LeEco приобретает Dichotomy Creative Group Адама Гудмана

ЛОС-АНДЖЕЛЕС (LOS ANGELES), 14 сентября 2016 г. /PRNewswire/ -- Компания LeEco сегодня сообщила о приобретении Dichotomy Creative Group, тем самым подтвердив свою приверженность созданию и предоставлению высококлассного глобального контента. Основатель и главный исполнительный директор Dichotomy Адам Гудман (Adam Goodman) принесёт компании свою команду профессионалов и другие активы Dichotomy. Г-н Гудман будет руководить деятельностью подразделения Le Vision Entertainment (LeVE), подчиняясь непосредственно вице-председателю правления LeEco Чжану Чжао (Zhang Zhao).

В качестве президента LeVE Адам Гудман будет отвечать за оригинальный англоязычный контент для нового поколения аудитории LeEco. LeVE будет создавать и формировать инновационный сверхсовременный контент, используя для этого широкий спектр дистрибуционных платформ разнообразных подразделений LeEco по всему миру, включая, в частности, рынки Китая, Индии и России.

Под руководством г-на Гудмана LeVE будет применять стратегию фильмопроизводства, отражающую подход Dichotomy к созданию высокобюджетных фильмов для глобальной аудитории, одновременно используя баннер Dichotomy Micro Studios в перспективной отрасли микробюджетного кино. Компания будет предпринимать проактивные действия по поиску и приобретению новых IP, поддержке новых дарований и разработке материала для глобальной аудитории. LeVE будет как полностью финансировать, так и выступать сопродюсером фильмов, сотрудничать с партнёрскими студиями в сфере надлежащей дистрибуции контента, планового финансирования и/или софинансирования различных проектов. Адам Гудман будет также руководить работой телевизионного, VR и цифрового департаментов LeVE.

"Для нас было чрезвычайно важным найти партнёра, способного ценить и уважать всё то, что мы любим в Голливуде, и в то же время не боящегося бросать вызов традиционным условностям. Я благодарен судьбе за возможность сотрудничать с г-ном Чжаном и LeEco, - отметил Адам Гудман. - В первую очередь, мы искали компанию нового поколения, располагающую платформой, не ограничивающейся обычной дистрибуцией, и для которой бюджет никогда не стал бы препятствием в создании увлекательной истории".

LeEco - ведущая международная технологическая компания, создающая поистине революционный контент для потребителей, а также для технологической и развлекательной отраслей с помощью интегрированной экосистемы, охватывающей смартфоны, ТВ, транспорт, спорт, киноиндустрию, развлечения и многое другое. LeVP и LeVE являются движителями создания контента для бизнес-экосистемы LeEco.

Назначение Адама Гудмана на должность одного из руководителей LeEco служит ключевым шагом на пути к реализации корпоративной стратегии по привлечению самых востребованных лидеров для стимулирования экосистемы LeEco в сфере мобильных технологий, смарт-ТВ, виртуальной реальности, автомобилестроения, спортивной индустрии, развлекательной отрасли и других направлениях по всему миру.

Биография Адама Гудмана

Гудман основал Dichotomy осенью 2015 года после более чем десятилетней работы в качестве руководителя кинематографических подразделений DreamWorks Studios и Paramount Pictures. Под его руководством обе компании сумели достичь рекордных показателей годовой прибыли в 2007 и 2011 годах соответственно. Адам Гудман приложил руку к запуску и развитию нескольких из самых крупных глобальных кинофраншиз, включая "Трансформеры", "Миссия Невыполнима", "Черепашки-ниндзя", "Бросок кобры", "Стартрек", "Губка Боб-квадратные штаны", "Война миров Z", "Чудаки" и "Телеведущий". Под умелым руководством г-на Гудмана были созданы самые успешные эпизоды каждой из этих франшиз. Он также принимал участие в реализации удивительно прибыльных микробюджетных проектов, достигших небывалого успеха: франшизы "Паранормальное явление", "Одержимая" и "Несносный дед". После оглушительного успеха первой части франшизы "Паранормальное явление" Гудман возглавил подразделение малобюджетных проектов Paramount и представил этот лейбл выпуском картины "Джастин Бибер: никогда не говори никогда", кассовые сборы которой превысили 100 млн. долл. США. Адам Гудман также является основателем собственного анимационного подразделения Paramount, первое же детище которого - "Губка Боб в 3D", - собрало более 300 млн. долл. США по всему миру.

Биография Чжан Чжао

Чжан Чжао располагает обширнейшим опытом глобализации китайской киноиндустрии и является основателем двух крупнейших частных киностудий КНР - Enlight Pictures и Le Vision Pictures. Именно Le Vision Pictures создала самую прибыльную за всю историю китайского кино франшизу "Маленькие времена", кассовые сборы которой в размере 1,8 млрд. юаней КНР побили все рекорды в сфере киноконтента отечественного производства; мультсериал "Медведи-соседи" считается лучшим китайским детским анимационным фильмом, также побившим рекорды кассовых сборов; а блокбастер "Неудержимые" стал кассовым рекордсменом среди недифференциальных фильмов китайского производства. В данный момент Чжан Чжао совместно со студиями Legendary East и Universal Pictures работает над созданием самой высокобюджетной на сегодняшний день американо-китайской картины – "Великая китайская стена" под режиссёрским руководством Чжана Имоу и с участием Мэтта Деймона.

Чжан Чжао также является разработчиком стратегии "Great 2" (G2), объединяющей долевые инвестиции в кинопроизводство, китайскую дистрибуцию и глобальные продакшн-ресурсы для создания продукта повышенной ценности, ориентированного на китайскую и американскую аудитории. Издание Hollywood Reporter назвало его знаменосцем "возрождения" китайской киноиндустрии. В прошлом году на шестом ежегодном Саммите китайской киноиндустрии в США, проводившемся Азиатским обществом в Лос-Анджелесе, Чжан Чжао получил премию Industry Leadership Award, послужившую признанием его колоссальных достижений в глобальной индустрии кино и развлечений.

О компании LeEco

LeEco - международная Интернет-компания, объединяющая устройства, контент, приложения и дистрибуцию в уникальную экосистему, принося миллионам пользователей по всему миру поистине удивительные возможности и впечатления. Созданная компанией экосистема охватывает кино, ТВ, спорт и развлечения в широком спектре потребительской электроники и продуктах класса "премиум", включая мобильные девайсы, ТВ, VR, автомобили и смарт-велосипеды. В 2016 году LeEco вошла в список "самых инновационных компаний" по версии Fast Company.

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О компании Dichotomy

Руководство Dichotomy MicroStudios возглавляет основатель компании Адам Гудман, бывший президент Кинематографического подразделения Paramount Pictures и продакшн-президент Dream Works. Деятельность Dichotomy направлена на преобразование традиционного кинопроизводства путём предоставления кинематографистам возможности рассказывать свои киноистории в ключе, очень напоминающем процесс анимации. Новое предприятие будет финансировать полнометражные проекты всех жанров и осуществлять их дистрибуцию через различные платформы.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Представитель компании LeEco: Мэнди Хэффлингер (Mandi Hefflinger), Zeno Group, 310-566-3986, доб. 5660, Mandi.Hefflinger@zenogroup.com; представитель Адама Гудмана: Мэттью Хилцик (Matthew Hiltzik), Hiltzik Strategies, 212-430-5054, mhiltzik@hstrategies.com