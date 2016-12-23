Основатель LinkSure вошел в список "40 до 40" 2016 года по версии Fortune Magazine

Г-н Чэнь основал Shanda Group вместе со своим старшим братом Чэнем Тяньцяо (Chen Tianqiao), а также руководил созданием подразделений Shanda Literature и Shanda Innovations. В 2013 году Чэнь Данянь основал шанхайскую компанию LinkSure, управляющую "WiFi Master Key" (goo.gl/D5RbwS) - бесплатным мобильным приложением, позволяющим пользователям получать доступ к интернету посредством коллективных горячих точек Wi-Fi и стимулирующим владельцев горячих точек делиться своими незадействованными ресурсами с сообществом.

Вдохновением для этого продукта послужила "экономика взаимопомощи". Приложение было создано для устранения "цифрового пробела", достигшего небывалой ширины. Согласно статистике Всемирного банка, свыше 4 млрд людей по всему миру до сих пор не имеют доступа к сети интернет.



"Неравенство в сфере информационных технологий будет все больше усложнять малоимущим слоям населения поиск возможностей для изменения своих жизней к лучшему. Мы приняли решение создать WiFi Master Key в стремлении предоставить большему числу людей бесплатный доступ в интернет. Мы также инициировали проект создания интернет-сети для 1 000 школ в бедных горных районах, и в скором времени дети получат возможность исследовать мир посредством Всемирной сети", - отметил г-н Чэнь.



Всего за каких-то три года с момента основания LinkSure приложение позволило миллионам людей изменить свои жизни и будущее посредством бесплатного интернет-доступа. "WiFi Master Key" входит в число трех приложений с крупнейшей пользовательской базой в Китае, уступая лишь "гигантам" Wechat и QQ. На сегодняшний день, программа уже преодолела пороговый показатель в 500 млн ежемесячно активных пользователей, а число скачиваний приложения в более чем 200 странах мира превысило 900 млн раз. "WiFi Master Key" также занимает верхние ступеньки рейтинга инструментальных приложений в магазине Google Play в 49 странах мира. В августе 2016 года компания Tencent официально сообщила, что число новых пользователей, ежедневно скачивающих "WiFi Master Key" превзошло показатель WeChat и QQ, в результате чего программа стала самым скачиваемым приложением в Китае.



Как отмечает издание Fortune, "мы выделяем этих молодых людей не только за высокие оценки их компаний, но и за их стремление служить на благо общества. Эти имена ведут нас в будущее". Инициативы г-на Чэня Даньаня по обеспечению возможности для самореализации посредством бесплатного доступа в интернет объясняют факт его включения в список Fortune "40 до 40".

О приложении WIFI MASTER KEY от en.wifi.com

WiFi Master Key - бесплатное мобильное приложение, созданное компанией LinkSure для обеспечения бесплатного интернет-доступа. По состоянию на июнь 2016 года число пользователей программы насчитывает 900 млн человек, 520 млн из которых являются ежемесячно активными. Компания поставила рекорд, став одним из самых быстро растущих стартапов мобильного интернета в Китае. В 2015 году, после завершения финансирования серии А в размере $52 млн, ее оценочная стоимость достигла $1 млрд.

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