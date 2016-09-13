Cambium Networks представляет решение cnReach для промышленного интернета вещей

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РОЛЛИНГ-МЕДОУЗ (ROLLING MEADOWS), Иллинойс, 13 сентября 2016 г. /PRNewswire/. Компания Cambium Networks™, ведущий мировой поставщик решений для беспроводной связи, сегодня представила свою новинку - cnReach™, - систему узкополосной радиосвязи для обеспечения высоконадёжной и безопасной передачи данных на дальние расстояния, необходимой для Промышленного интернета вещей (IIoT), и особенно для нефтегазовой отрасли, сетей электро- и водоснабжения, железнодорожного и других видов транспорта, а также для горнодобывающей промышленности. Используя в качестве фундамента более чем десятилетний опыт инвестиций в технологии беспроводной широкополосной связи, компания Cambium Networks отныне способна предоставлять лицензированные решения для беспроводной узкополосной коммуникации, идеально подходящие для соединения датчиков по периметру сети с облачными или частными центрами данных. Компания методично развивает свой ассортимент продуктов для транзитного соединения Point-to-Point (PTP), доступа Point-to-Multipoint (PMP) и беспроводных сетей WiFi, обеспечивая надёжное и доступное сетевое соединение на расстоянии от 2 м до 245 км.
Логотип - http://photos.prnewswire.com/prnh/20140613/117974
«Узкополосное сетевое соединение cnReach расширяют коммуникационную инфраструктуру и сеть транзитного соединения, предоставляя нам возможность и обеспечивая наглядность управления всей сетью IIoT, - отметил Майк Митчелл (Mike Mitchell), президент Petro Comminications. - Нам необходимо абсолютно зависимое соединение для обработки данных датчиков и отправки команд управления в самые отдалённые точки территории».
«Для обеспечения интерактивной обзорности и управления сложными операциями лидеры отрасли нуждаются в приложениям, способных надлежащим образом накапливать и фильтровать данные, получаемые с периферийных участков сети, предоставлять опции анализа и контроля, а затем передавать накопленные колоссальные объёмы обработанной информации в частные или облачные центры данных, - прокомментировал Атул Бхатнагар (Аtul Bhatnagar), президент и главный исполнительный директор Cambium Networks. - В форме платформы cnReach мы предлагаем комплексное решение для передачи данных от узла к NOC, а cnMaestro™ позволяет осуществлять управление целой сетью с помощью одной стеклянной панели».
Радиосистема cnReach N500 вносит завершающий штрих в комплексный набор чрезвычайно безотказных широко- и узкополосных беспроводных сетевых решений, предоставляя сетевым операторам всеобъемлющее решение для беспроводного сетевого взаимодействия, предназначенное для реализации их инициатив в сфере IIoT путём соединения устройств на самой отдалённой периферии их сети. Продукт поддерживает лицензированные и нелицензированные операции в частотах 900 МГц и 700 МГц. В скором времени разработчик планирует расширить спектр рабочих частот. Новинка упрощает переход от нескольких разрозненных сетей к сетям формата «all-IP», предоставляя разнообразные опции встроенного ввода/вывода.
«cnReach обеспечивает операторам коммунальных, нефтехимических и других критически важных объектов инфраструктуры возможность использовать весь потенциал Промышленного интернета путём преобразования накопленных в режиме реального времени данных в ценную информацию для принятия важных и своевременных действий, - отметил Брюс Коллинс (Bruce Collins), директор по вопросам управления производством cnReach компании Cambium Networks. - cnReach обеспечивает базовую инфраструктуру, отличающуюся высокой надёжностью и безотказностью для взаимосоединения датчиков и средств управления в пределах крупномасштабных полевых сетей. Такие сетевые возможности предоставляют жизненно необходимые функции сбора и управления данными, необходимые для удовлетворения требований регулирующих органов, повышения безопасности и стимулирования эффективности».
В число ключевых характеристик cnReach входят:
В число ключевых характеристик платформы управления cnMaestro входят:
Обладая многолетним опытом внедрения решений для частных сетей, включая реализацию высокоёмких микроволновых транзитных систем, видеонаблюдения, систем удалённого доступа, замены арендованных выделенных линий, WiFi, а теперь и обеспечение систем управления и мониторинга SCADA, компания Cambium Networks предоставляет своим клиентам полный комплекс решений IIoT, управление которыми осуществляется посредством единой панели.
Приобрести cnReach можно через сеть дистрибьюторов Cambium Networks в Северной Америке. Компания Cambium Networks проведёт вебинар по вопросам использования платформы cnReach 15 сентября в 9:00 по центральному поясному дневному времени.
О компании Cambium Networks
Компания Cambium Networks – мировой лидер в сфере проверенных решений для беспроводного сетевого доступа, «соединяющих несоединённое» - людей, места и вещи. Благодаря своему обширному портфелю надежных, масштабируемых и безопасных платформ беспроводного узко- и широкополосного доступа Cambium Networks даёт всем поставщикам услуг; предприятиям; правительственным и военным ведомствам; нефтегазовым и коммунальным компаниям, Интернет-провайдерам и системам обеспечения общественной безопасности создавать доступные, надёжные и высокопроизводительные коммуникационные сети. На сегодняшний день компания располагает пятью миллионами радиоузлов доступа и резервной передачи данных, используемых в тысячах требовательных сетей более чем 150 стран мира. Головной офис компании расположен в пригороде Чикаго (Сhicago). Cambium Networks располагает научно-исследовательскими центрами в США, Великобритании и Индии. Продукция компании реализуется через сеть доверенных дистрибьюторов по всему миру. Для получения дополнительной информации посетите: www.cambiumnetworks.com и www.connectingtheunconnected.org.
Контактная информация
GolinHarris для Cambium Networks – Сайрус Хедайяти (Cyrus Hedayati)
+1 415 318 4377
chedayati@golin.com