегических инвесторов, интересующихся уникальными возможностями, предлагаемыми компанией Thuraya.

"Мы готовимся к целенаправленному и устойчивому росту, а также появлению новых рыночных возможностей и привлекательных новых секторов", ― говорит г-н Халави. "В последние годы мы заложили основы для построения в будущем значительно более крупного и быстро развивающегося бизнеса. Теперь появилась возможность раскрыть истинный потенциал компании Thuraya. Мы применяем уникальный подход с эффективным сочетанием бесперебойной работы и расширения сферы обслуживания. При этом в ближайшие несколько лет мы планируем подготовить почву для переходного периода , связанного с запусками новых спутников с 2020 года, продолжая в то же время обслуживать уже имеющихся клиентов с использованием самых современных средств связи. Мы с нетерпением ожидаем возможности в полной мере продемонстрировать все, чего мы способны достичь".

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Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20160907/405131 http://photos.prnewswire.com/prnh/20160907/405132LOGO Source: Thuraya Telecommunications Company

Rim Sadek (Рим Садек), эл. почта: rim.sadek@thuraya.com, тел.: +9714488863