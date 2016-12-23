Уезд Хэнсянь - "край жасмина" - создал бренд стоимостью 18 млрд юаней

Большая пресс-конференция Владимира Путина. ОнлайнПолитика 23 декабря, 11:30
Инвестпрограмма Дальневосточной желдороги в 2017 г. вырастет до 44,8 млрд рублейТранспорт 23 декабря, 11:28
Тематический поезд, посвященный Кубку конфедераций по футболу, запущен в московском метроСпорт 23 декабря, 11:21
Статистика больших пресс-конференций президента РФ Владимира Путина. ДосьеБиографии и справки 23 декабря, 11:21
Югра продолжит претендовать на проведение этапов Кубка мира по биатлонуСпорт 23 декабря, 11:12
Сенатор опроверг слухи о возможном двукратном росте цен на сигареты в 2017 годуЭкономика и бизнес 23 декабря, 11:09
Мутко: Россия не готова отказываться от проведения соревнований по зимним видам спортаСпорт 23 декабря, 11:08
ЦСКА намерен арендовать у "Эвертона" Умара НиассаСпорт 23 декабря, 11:03
Экспертиза показала, что не все отравившиеся суррогатом в Иркутске пили метиловый спиртПроисшествия 23 декабря, 10:59
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НАНЬНИН (NANNING), Китай, 22 декабря 2016 /PRNewswire/. 12 декабря этого года Китайская ассоциация по созданию и продвижению брендов, Центральное телевидение Китая, Китайский совет по содействию международной торговле и Китайское оценочное общество провели Информационную конференцию по оценке китайских брендов-2016. По данным организаторов конференции, отрасль выращивания жасминового чая и цветов жасмина в уезде Хэнсянь города Наньнин в южно-китайском Гуанси-Чжуанском автономном районе оценивается в 18 млрд юаней.
Уезд Хэнсянь пользуется репутацией "края жасмина" и считается мировым центром выращивания жасмина и производства жасминового чая. История выращивания жасмина в Хэнсяне насчитывает 400 лет. В последние годы местные власти предпринимают посылки оптимизировать структуру промышленности. В настоящий момент в уезде насчитывается 330 тыс. фермеров, выращивающих жасмин на площади в 10 000 му. Ежегодный объем производства цветов жасмина составляет около 80 тыс. тонн. В уезде функционируют 130 фабрик по производству жасминового чая, ежегодно поставляют около 60 тыс. продукции потребителям в Китае и за его пределами. По приблизительной оценке, ежегодный объем производства жасмина и жасминового чая в уезде Хэнсянь составляет 80% общекитайского показателя и 60% от мирового объема. На сегодняшний день уезд Хэнсянь является крупнейшей в мире базой по выращиванию жасмина и производству жасминового чая.
Для создания влиятельного бренда и расширения объемов продаж продукции руководство уезда предприняло попытку организовать диверсифицированную систему электронной коммерции, помогающей местным предприятиям продавать свою продукцию через интернет. В 2015 году уезд Хэнсянь стал первым районом Гуанси-Чжуанского АР, установившим сотрудничество с гигантом электронной коммерции Alibaba, открыв 500 пунктов обслуживания в сельских районах. В настоящий момент около 100 хэнсяньских предприятий по производству жасминового чая имеют свои онлайн-магазины на портале Alibaba Tmall.
Вместе с тем, правительство Хэньсяня решило воспользоваться преимуществами богатой селеном почвы для выращивания высококачественных сельскохозяйственных продуктов. Сегодня уезд пользуется высокой репутацией в качестве "Национальной демонстрационной зоны современного сельского хозяйства", "Китайского центра выращивания шампиньона двуспорового", "Китайского края сладкой кукурузы" и "Родины традиционного рисового пудинга".
Ссылки на визуальные приложения:
http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=281529
http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=281530
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: г-н Ма (Mr. Ma), тел.: 86 10 63074558