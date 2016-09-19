Huawei использует открытую платформу информсервисов для содействия цифровой трансформации

В ходе IBC компания Huawei с успехом провела 3-й Глобальный форум для представителей медиа-индустрии (Global Media Industry Forum). Мероприятие привлекло внимание сотен клиентов, партнёров и аналитиков из различных стран мира, включая Великобританию, Францию, Испанию и Индонезию. Лидеры и эксперты отрасли поделились своими взглядами на вопросы разработки новых медийных архитектур в цифровую эпоху и стимулирования инноваций для медиа-бизнеса с использованием ИКТ-технологий.

Новые тенденции: облачные технологии и IP стали отраслевыми трендами, инновационные ИКТ способствуют цифровой трансформации

Глобальная медиа-индустрия переживает цифровую трансформацию, и этот эволюционный процесс за последние несколько лет значительно ускорился. Медийные компании ищут эффективные методы и инновационные ИКТ для повышения качества информационных сервисов.

Как отметил Джо Со (Joe So), технический директор по вопросам отраслевых решений Департамента маркетинга EBG и продаж решений компании Huawei: «в процессе цифровой трансформации информационно-коммуникационные технологии превратились из средства поддержки бизнеса в ключевой фактор, стимулирующий развитие коммерческой деятельности. Для поддержания успеха медиа-группам необходимо обеспечить координацию своей работы в формате «облако-канал-устройство» и использовать инновационные ИКТ для создания открытых платформ медиа-информационных сервисов, поддерживающих обмен данными в режиме реального времени и постоянное соединение».

Новое решение: успешное коммерческое использование «настольного облака» с поддержкой редактирования видео в формате HD при помощи 8 дорожек и двух экранов

Радио- и телевещательный бизнес требует колоссальных временных затрат на обработку высококачественных видео- и аудиоданных. Традиционные сети и облачные архитектуры не в состоянии справиться со столь жёсткими требованиями к обслуживанию. Компани Huawei использует новейшее «настольное облако», поддерживающее возможности редактирования видео в формате HD, с 8 дорожками и на двух экранах, привлекая тем самым клиентов из Великобритании, Франции и Италии. К примеру, настольный протокол Huawei (HDP+) способен интеллектуально идентифицировать видео, тексты, окна и линии, используемые в приложениях нелинейного редактирования, и сжимать этот контент (с возможными потерями или без них) в соответствии с сервисными требованиями для обеспечения эффективной VM-передачи и VDI-качества. Функции двухэкранного редактирования и видеопоглощения предоставляют возможности физического редактирования на уровне рабочей станции. Такое «настольное облако» уже успешно применяется различными медийными организациями мирового класса - например, TF1.

Эволюция коммутационных технологий 4D, SDN и 40 GE IP позволяет телестанциям модернизировать существующие системы, превращая их в архитектуру на базе IP-системы. В ходе IBC 2016 Huawei и Sony совместно продемонстрировали продакшн-систему с применением IP-технологий. Это решение привлекло внимание очень многих представителей отрасли. Питер Сайкс (Peter Sykes), директор по вопросам разработки стратегических технологий подразделения Sony Professional Solutions Europe, отметил: «Sony использует возможности Альянса разработчиков IP-решений для средств массовой информации (AIMS Alliance) в целях регулирования коммерческой деятельности и создания продуктов для организации съёмочного процесса на площадке с применением IP-технологий. Дабы гарантировать успех проекта, Sony необходимо сотрудничать с такими партнёрами, как Huawei, для повышения функциональной совместимости и надёжности своих решений».

Новая экосистема: Сотрудничество с ведущими отраслевыми поставщиками информационных систем для совместного продвижения цифровой трансформации

На протяжении нескольких последних лет медиа-индустрия претерпела значительные изменения. Сегодня и медийные организации, и отраслевые поставщики информационных систем нуждаются в мощной технологической поддержке, которая позволит им сконцентрировать внимание на стратегических бизнес-операциях высшего уровня. Huawei использует преимущества накопленного опыта в технологической сфере и свои обширные возможности в области создания инноваций для внесения своего вклада в развитие отрасли. Исходя из бизнес-потребностей клиентов, компания осуществляет открытое сотрудничество и проводит разработку инновационных решений совместно с самыми влиятельными в отрасли поставщиками информационных систем, включая Sony, Dalet и VSN. На сегодняшний день Huawei обеспечила более чем 1 000 медиа-групп возможность переформатировать и усовершенствовать свою ИКТ-архитектуру. В число таких клиентов вошли TF1 (Франция), RAI (Италия), Mediaset, SKY (Великобритания), KBS (Южная Корея), Phoenix TV (Гонконг), CCTV (материковый Китай) и многие другие.

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт: http://enterprise.huawei.com/topic/ibc2016-en/index.html