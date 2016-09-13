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В преддверии 120-й сессии Кантонской ярмарки иностранных покупателей ждут спецпредложения

Пресс-релизы
13 сентября, 9:00 UTC+3
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ГУАНЧЖОУ (GUANGZHOU), Китай, 13 сентября 2016 г. /PRNewswire/. Официальное открытие 120-й сессии Китайской импортно-экспортной выставки (Кантонской ярмарки) состоится 12 октября в Гуанчжоу. Мероприятие продлится до 4 ноября и вновь предложит иностранным покупателем разнообразные специальные предложения, успевшие уже стать "изюминкой" выставки. 

По словам Лью Цюаньдуна (Liu Quandong), заместителя генерального директора Департамента по международным связям Оргкомитета Кантонской ярмарки, эти предложения предназначены для создания комфортной бизнес-среды и поиска дополнительных бизнес-возможностей для иностранных поставщиков и покупателей. В число таких предложений входят: VIP-лаунж, эксклюзивный сорсинговый сервис, мероприятия в формате i-Invite и ARNB (Рекламное вознаграждение для новых покупателей).

VIP-лаунж

Специальный сервис для постоянных покупателей, посетивших Ярмарку более 15 раз. В VIP-лаунже гостей выставки ждут закуски и напитки, купоны на бесплатный ланч и кофе, а также такие сервисы, как экскурсионные туры, быстрая регистрация и бесплатный доступ к семинарам.

Эксклюзивный сорсинговый сервис

Эксклюзивный сорсинговый сервис представляет собой индивидуализированную сорсинговую платформу для многонациональных компаний. Ориентированный на повышение удобства при подборе поставщиков и открытие новых бизнес-возможностей для поставщиков и покупателей, сервис включает наличие специальных помещений для проведения торговых переговоров и дополнительные возможности для продвижения брендов.

Мероприятия i-Invite

Мероприятия i-Invite были разработаны организаторами Кантонской ярмарки с целью стимулировать приглашение новых покупателей экспонентами и постоянными визитёрами выставки через официальную платформу Кантонской ярмарки BEST. При рассылке таких приглашений участники программы имеют возможность получить разнообразные вознаграждения в виде бесплатного проживания в пятизвёздочных отелях и купонов на бесплатные ланчи на Ярмарке.

Программа ARNB

Программа ARNB создана специально для новых покупателей. Все новички на ярмарки могут получить купоны на бесплатный ланч и кофе или забронировать номера в таких пятизвёздочных отелях, как Starwood Hotels and Resorts. Подробные сведения о программе можно найти на веб-сайте : http://www.cantonfair.org.cn/en/ARNB/index.shtml

«Мы разработали эти сервисы, дабы помочь нашим покупателям и экспонентам совместить приятное с полезным и обеспечить им дополнительные удобства при поиске бизнес-возможностей на Кантонской ярмарке, - отметил г-н Лью. - Мы являемся платформой для членов промышленной цепочки, предоставляя им возможность искать новые пути для развития бизнеса и получать удовлетворение от своего путешествия».

О Кантонской ярмарке

Китайская импортно-экспортная выставка (China Import and Export Fair), более широко известная под названием «Кантонская ярмарка», проводится дважды в год - весной и осенью, - в китайском городе Гуанчжоу. Ярмарка, учреждённая в 1957 году, является самой универсальной и комплексной торговой выставкой, характеризующейся высочайшим уровнем проведения, самым большим масштабом, крупнейшим ассортиментом, обширнейшей географией покупателей и величайшим товарооборотом по сравнению со всеми другими аналогичными мероприятиями в Китае.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Г-жа Хлоя Цай (Chloe Cai), +86-20-8913-8622, caiyiyi@cantonfair.org.cn

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