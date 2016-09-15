Новый V90 Cross Country раскрывает приключенческий характер автомобилей Volvo

ГЁТЕБОРГ, Швеция, September 15, 2016/PRNewswire/. Премиальный автопроизводитель Volvo Cars представляет долгожданный вседорожник V90 Cross Country, который дополнит обновленную линейку 90-й серии Volvo.

Со времени выхода на рынок первой модели Cross Country прошло почти 20 лет. С тех пор бренд Volvo ассоциируется с мощными автомобилями, обладающими отличными вседорожными качествами и подготовленными для езды в любых условиях и в любую погоду. Концерн постоянно пополняет линейку Cross Country новыми моделями.

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Автомобили Volvo линейки Cross Country играют все возрастающую роль в продуктовом портфеле шведского автопроизводителя. Объясняется это тем, что покупатели премиальных автомобилей ведут активный образ жизни, который все чаще уводит их с идеальных асфальтовых трасс на бездорожье.

"V90 Cross Country воплотил в себе элегантный дизайн V90 и преобразился во вседорожник, гарантирующий безопасность, комфорт и отличные ездовые характеристики в сочетании с приключенческим характером нового автомобиля", - говорит Хокан Самуэльссон (Håkan Samuelsson), президент и генеральный директор Volvo Car Group.

Зимы в Швеции - одни из самых суровых на нашей планете, а более 77% территории страны покрыто лесами и озерами. Поэтому Швеция представляет собой естественный полигон для разработки автомобилей, пригодных для эксплуатации в самых экстремальных условиях и испытания их надежности. Опыт, полученный за многие годы таких испытаний, является важнейшей частью наследия Volvo Cars, отраженного в линейке Cross Country.

"Наши автомобили хорошо зарекомендовали себя благодаря высокому уровню безопасности, прочности и надежности. Полный привод, увеличенный дорожный просвет и шасси, оптимизированное для комфорта и хорошей управляемости в любых погодных и дорожных условиях, - все эти качества позволили новому V90 Cross Country полностью реализовать преимущества многофункционального универсала V90 и стать настоящим вседорожником", - уверен д-р Петер Мертенс (Peter Mertens), старший вице-президент по исследованиям и разработкам Volvo Cars.

V90 Cross Country построен на разработанной в Volvo Cars платформе SPA (Архитектура масштабируемой платформы). Автомобиль прошел всесторонние испытания, результаты которых гарантируют, что он успешно справится с любыми экстремальными ситуациями, возникающими у него на пути.

V90 Cross Country действительно готов к любым условиям, выдержав масштабные испытания и тесты - от секретных полигонов на севере Швеции, где температуры регулярно опускаются ниже -40 градусов, до раскаленных пустынь в самом центре Аризоны, где Volvo Cars проводит испытания своей продукции в условиях максимально высоких температур.

Дизайн кузова выделяет его из множества машин на любой дороге, а за мускулистым внешним видом скрывается великолепный салон, предоставляющий такой уровень роскоши, который едва можно встретить у представителей этого сегмента. V90 Cross Country предлагает своим владельцам передовые решения подключения и системы развлечений, которые были ранее представлены в новом S90, включая непревзойденную аудиосистему Bowers&Wilkins.

Во внешнем облике V90 Cross Country органично сочетаются сразу несколько граней характера этого автомобиля: мощность, динамичность, мужественность и элегантность.

"Разработка моделей Volvo Cross Country - это не упражнение в очередной дизайнерской переделке, а честная работа над способностями автомобиля. Volvo V90 Cross Country интригует сочетанием мощного и мужественного экстерьера и изящного скандинавского салона. Он развивает традиции семейства Volvo Cross Country, предлагая иной подход: реализация уникальных вседорожных возможностей в элегантном и изысканном кузове универсала", - говорит Томас Ингенлат (Thomas Ingenlath), старший вице-президент по дизайну Volvo Cars.

Новый V90 Cross Country выводит хорошо зарекомендовавший себя на рынке сегмент на совершенно новый уровень комфорта. Согласно планам компании, производство новой модели начнется осенью на заводе Volvo Cars в городе Торшланда в Швеции.

О Volvo Car Group

Компания Volvo существует с 1927 года. Сегодня Volvo - это один из наиболее известных и уважаемых в мире автомобильных брендов. Volvo Cars продает свои автомобили приблизительно в 100 странах, продажи за 2015 год составили 503 127 автомобилей. Volvo Cars входила в группу компаний Volvo Group (Швеция), а в 1999 году она была приобретена американской компанией Ford Motor Company. В 2010 году Volvo Cars была приобретена компанией Geely Holding.

По состоянию на декабрь 2015 года в Volvo Cars работало более 29 000 человек по всему миру. Штаб-квартира Volvo Cars, разработка продукции, маркетинговые и административные функции сосредоточены в Гётеборге (Швеция). Головной офис Volvo Cars, отвечающий за развитие в Китае, расположен в Шанхае (Китай). Основные производственные предприятия компании находятся в Гётеборге (Швеция), Генте (Бельгия) и Чэнду (Китай). Двигатели для автомобилей Volvo производятся на заводе в Шёвде (Швеция) и Чжанцзякоу (Китай), кузовные комплектующие производятся на заводе в Улофстрёме (Швеция).

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Volvo Cars Media Relations

Phone: +46-31-596525

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