Christian Louboutin анонсирует эксклюзивную коллекцию совместно с SportyHenri.com

ПАРИЖ, September 14, 2016 /PRNewswire/ -- Christian Louboutin анонсирует эксклюзивную капсульную коллекцию, уникальное сотрудничество с SportyHenri.com ― недавно открытым концептуальным интернет-магазином для мужчин, увлеченных спортом и стилем.

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https://www.multivu.com/players/uk/7922051-christian-louboutin-collection-sportyhenri

Черпая вдохновение из девиза Sporty Henri: "Mettre Le Sport En Valeur," Кристиан Лабутен создал четыре эксклюзивных стиля, в основе которых лежат силуэты коллекционных кроссовок из его мужской коллекции. В этих кроссовках используется чистая палитра бренда Sporty Henri: белый, синий и черный кобальт и характерный логотип: элегантный профиль основателя компании, в прошлом профессионального гандболиста Анри Тая (Henri Tai), при этом каждая модель имеет фирменную красную подошву Christian Louboutin.

О новой эксклюзивной коллекции Кристиан Лабутен сказал следующее: "Мне очень приятно касаться и создавать уникальные модели, которые, как мне кажется, отражают ценности Анри: сочетание спорта и стиля в яркой цветной форме. Я очень рад принять участие в новом приключении SportyHenri.com."

Сайт SportyHenri.com, открытый в апреле, представляет собой нечто среднее между интернет-магазином и журнальной колонкой для интересующегося одеждой спортсмена, включая рекомендации по созданию стиля и тренировкам. Его задачей является вдохновить публику на развитие в спорте посредством получения информации и поддержки от "Банды". Очень авторитетные эксперты в данной области, такие как Тони Паркер (Tony Parker), делятся личным опытом и дают практические рекомендации по ведению активного образа жизни. SportyHenri.com предлагает разнообразный ассортимент международных и нишевых брендов из мира моды и спорта, каждый из которых был лично отобран Таем. Продуктом этой коллаборации стала первая эксклюзивная капсульная коллекция сайта.

"Для меня одежда ― это мое продолжение, она позволяет раскрыть мою личность, а также исследовать ее. Эта идея воплощается через SportyHenri.com, где приобретает форму этой прекрасной капсульной коллекции, которую я с гордостью предлагаю нашим клиентам в качестве эксклюзива", ― комментирует Тай, говоря о сотрудничестве с Кристианом Лабутеном.

Эта потрясающая новая коллаборация стала вторым совместным проектом двух друзей: Лабутена и Тая, объединившихся для поддержки кубинской национальной делегации в качестве официального поставщика формы сборной на недавних Олимпийских играх в Рио.

Коллекция доступна, начиная с сегодняшнего дня, на сайте SportyHenri.com и в отдельных фирменных бутиках Christian Louboutin.

Подробнее:

@LouboutinHomme

@SportyHenri

#CLxSportyHenri

(Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20160912/406340 )

https://www.multivu.com/players/uk/7922051-christian-louboutin-collection-sportyhenri

Christian Louboutin London: pressoffice@uk.christianlouboutin.com, +44 207 553 9860; Christian Louboutin New York, pressofficeus@us.christianlouboutin.com, +1 212 279 7365; SportyHenri.com, c/o Starworks Group, mikey.evans@starworksgroup.com, +44 207 318 0400