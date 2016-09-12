Afimilk представляет сервис автоматических оповещений об отёлах

AFIKIM, Израиль, September 12, 2016/PRNewswire/. Afimilk, Ltd., международная компания, специализирующая на разработке программных решений в области управления молочными фермами, выпустила сервисное приложение оповещения об отёлах, включая затяжные роды, интегрировав его в систему контроля за состоянием здоровья коров AfiAct II [http://www.afimilk.com/products/cows/dairy-automation-systems/afiact-automatic-heat-detection ]. Новая технология поможет фермерам быстро выявлять и оказывать помощь коровам, испытывающим тяжелые родовые схватки, так называемую дистоцию.

(Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20160822/399915 )

"Новый сервис оповещения об отёлах поможет фермерам более точно определить начало родовой деятельности и быть лучше подготовленными к возможным потенциально затратным моментам, таким как, дистоция", - говорит д-р Алон Арази, доктор ветеринарии, старший сотрудник исследовательской команды Afimilk.

Тяжелые схватки ассоциируются с повышенной смертностью новорожденных телят и осложнениями. Научные исследования показали, что почти половине первотёлок гольштинской породы в Соединенных Штатах требуется помощь фермера или ветеринара во время схваток.*

"Контроль за коровами во время отёла требует очень много времени и в большой степени зависит от умения наблюдателя", - говорит д-р Арази, - "Автоматический постоянный контроль является более эффективным и позволяет осуществлять набдюдение в режиме 24/7".

Эду Месник, управляющий фермой с огромным опытом, отметил существенное снижение смертности новорожденных телят, после того как установил в своем стаде систему AfiAct II.

"Теперь у нас хороший контроль за процессом отёла, и мы редко обнаруживаем утром мертвых новорожденных телят", - рассказал он.

AfiAct II является первой системой с ножными датчиками, которая запрограммирована на отправку оповещений, особенно в случае затяжных схваток. Оповещения отправляются беспроводным способом с датчика, закрепленного на ноге животного, на смартфон при начале родовой деятельности и повторно в случае затяжных родов.

Дополнительно к оповещению об отёлах система AfiAct II выявляет и другие проблемы на основе данных о двигательной активности животного и его поведении в состоянии покоя, включая определение охоты, выкидыши, проблемы с комфортом коров или заболевания.

Еще одна система контроля, предлагаемая компанией Afimilk, Silent Herdsman [http://www.afimilk.com/products/cows/dairy-automation-systems/afimilk-silent-herdsman-automatic-cow-heat-detection ] , состоит из датчика, закрепляемого на шее животного, который определяет состояние охоты, цикличные нарушения и заболевания на основании данных об активности коровы, руминации и режиме питания. Обе системы контроля будут представлены на Международной торговой выставке животноводства SPACE [http://uk.space.fr ], которая пройдет в г. Рен, Франция, с 13 по 16 сентября, и на выставке World Dairy Expo [https://worlddairyexpo.com ], Мэдисон, штат Висконсин, 4-8 октября 2016 г.

Компания Afimilk является мировым лидером в области разработки программного обеспечения для управления молочными фермами, систем контроля за состоянием здоровья коров и инструментов для анализа качества молока, обеспечивая производителей молока в 50 странах мира. Для получения дополнительной информации о системах контроля AfiAct II или Silent Herdsman обратитесь к региональному дилеру Afimilk или посетите сайт Afimilk.com [http://www.afimilk.com ].

* A.C. Barrier и др. Ход родовой деятельности и модели поведения молочных коров, трудности при отёле. Журнал "Прикладная наука о поведении животных", № 139 (2012) 209-217.

Контакт:

Ноа Йониш

Корпоративный менеджер по маркетингу

noa@afimilk.com

+972-50-758-9973

Ким Парр

kparr@lpm-adv.com

+1-(315)-476-1646, ext. 225

Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20160822/399915 Source: Afimilk, Ltd