В преддверии 120-й сессии Кантонской ярмарки иностранных покупателей ждут спецпредложения

По словам Лью Цюаньдуна (Liu Quandong), заместителя генерального директора Департамента по международным связям Оргкомитета Кантонской ярмарки, эти предложения предназначены для создания комфортной бизнес-среды и поиска дополнительных бизнес-возможностей для иностранных поставщиков и покупателей. В число таких предложений входят: VIP-лаунж, эксклюзивный сорсинговый сервис, мероприятия в формате i-Invite и ARNB (Рекламное вознаграждение для новых покупателей).

VIP-лаунж

Специальный сервис для постоянных покупателей, посетивших Ярмарку более 15 раз. В VIP-лаунже гостей выставки ждут закуски и напитки, купоны на бесплатный ланч и кофе, а также такие сервисы, как экскурсионные туры, быстрая регистрация и бесплатный доступ к семинарам.

Эксклюзивный сорсинговый сервис

Эксклюзивный сорсинговый сервис представляет собой индивидуализированную сорсинговую платформу для многонациональных компаний. Ориентированный на повышение удобства при подборе поставщиков и открытие новых бизнес-возможностей для поставщиков и покупателей, сервис включает наличие специальных помещений для проведения торговых переговоров и дополнительные возможности для продвижения брендов.

Мероприятия i-Invite

Мероприятия i-Invite были разработаны организаторами Кантонской ярмарки с целью стимулировать приглашение новых покупателей экспонентами и постоянными визитёрами выставки через официальную платформу Кантонской ярмарки BEST. При рассылке таких приглашений участники программы имеют возможность получить разнообразные вознаграждения в виде бесплатного проживания в пятизвёздочных отелях и купонов на бесплатные ланчи на Ярмарке.

Программа ARNB

Программа ARNB создана специально для новых покупателей. Все новички на ярмарки могут получить купоны на бесплатный ланч и кофе или забронировать номера в таких пятизвёздочных отелях, как Starwood Hotels and Resorts. Подробные сведения о программе можно найти на веб-сайте : http://www.cantonfair.org.cn/en/ARNB/index.shtml

«Мы разработали эти сервисы, дабы помочь нашим покупателям и экспонентам совместить приятное с полезным и обеспечить им дополнительные удобства при поиске бизнес-возможностей на Кантонской ярмарке, - отметил г-н Лью. - Мы являемся платформой для членов промышленной цепочки, предоставляя им возможность искать новые пути для развития бизнеса и получать удовлетворение от своего путешествия».

О Кантонской ярмарке

Китайская импортно-экспортная выставка (China Import and Export Fair), более широко известная под названием «Кантонская ярмарка», проводится дважды в год - весной и осенью, - в китайском городе Гуанчжоу. Ярмарка, учреждённая в 1957 году, является самой универсальной и комплексной торговой выставкой, характеризующейся высочайшим уровнем проведения, самым большим масштабом, крупнейшим ассортиментом, обширнейшей географией покупателей и величайшим товарооборотом по сравнению со всеми другими аналогичными мероприятиями в Китае.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Г-жа Хлоя Цай (Chloe Cai), +86-20-8913-8622, caiyiyi@cantonfair.org.cn