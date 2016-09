Supermicro® представляет серверные решения с поддержкой ГП NVIDIA® Pascal™

Разработанный Supermicro сервер 4U SuperServer 4028GR-TR(T)2 с оптимизированной плотностью данных поддерживает до 10 ускорителей PCI-E Tesla P100, что позволяет достигать пиковой производительности на уровне 210 TFLOPS FP16 с поддержкой GPU Direct RDMA. Инновация Supermicro - однокоренной комплексный дизайн PCI-E с оптимизацией под ГП, - доказала свою способность значительно повышать эффективность одноранговой коммуникации ГП по каналам QPI и PCI-E, обеспечивая повышение пропускной способности QPI на 21% и сокращая время задержки на 60% по сравнению с продуктами предыдущего поколения. Решения 4U SuperServer поддерживают два процессора Intel® Xeon® E5-2600 v4/v3, до 3 Тб памяти DDR-4-2400 МГц, опциональные сдвоенные встроенные порты 10GBase-T и резервные цифровые источники питания титанового уровня (96%).

«С помощью HPC-решений от Supermicro специалисты в сферах углублённого изучения, инженерно-технических разработок и научной деятельности могут горизонтально масштабировать компьютерные кластеры для ускорения процессов выполнения их самых требовательных рабочих задач и скорейшего получения результатов при сохранении максимальной производительности на каждый ватт затраченной электроэнергии, каждый квадратный метр занимаемой площади и каждый доллар вложенных инвестиций, - заявил Чарльз Лян (Charles Liang), президент и главный исполнительный директор Supermicro. - Наши инновации с использованием новых ГП NVIDIA P100 позволяют нашим клиентам ускорять работу своих приложений и разработку новых решений для самых сложных задач реального мира».

«Новые серверы Supermicro c высокой плотностью данных оптимизированы для полноценного использования возможностей новых ускорителей NVIDIA Tesla P100 с целью предоставления корпоративным и НРС-клиентам абсолютно нового уровня вычислительной мощности, - отметил Иэн Бак (Ian Buck), генеральный директор подразделения ускоренных вычислений NVIDIA. - Инновационные суперсерверы обеспечивают превосходные показатели энергоэффективной производительности для аналитики данных с большим объёмом вычислительных операций, глубинного обучения и научных приложений, одновременно минимизируя потребление энергоресурсов".

В результате конвергенции аналитики больших данных, с появлением новых архитектур ГП и алгоритмов машинного обучения, приложения глубинного обучения стали нуждаться в обрабатывающей мощности нескольких ГП, способных осуществлять эффективную коммуникацию для расширения сети графических процессоров. Однокоренная система ГП от Supermicro обеспечивает эффективную взаимосвязь нескольких ГП, тем самым минимизируя время задержки и максимально повышая пропускную способность согласно результатам испытаний NCCL P2PBandwidthTest.

Кроме решения 4U c поддержкой до 10 карт Tesla P100 компания Supermicro также представляет следующие суперсерверы, оптимизированные под новые ГП Pascal:

Решение 1U SuperServer, оптимизированное под 4 ГП Pascal – SuperServer 1028GQ-TR генерирует мощность для массово-параллельной обработки данных, необходимую для нужд приложений машинного обучения.

– SuperServer 1028GQ-TR генерирует мощность для массово-параллельной обработки данных, необходимую для нужд приложений машинного обучения. Решение 2U SuperServer, оптимизированное под 6 ГП Pascal – 2028GR-TRHT обеспечивает мощность массово-параллельной обработки данных с высочайшей плотностью информации, необходимую для нужд приложений машинного обучения в формате 2U .

– 2028GR-TRHT обеспечивает мощность массово-параллельной обработки данных с высочайшей плотностью информации, необходимую для нужд приложений машинного обучения в формате 2U . Решения 1U Ultra SuperServer – Разработанные для обеспечения беспрецедентной производительности, гибкости, масштабируемости и эксплуатационной надёжности, серверы Supermicro 1028U поддерживают новый графический процессор Pascal. Идеально подходящие для выполнения требовательных рабочих процессов в корпоративной среде, эти серверы поддерживают процессоры Intel® Xeon® E5-2600 v4 и v3 (160 Вт/до 22 ядер), до 1,5 Тб памяти в 24 DIMM-модулях, SATA3 с опциональной поддержкой SAS3 и NVMe для повышенной пропускной способности хранилища данных; доступны опции Ultra Riser, включающие встроенные 1G, 10GBase-T, 10G SFP+, 40G и InfiniBand, а также резервные источники питания титанового уровня (96%+).

– Разработанные для обеспечения беспрецедентной производительности, гибкости, масштабируемости и эксплуатационной надёжности, серверы Supermicro 1028U поддерживают новый графический процессор Pascal. Идеально подходящие для выполнения требовательных рабочих процессов в корпоративной среде, эти серверы поддерживают процессоры Intel® Xeon® E5-2600 v4 и v3 (160 Вт/до 22 ядер), до 1,5 Тб памяти в 24 DIMM-модулях, SATA3 с опциональной поддержкой SAS3 и NVMe для повышенной пропускной способности хранилища данных; доступны опции Ultra Riser, включающие встроенные 1G, 10GBase-T, 10G SFP+, 40G и InfiniBand, а также резервные источники питания титанового уровня (96%+). Решения 2U Ultra SuperServer – Разработанные для обеспечения беспрецедентной производительности, гибкости, масштабируемости и эксплуатационной надёжности, серверы Supermicro 2028U поддерживают до 4 новых графических процессоров Pascal. Идеально подходящие для выполнения требовательных рабочих процессов в корпоративной среде, эти серверы поддерживают процессоры Intel® Xeon® E5-2600 v4 и v3 (160 Вт/до 22 ядер), до 1,5 Тб памяти в 24 DIMM-модулях, SATA3 с опциональной поддержкой SAS3 и NVMe для повышенной пропускной способности хранилища данных; доступны опции Ultra Riser, включающие встроенные 1G, 10GBase-T, 10G SFP+, 40G и InfiniBand, а также резервные источники питания титанового уровня (96%+).

Кроме того, компания Supermicro предлагает новейшие высокорентабельные коммутаторные технологии Top-of-Rack как в формате традиционных полнофункциональных моделей, включающих аппаратное и программное обеспечение, так и в виде «голого» аппаратного обеспечения с возможностью установки ПО сторонних поставщиков и его последующей настройки под нужды клиента в Открытой сетевой среде. Новинка от Supermicro - SSH-C48Q, - представляет собой сетевой коммутатор верхнего уровня 1U с 48 портами 100 Гб/с QSFP+. Программное обеспечение для управления сервером от Supermicro, в свою очередь, предоставляет многофункциональный набор инструментов, способных выполнять мониторинг состояния, управление питанием и техническое обслуживание фирменного ПО для содействия клиентам в вопросах внедрения и поддержания надлежащей работоспособности серверов в центрах обработки данных.

Для получения дополнительной информации о полной линейке высокопроизводительных, высокоэффективных серверов и решений для хранения данных и сетевого взаимодействия от компании Supermicro посетите www.supermicro.com.

Следите за новостями Supermicro на Facebook и Twitter.

О компании Super Micro Computer, Inc. (код NASDAQ: SMCI)

Supermicro® (код NASDAQ: SMCI), SMCI), лидер в сфере высокопроизводительных и высокоэффективных серверных технологий, является ведущим поставщиком передовых серверных решений Building Block Solutions® для информационных центров, облачных вычислений, высокопроизводительных вычислительных центров, корпоративных ИТ, Hadoop/Больших данных и встроенных систем. Supermicro ответственно подходит к защите окружающей среды; инициатива «We Keep IT Green®» позволяет предоставлять клиентам самые энергоэффективные и экологически чистые решения из всех доступных на рынке.

Supermicro, Building Block Solutions и We Keep IT Green являются торговыми марками и/или зарегистрированными торговыми марками Super Micro Computer, Inc.

Все остальные марки, названия и торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев.

SMCI-F