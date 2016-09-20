Представители разных стран соберутся для участия в фестивале культурного обмена

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ЛАНЬЧЖОУ (LANZHOU), Китай, 20 сентября 2016 г. /PRNewswire/. Делегации из 85 стран мира, представители пяти международных организаций и 66 зарубежных учреждений примут участие в Международной культурной выставке "Шелковый путь", открывшейся во вторник в городе Дуньхуан в китайской провинции Ганьсу.
Как сообщил заместитель директора выставки Лян Яньшунь (Liang Yanshun), в ходе двухдневного мероприятия состоится общая конференция, пять вспомогательных форумов и пять специальных дискуссий. Все они будут ориентированы на разработку конструктивных предложений относительно культурного обмена и межправительственного сотрудничества.
Выставка с 8 000 экспонатами будет посвящена культурным достижениям 60 стран, расположенных по маршруту инициативы "Один пояс - одна дорога". Это мероприятие является единственным международным фестивалем культуры, ориентированным исключительно на страны упомянутой инициативы.
Руководство провинции Ганьсу планирует подписать 10 соглашений со странами-участниками выставки и международными организациями, а также около 90 договоров о культурном сотрудничестве с общей оценочной стоимостью свыше 100 млрд юаней КНР ($15 млрд).
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