Более 100 Стран Подтвердили Участие В ЭКСПО-2017

АСТАНА, Казахстан, September 15, 2016/PRNewswire/. Украина, Южно-Африканская Республика, Доминиканская Республика и Колумбия дополнили список стран-участниц, которые продемонстрируют свои достижения в области возобновляемой энергетики на ЭКСПО-2017 в Астане.

Изначально в Регистрационном досье выставки ЭКСПО-2017 планировалось привлечь 100 стран и 10 международных организаций. "Хочу объявить, что мы выполнили план по привлечению международных участников. Участие в Выставке официально подтвердили 103 страны и 17 международных организаций", - рассказал Комиссар выставки ЭКСПО-2017 Рапиль Жошыбаев.

Участие в выставке примут страны Европы, СНГ, Азии, Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки, Латинской Америки, а также 17 международных организаций, в том числе Всемирный банк, МАГАТЭ, ОПЕК, ПРООН, ЮНЕСКО. Однако в ближайшее время список будет расширен.

"Сейчас ведутся переговоры по получению подтверждения участия еще ряда стран. Кампания по привлечению международных участников продолжится до конца этого года. Сейчас ведем работу по назначению комиссаров национальных секций и подписанию договоров участия", - заявил Рапиль Жошыбаев.

Таким образом, до ЭКСПО-2017 осталось около 9 месяцев, а план по привлечению участников уже выполнен. Казахстан выходит на финишную прямую подготовки. Уже в октябре международные павильоны будут переданы странам-участницам, и начнется работа по их наполнению.

О выставке "ЭКСПО-2017" в Астане

Международная специализированная выставка ЭКСПО-2017 под названием "Энергия будущего" - это выставочное и развлекательное мероприятие, которое пройдет с 10 июня по 10 сентября 2017 года в Астане. Она продлится 93 дня и станет одной из самых зрелищных культурных площадок в следующем году. Запланированы более 3 тыс. тематических, культурных и развлекательных мероприятий. Всего ожидается 5 миллионов посещений.

В рамках ЭКСПО-2017 будут разработаны программные документы глобального значения для продвижения энергоэффективного образа жизни и активного внедрения возобновляемых источников энергии.

Подтемы ЭКСПО-2017:

Сокращение выбросов углекислого газа. Экологическая задача: защита окружающей среды и поощрение тенденций, ведущих к улучшению экологической обстановки.

Энергоэффективный образ жизни: развитие энергоэффективности и рациональное использование энергии.

Энергия для всех. Социальная задача: доступ к энергии как одной из базовых составляющих человеческих потребностей и прав.

Национальная компания "Астана ЭКСПО-2017"

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Artem Storozhenko

Expo2017@m-p.ru

Source: National company “Astana EXPO-2017”

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