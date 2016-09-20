Представители разных стран соберутся для участия в фестивале культурного обмена

Как сообщил заместитель директора выставки Лян Яньшунь (Liang Yanshun), в ходе двухдневного мероприятия состоится общая конференция, пять вспомогательных форумов и пять специальных дискуссий. Все они будут ориентированы на разработку конструктивных предложений относительно культурного обмена и межправительственного сотрудничества.

Выставка с 8 000 экспонатами будет посвящена культурным достижениям 60 стран, расположенных по маршруту инициативы "Один пояс - одна дорога". Это мероприятие является единственным международным фестивалем культуры, ориентированным исключительно на страны упомянутой инициативы.

Руководство провинции Ганьсу планирует подписать 10 соглашений со странами-участниками выставки и международными организациями, а также около 90 договоров о культурном сотрудничестве с общей оценочной стоимостью свыше 100 млрд юаней КНР ($15 млрд).

Ссылки на визуальные приложения:

http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=276305

http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=276306

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Г-жа Шэнь (Ms. Shen), тел.: +86-10-63074558