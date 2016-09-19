Пациенты и врачи объединяют силы в рамках Недели ранней диагностики рака головы и шеи

БРЮССЕЛЬ, September 19, 2016/PRNewswire/. Сегодня на открытии четвертой ежегодной Недели ранней диагностики рака головы и шеи (19-23 сентября) Европейское общество исследователей головы и шеи (EHNS) и организаторы кампании "Make Sense" объявили о проведении ряда мероприятий, направленных на повышение информированности населения о факторах риска и симптомах рака головы и шеи для обеспечения ранней диагностики пациентов.

Мероприятия этого года опираются на успех предыдущих кампаний и проходят под девизом "Вместе мы сила". Они направлены на объединение усилий пациентов, ухаживающих за ними родственников, врачей и органов власти по совершенствованию всех аспектов выявления и лечения этой группы онкологических заболеваний.

"Последние три года организаторы и участники кампании "Make Sense" упорно работали над повышением эффективности кампании и мы надеемся увидеть результаты этих усилий в ходе проведения четвертой ежегодной Недели ранней диагностики рака головы и шеи. При этом нам предстоит еще много работы по повышению информированности населения о симптомах и признаках рака головы и шеи и развитию ранней диагностики. Конечной целью всех этих мероприятий являются спасенные жизни", - говорит профессор Рене Леманс (René Leemans), президент EHNS и руководитель отделения отоларингологии-хирургии головы и шеи в Медицинском центре Амстердамского университета. "В последние годы в ситуации с онкологическими заболеваниями головы и шеи наметились изменения, и сегодня мы ставим перед собой цель использовать их для увеличения количества благоприятных исходов".

С учетом постоянно изменяющейся ситуации в области диагностики и лечения рака головы и шеи, в этом году мероприятия Недели направлены на предоставление всем заинтересованным сторонам достоверной актуальной информации, способствующей своевременной постановке точного диагноза и правильному выбору методов лечения. Комплекс мероприятий включает обновление содержания, реконструкцию и запуск сайта кампании "Make Sense"; увеличение числа европейских клиник, проводящих "День ранней диагностики", в которых пациенты могут пройти бесплатное обследование головы и шеи на наличие онкологических заболеваний; а также проведение "Образовательных дней для молодежи", во время которых студентам и молодежи предоставляется информация о заболеваниях и их симптомах.

На интерактивной карте, которую можно найти на обновленном сайте кампании "Make Sense", отмечены все мероприятия, запланированные в рамках этой программы по всему миру.

Запуск обновленного сайта кампании "Make Sense"

Обновленный и более удобный сайт "Make Sense" будет способствовать расширению взаимодействия с пациентами, их родственниками и медицинскими специалистами, а также доведению важной информации до широкой публики.

С содержанием сайта и графиком мероприятий, проводящихся в рамках Недели ранней диагностики рака головы и шеи по всему миру, можно ознакомиться по адресу: http://makesensecampaign.eu

Вирус папилломы человека (ВПЧ)

В последние годы одним из важнейших достижений в борьбе с раком головы и шеи стало понимание роли вируса папилломы человека (ВПЧ) в развитии этой группы онкологических заболеваний. Получить дополнительную информацию о роли ВПЧ в развитии рака головы и шеи можно на сайте: http://makesensecampaign.eu/en/cancer-information/hpv-in-head-and-neck-cancer; кроме того, новые информационные материалы по этой теме можно скачать по ссылке: http://makesensecampaign.eu/en/resources/#Leaflets

Как принять участие: Если вы хотите принять участие в кампании и способствовать распространению информации о раке головы и шеи, вы можете:

- Присоединиться к обсуждению на Twitter - воспользуйтесь хэштегом #UnitingVoices

- Посетить нашу страницу на Facebook - разместите свое видео на странице нашей кампании с хэштегом #UnitingVoices

- Посетить "Дни ранней диагностики" и "Образовательные дни", проводимые в вашем регионе, и порекомендовать сделать то же самое своим знакомым. Необходимую информацию можно найти по ссылке http://makesensecampaign.eu/en/current-activities

- Распространять информацию о кампании - скачайте наши буклеты и постеры с информацией о раке головы и шеи по ссылке: http://makesensecampaign.eu/en/resources

Подробную информацию вы найдете на сайте http://www.makesensecampaign.eu.

О кампании "Make Sense"

Кампания "Make Sense" проводится Европейским обществом исследователей головы и шеи (EHNS) в целях обеспечения информированности населения о раке головы и шеи для повышении количества благоприятных исходов при лечении пациентов с этим диагнозом. Кампания проводится по следующим направлениям:

- Информирование населения о мерах профилактики заболевания

- Распространение информации о признаках и симптомах заболевания

- Объяснение важности ранней диагностики и направление к специалистам

Поддержку в проведении кампании "Make Sense" оказывают фармацевтические компании "Мерк" и "Бёрингер Ингельхайм".

О Европейском обществе исследователей головы и шеи (EHNS)

Европейское общество исследователей головы и шеи (EHNS) - это международная некоммерческая организация, офис которой находится в Бельгии. Членами EHNS являются частные лица, национальные и международные общества и исследовательские группы, занимающиеся организацией исследовательских, образовательных и терапевтических программ в Европе. Вступить в EHNS могут частные лица со всего мира. EHNS ставит перед собой следующие задачи: обмен информацией и знаниями по широкому кругу вопросов, связанных с неопластическими заболеваниями головы и шеи; а также повышение стандартов исследования, информирования, обучения специалистов, профилактики и лечения заболевания. Подробную информацию об организации можно получить на сайте: http://www.ehns.org

О раке головы и шеи

Понятие "рак головы и шеи" используется для описания любых онкологических заболеваний, локализованных в области головы или шеи, включая внутреннюю поверхность рта и язык (ротовая полость), горло (зев) и гортань, и исключая глаза, мозг, уши и пищевод. Этот тип рака обычно начинается в плоских клетках, выстилающих влажную слизистую поверхность на внутренней части головы и шеи: например, внутри рта, носа и горла.

Цифры и факты

- По своей распространенности рак головы и шеи занимает 7-е место в мире среди онкологических заболеваний

- Этот вид рака встречается в два раза реже, чем рак легких, но в два раза чаще рака шейки матки

- Примерно у 60% больных раком головы и шеи при диагностике определяют местно-распространенное заболевание

- Около 60% больных, у которых рак диагностируется на поздней стадии, умирают в течение пяти лет

- Мужчины в два-три раза чаще подвержены раку головы и шеи, однако заболеваемость среди женщин также растет

- Как правило, раком головы и шеи болеют люди старше 40 лет, но в последнее время все чаще заболевание встречается у более молодых людей

Контакты для прессы

Edward Brightman

+44-(0)20-3595-2430

edward@makesensecampaign.eu

Karley Ura

+44-(0)20-3595-2415

karley@makesensecampaign.eu

Source: European Head and Neck Society