Cambium Networks представляет решение cnReach для промышленного интернета вещей

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«Узкополосное сетевое соединение cnReach расширяют коммуникационную инфраструктуру и сеть транзитного соединения, предоставляя нам возможность и обеспечивая наглядность управления всей сетью IIoT, - отметил Майк Митчелл (Mike Mitchell), президент Petro Comminications. - Нам необходимо абсолютно зависимое соединение для обработки данных датчиков и отправки команд управления в самые отдалённые точки территории».

«Для обеспечения интерактивной обзорности и управления сложными операциями лидеры отрасли нуждаются в приложениям, способных надлежащим образом накапливать и фильтровать данные, получаемые с периферийных участков сети, предоставлять опции анализа и контроля, а затем передавать накопленные колоссальные объёмы обработанной информации в частные или облачные центры данных, - прокомментировал Атул Бхатнагар (Аtul Bhatnagar), президент и главный исполнительный директор Cambium Networks. - В форме платформы cnReach мы предлагаем комплексное решение для передачи данных от узла к NOC, а cnMaestro™ позволяет осуществлять управление целой сетью с помощью одной стеклянной панели».

Радиосистема cnReach N500 вносит завершающий штрих в комплексный набор чрезвычайно безотказных широко- и узкополосных беспроводных сетевых решений, предоставляя сетевым операторам всеобъемлющее решение для беспроводного сетевого взаимодействия, предназначенное для реализации их инициатив в сфере IIoT путём соединения устройств на самой отдалённой периферии их сети. Продукт поддерживает лицензированные и нелицензированные операции в частотах 900 МГц и 700 МГц. В скором времени разработчик планирует расширить спектр рабочих частот. Новинка упрощает переход от нескольких разрозненных сетей к сетям формата «all-IP», предоставляя разнообразные опции встроенного ввода/вывода.

«cnReach обеспечивает операторам коммунальных, нефтехимических и других критически важных объектов инфраструктуры возможность использовать весь потенциал Промышленного интернета путём преобразования накопленных в режиме реального времени данных в ценную информацию для принятия важных и своевременных действий, - отметил Брюс Коллинс (Bruce Collins), директор по вопросам управления производством cnReach компании Cambium Networks. - cnReach обеспечивает базовую инфраструктуру, отличающуюся высокой надёжностью и безотказностью для взаимосоединения датчиков и средств управления в пределах крупномасштабных полевых сетей. Такие сетевые возможности предоставляют жизненно необходимые функции сбора и управления данными, необходимые для удовлетворения требований регулирующих органов, повышения безопасности и стимулирования эффективности».

В число ключевых характеристик cnReach входят:

Программное обеспечение cnMaestro для мониторинга состояния всей сети, передающей трафик от датчиков и средств управления

Лицензированные частоты 700 МГц и 900 МГц, а также возможности лицензированной и нелицензированной работы в единой радиочастоте; поддержка дополнительных диапазонов радиочастот будет представлена в ближайшие месяцы, включая решения в частотных диапазонах 100, 200 и 400 МГц

Безопасная передача данных с128/256-битным шифрованием AES и аутентификацией паролем

Высокая надёжность коммуникации с синхронизацией точек доступа и адаптивной модуляцией

Одинарные и двойные радиоконфигурации для высокоэффективной ретрансляции и приложений типа «хранение-и-передача»

Обширные опции ввода/вывода, упрощающие переход от серийных к сетям «all-IP», с многочисленными серийными, Ethernet-портами и встроенными аналоговыми/цифровыми устройствами ввода/вывода

Возможность планирования сложно организованных сетей посредством LINKPlanner, бесплатный инструмент для планирования, позволяющий проектировщикам сетей прогнозировать пропускную способность и доступность сетей с применением всех технологий Cambium

В число ключевых характеристик платформы управления cnMaestro входят:

Открытый Northbound API-интерфейс RESTful, позволяющий клиентам получать доступ к инфраструктуре в режиме реального времени и ретроспективном формате, а также просматривать статистику транзитной передачи данных от элементов, расположенных на периферии полевой сети, к центру управления. Эти интерфейсы дают внешним приложения возможность мониторить эксплуатационное состояние всех устройств, радиочастоту и сетевой трафик.

API-интерфейс Webhooks, предназначенный для аварийного уведомления, безопасно передаёт данные асинхронных аварийных сигналов и периодической статистики системам обработки данных и сложных событий, поддерживая интеграцию с сервисами оповещения и управления корпоративными сетями.

Администрирование точек расположения cnReach обеспечивает полную наглядность, управляемость и надёжность системы транзитного сетевого соединения, гарантируя безотказность и эффективность данных и операций IIoT.

Обладая многолетним опытом внедрения решений для частных сетей, включая реализацию высокоёмких микроволновых транзитных систем, видеонаблюдения, систем удалённого доступа, замены арендованных выделенных линий, WiFi, а теперь и обеспечение систем управления и мониторинга SCADA, компания Cambium Networks предоставляет своим клиентам полный комплекс решений IIoT, управление которыми осуществляется посредством единой панели.

Приобрести cnReach можно через сеть дистрибьюторов Cambium Networks в Северной Америке. Компания Cambium Networks проведёт вебинар по вопросам использования платформы cnReach 15 сентября в 9:00 по центральному поясному дневному времени.

О компании Cambium Networks

Компания Cambium Networks – мировой лидер в сфере проверенных решений для беспроводного сетевого доступа, «соединяющих несоединённое» - людей, места и вещи. Благодаря своему обширному портфелю надежных, масштабируемых и безопасных платформ беспроводного узко- и широкополосного доступа Cambium Networks даёт всем поставщикам услуг; предприятиям; правительственным и военным ведомствам; нефтегазовым и коммунальным компаниям, Интернет-провайдерам и системам обеспечения общественной безопасности создавать доступные, надёжные и высокопроизводительные коммуникационные сети. На сегодняшний день компания располагает пятью миллионами радиоузлов доступа и резервной передачи данных, используемых в тысячах требовательных сетей более чем 150 стран мира. Головной офис компании расположен в пригороде Чикаго (Сhicago). Cambium Networks располагает научно-исследовательскими центрами в США, Великобритании и Индии. Продукция компании реализуется через сеть доверенных дистрибьюторов по всему миру. Для получения дополнительной информации посетите: www.cambiumnetworks.com и www.connectingtheunconnected.org.

Контактная информация

GolinHarris для Cambium Networks – Сайрус Хедайяти (Cyrus Hedayati)

+1 415 318 4377

chedayati@golin.com