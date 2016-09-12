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Tiens Group организовала ряд праздничных мероприятий на индонезийском острове Бали

Пресс-релизы
12 сентября, 15:40 UTC+3
Свыше 8 тыс. сотрудников Tiens собрались на Бали, чтобы развернуть знамя мира площадью 3700 кв. м в честь 21-го дня рождения компании
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БАЛИ (BALI), Индонезия, 12 сентября 2016 г. /PRNewswire/. В честь своей 21-й годовщины в качестве ведущей мировой компании медико-фармацевтической отрасли 10 сентября 2016 года Tiens Group организовала ряд праздничных мероприятий на индонезийском острове Бали.

Фото - http://photos.prnasia.com/prnh/20160912/0861609191

В число таких мероприятий вошли парад мира на сотнях автомобилей, разжигание священного огня Tiens и церемония со знаменем мира площадью 3 700 кв. м.

Свыше 8 000 сотрудников компании из более чем 50 стран и регионов планеты приняли участие в этом международном слете, посвященном теме мира и дружбы. После аналогичных мероприятий во французской Ницце и испанском Мадриде Tiens вновь создала визуальный чудо-призыв к миру.

В ходе развития своей деятельности в Индонезии на протяжении последних десяти лет компания Tiens продемонстрировала своё дружественное и ответственное отношение к иностранным партнёрам и помогла многим обычным коллегам по бизнесу достичь успеха, воспитав в них культуру здоровья и благополучия, предоставив бесчисленное количество бизнес-возможностей и привив им идеалы мира и гармоничного развития.

На сегодняшний день, Tiens осуществляет свою деятельность в более чем 190 странах и регионах мира, приучая почти 40 млн семей к здоровому и модному стилю жизни и завоевывая доверие потребителей по всему земному шару.

В число предыдущих "экспедиций" компании вошла корпоративная конференция во французской Ницце, где 6400 сотрудников Tiens установили новый рекорд Гиннеса, своими рядами сформировав самую длинную в истории фразу из человеческих тел. В мае этого года Tiens Group в ходе организованного в Испании креативного шоу, посвящённого теме мира, развернула знамя мира площадью 6 тыс. кв. метров. Целью этого начинания компания назвала желание создать определённый символ культурных связей и построить мосты дружбы.

На протяжении многих лет компания Tiens Group прикладывает значительные усилия для реализации долгосрочных социальных и благотворительных инициатив. До настоящего момента, общая сумма пожертвований корпорации на общественно значимые дела в таких сферах, как защита окружающей среды, борьба с бедностью и образование, составила более 1,5 млрд юаней КНР.

"Новое начало, новое развитие, новое будущее" - так звучит основополагающая идея новой стратегии развития Tiens. Компания планирует использовать празднование своего дня рождения как возможность для всемирного продвижения новой компенсационной идеи, активной реализации стратегической инициативы "Один пояс - одна дорога" и интеграции глобальных сетевых ресурсов Tiens.

Основываясь на принципах диверсифицированного развития в областях медицины, здравоохранения, электронной коммерции, и используя в качестве фундамента свой международный университет, компания Tiens создаст бизнес-платформу, посредством которой "все люди смогут реализовывать инновации и начинать собственный бизнес". Эти новые идеи позволят корпорации сохранить и расширить свою ведущую роль в глобальной медико-фармацевтической промышленности.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: На Ван (Na Wang), +86-150-2239-9205, wangna@tiens.com

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