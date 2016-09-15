WSM Group способствует созданию глобальных брендов

Кросби: очень важно было выиграть у хоккеистов РФ перед Кубком мираСпорт 15 сентября, 19:42
Голодные слоны заняли город на севере ЛиберииПроисшествия 15 сентября, 19:40
Ваша личная Дума: зачем выбирать одномандатников и муниципальных депутатовПолитика 15 сентября, 19:29
Великобритания закроет посольство в Анкаре по соображениям безопасностиМеждународная панорама 15 сентября, 19:20
Томск включил Слободину "красный свет" из-за долгов в энергетикеПроисшествия 15 сентября, 19:11
Мень: Минстрой найдет новую форму субсидирования ипотеки в 2017 годуЭкономика и бизнес 15 сентября, 19:05
Опросы: Трамп и Клинтон пользуются почти одинаковой поддержкой избирателейМеждународная панорама 15 сентября, 19:00
Улюкаев: интерес японских компаний к приватизации "Роснефти" не стал конкретной заявкойЭкономика и бизнес 15 сентября, 18:57
Силуанов: в МВФ понимали, что Украина вела недобросовестные переговоры с РФ по долгуЭкономика и бизнес 15 сентября, 18:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПРАГА, September 15, 2016/PRNewswire/ -- Г-н Джири Кубичек (Jiri Kubicek), международный бизнесмен и основной инвестор ряда всемирно известных компаний, осуществляет стратегические инвестиции в отрасль внебиржевой электронной торговли в виде ряда инвестиций в брокерскую деятельность и пространство технологий, чтобы воспользоваться преимуществами обеспечиваемых рынком возможностей. Его фирма GCM Prime, деятельность которой регулируется управлением FCA, выступает поставщиком ликвидности на рынках FX и CFD в Лондоне, продолжает нанимать опытных специалистов и намеревается занять значительную долю рынка в обделенном вниманием пространстве услуг prime of prime.
Совсем недавно фирма GCM Prime приобрела перечень институциональных клиентов компании CMS, укрепив свое лидирующее положение в пространстве 2-го уровня.
Более того, приобретенная в 2015 г. г-ном Кубичеком технологическая компания VT Systems с группами разработчиков в Нью-Йорке и Санкт-Петербурге предприняла определенные действия, позволяющие выйти на новый уровень, чтобы конкурировать на глобальном уровне как с розничными, так и институциональными платформами, и планирует запуск новых продуктов в 4-м квартале 2016 г.
Чтобы подробнее узнать о предлагаемых компанией GCM Prime продуктах и услугах, пожалуйста, посетите веб-сайт http://www.gcmprime.com или обратитесь по адресу info@gcmprime.com
Source: WSM Group
Марко Паредес (Marco Paredes) III, +44-20-3808-6674