Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 63.97
€ 72.05
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Отчет: карты UnionPay оказывают поддержку выездному туризму в Китае

Пресс-релизы
8 сентября, 13:50 UTC+3
Материал из 1 страницы

ШАНХАЙ (SHANGHAI), 8 сентября 2016 г. /PRNewswire/. Компания UnionPay International и Китайская академия туризма 8 сентября опубликовали Ежегодный отчет о показателях выездного туризма в Китае (за 2016 год) (Annual Report on China's Outbound Tourism (2016)). Согласно данным отчета, китайский выездной туризм вышел на этап рационального роста и будет продолжать стабильно развиваться на протяжении следующих пяти-десяти лет. Авторы отчета отмечают, что карты UnionPay обеспечивают платежную поддержку китайским туристам за рубежом.

Рост числа выезжающих туристов замедляется на фоне роста популярности путешествий в Таиланд и Японию.

В 2015 году количество китайцев, совершивших туристические поездки за рубеж, достигло 117 млн человек, что на 9,8% по сравнению с предыдущим годом. Этот показатель оказался значительно ниже 20-процентных темпов роста, наблюдавшихся на протяжении нескольких предшествующих лет. Несмотря на это, авторы отчета сохраняют оптимизм относительно будущих перспектив выездного туризма в Китае, прогнозируя на 2016 год рост числа выезжающих туристов на 11,5% - до 133 млн человек.

Смягчение визовой политики и простота осуществления платежей - два основных фактора, стимулирующих выездной туризм. На сегодняшний день карты UnionPay принимают 35 миллионов коммерческих предприятий и свыше 2 млн. банкоматов в 160 странах и регионах мира.

В прошлом году большинство туристов отдало предпочтение поездкам на относительно короткие расстояния - более 70% всех путешественников совершили вояжи в Гонконг, Макао и на Тайвань. Что же касается туристических направлений за пределами Китая, в десятку самых популярных вошли Таиланд, Южная Корея, Япония, Вьетнам, США, Сингапур, Россия, Австралия. Индонезия и Малайзия. Таиланд и Япония стали свидетелями 88-процентного увеличения числа китайских туристов. Прогнозируется, что в ближайшем будущем популярность будут набирать такие направления, как Восточная Европа, Южная Америка и Центральная Азия.

Почти все банкоматы и около 90% торгово-сервисных предприятий Таиланда, больше половины банкоматов и около 500 тыс. торговых точек Японии, абсолютное большинство банкоматов и более 80% коммерческих организаций США, а также все без исключения банкоматы и свыше 80% торговых компаний Сингапура принимают карты UnionPay.

От "походов по магазинам" до "погружения в реалии местной жизни"

В 2015 году китайские туристы потратили в своих зарубежных поездках $1,045 трлн, что на 16,6% больше по сравнению с предыдущим годом. Средняя сумма расходов из расчёта на одного туриста составила $893 долл. В случае с этим показателем, рост был несколько менее заметным. Цели китайских туристов при выезде за рубеж постепенно переходят с осмотра достопримечательностей к совершению покупок и погружению в традиции местной жизни.

Шоппинг, групповые туры, оплата питания и приобретение билетов на разнообразные аттракционы - вот основные статьи расходов путешествующих за рубежом. Для 85,9% туристов главным источником трат является шопинг.

Отели, рестораны, супермаркеты, культурные и развлекательные заведения в самых популярных туристических направлениях принимают карты UnionPay. Службы такси в Австралии, Южной Корее и Сингапуре также поддерживают оплату услуг картами этой платежной системы.

65% индивидуальных туристов бронировали авиабилеты, 56,5% осуществляли бронь гостиничных номеров, а еще 57,7% организовывали свои поездки через интернет. Свыше 10 миллионов торгово-сервисных онлайн-предприятий за пределами Китая принимают карты UnionPay. В 2015 году объем международных онлайн-транзакций с использованием карт этой системы вырос почти в три раза. 

Для получения дополнительной информации посетите: http://www.unionpayintl.com/

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Г-жа Чэнь (Ms. Chen), тел.: +86-10-63074558

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
2
Поправка: сенатор США дал высокую оценку природоохранной деятельности Ван Вэньляна
2
Видеть возможности в картофеле: новая глобальная идентичность бренда Lamb Weston®
2
Юные футболисты из 24 стран встретились на Третьем детском форуме "Футбол для дружбы"
Инфографика
Итоги работы Ольги Смородской на посту президента ФК "Локомотив"
Пересмотр кадров
Hyperloop: что надо знать о сверхскоростном транспорте будущего
Как защититься от гепатита
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Прожиточный минимум в РФ. Досье
2
В Москве совершено вооруженное нападение на инкассаторов
3
В Кремле прокомментировали сообщение о "последнем предложении" США по Сирии
4
Воронежская семья дала новорожденному сыну имя Сталин
5
Путин ознакомился с новыми разработками "оборонного" НПО "Сплав"
6
Белорусские спортсмены пронесли флаги России на церемонии открытия Паралимпиады-2016
7
Мутко: международные федерации пригласили россиян на паралимпийские соревнования
Темы дня
Реклама