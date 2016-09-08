Отчет: карты UnionPay оказывают поддержку выездному туризму в Китае

Рост числа выезжающих туристов замедляется на фоне роста популярности путешествий в Таиланд и Японию.

В 2015 году количество китайцев, совершивших туристические поездки за рубеж, достигло 117 млн человек, что на 9,8% по сравнению с предыдущим годом. Этот показатель оказался значительно ниже 20-процентных темпов роста, наблюдавшихся на протяжении нескольких предшествующих лет. Несмотря на это, авторы отчета сохраняют оптимизм относительно будущих перспектив выездного туризма в Китае, прогнозируя на 2016 год рост числа выезжающих туристов на 11,5% - до 133 млн человек.

Смягчение визовой политики и простота осуществления платежей - два основных фактора, стимулирующих выездной туризм. На сегодняшний день карты UnionPay принимают 35 миллионов коммерческих предприятий и свыше 2 млн. банкоматов в 160 странах и регионах мира.

В прошлом году большинство туристов отдало предпочтение поездкам на относительно короткие расстояния - более 70% всех путешественников совершили вояжи в Гонконг, Макао и на Тайвань. Что же касается туристических направлений за пределами Китая, в десятку самых популярных вошли Таиланд, Южная Корея, Япония, Вьетнам, США, Сингапур, Россия, Австралия. Индонезия и Малайзия. Таиланд и Япония стали свидетелями 88-процентного увеличения числа китайских туристов. Прогнозируется, что в ближайшем будущем популярность будут набирать такие направления, как Восточная Европа, Южная Америка и Центральная Азия.

Почти все банкоматы и около 90% торгово-сервисных предприятий Таиланда, больше половины банкоматов и около 500 тыс. торговых точек Японии, абсолютное большинство банкоматов и более 80% коммерческих организаций США, а также все без исключения банкоматы и свыше 80% торговых компаний Сингапура принимают карты UnionPay.

От "походов по магазинам" до "погружения в реалии местной жизни"

В 2015 году китайские туристы потратили в своих зарубежных поездках $1,045 трлн, что на 16,6% больше по сравнению с предыдущим годом. Средняя сумма расходов из расчёта на одного туриста составила $893 долл. В случае с этим показателем, рост был несколько менее заметным. Цели китайских туристов при выезде за рубеж постепенно переходят с осмотра достопримечательностей к совершению покупок и погружению в традиции местной жизни.

Шоппинг, групповые туры, оплата питания и приобретение билетов на разнообразные аттракционы - вот основные статьи расходов путешествующих за рубежом. Для 85,9% туристов главным источником трат является шопинг.

Отели, рестораны, супермаркеты, культурные и развлекательные заведения в самых популярных туристических направлениях принимают карты UnionPay. Службы такси в Австралии, Южной Корее и Сингапуре также поддерживают оплату услуг картами этой платежной системы.

65% индивидуальных туристов бронировали авиабилеты, 56,5% осуществляли бронь гостиничных номеров, а еще 57,7% организовывали свои поездки через интернет. Свыше 10 миллионов торгово-сервисных онлайн-предприятий за пределами Китая принимают карты UnionPay. В 2015 году объем международных онлайн-транзакций с использованием карт этой системы вырос почти в три раза.

Для получения дополнительной информации посетите: http://www.unionpayintl.com/

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