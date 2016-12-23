Уезд Хэнсянь - "край жасмина" - создал бренд стоимостью 18 млрд юаней

Уезд Хэнсянь пользуется репутацией "края жасмина" и считается мировым центром выращивания жасмина и производства жасминового чая. История выращивания жасмина в Хэнсяне насчитывает 400 лет. В последние годы местные власти предпринимают посылки оптимизировать структуру промышленности. В настоящий момент в уезде насчитывается 330 тыс. фермеров, выращивающих жасмин на площади в 10 000 му. Ежегодный объем производства цветов жасмина составляет около 80 тыс. тонн. В уезде функционируют 130 фабрик по производству жасминового чая, ежегодно поставляют около 60 тыс. продукции потребителям в Китае и за его пределами. По приблизительной оценке, ежегодный объем производства жасмина и жасминового чая в уезде Хэнсянь составляет 80% общекитайского показателя и 60% от мирового объема. На сегодняшний день уезд Хэнсянь является крупнейшей в мире базой по выращиванию жасмина и производству жасминового чая.

Для создания влиятельного бренда и расширения объемов продаж продукции руководство уезда предприняло попытку организовать диверсифицированную систему электронной коммерции, помогающей местным предприятиям продавать свою продукцию через интернет. В 2015 году уезд Хэнсянь стал первым районом Гуанси-Чжуанского АР, установившим сотрудничество с гигантом электронной коммерции Alibaba, открыв 500 пунктов обслуживания в сельских районах. В настоящий момент около 100 хэнсяньских предприятий по производству жасминового чая имеют свои онлайн-магазины на портале Alibaba Tmall.

Вместе с тем, правительство Хэньсяня решило воспользоваться преимуществами богатой селеном почвы для выращивания высококачественных сельскохозяйственных продуктов. Сегодня уезд пользуется высокой репутацией в качестве "Национальной демонстрационной зоны современного сельского хозяйства", "Китайского центра выращивания шампиньона двуспорового", "Китайского края сладкой кукурузы" и "Родины традиционного рисового пудинга".

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