Crain Communications Ltd. планирует слияние двух европейских брендов индустрии пластмасс

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ДЭТРОЙТ (DETROIT), 23 декабря 2016 г. /PRNewswire/. Компания Crain Communications Ltd. сегодня объявила о слиянии читательского и маркетингового охвата своих брендов Plastics News Europe и Plastics & Rubber Weekly . До этого Plastics News Europe обслуживал, в первую очередь, континентальную Европу, а Plastics & Rubber Weekly - читателей Великобритании. Начиная с 1 января следующего года, Plastics News Europe станет единственным фирменным брендом компании на территории всех европейских стран.
«Слияние двух брендов является вполне оправданным и логичным шагом для наших клиентов и нашего бизнеса, - отметил Бреннан Лафферти (Brennan Lafferty), вице-президент и издатель Crain Global Polymer Group. - Этот шаг упрощает наше предложение на рынке, сводя его к единой торговой марке, предоставляющей контент и средства маркетинга в печатных, цифровых изданиях, на отраслевых конференциях и платформах торговых выставок».
Редактор Plastics News Europe Дэвид Элдридж (David Eldridge), директор по продажам Мэтт Барбер (Matt Barber) и директор по работе с организаторами конференций Донна Бушелл (Donna Bushell) продолжат занимать свои руководящие должности.
«В Британии мы располагаем потрясающей командой специалистов, возглавляемой Дэвидом, Мэттом и Донной, имеющих глубокие связи во всех секторах индустрии пластиков, - добавил г-н Лафферти. - Наша цель остаётся неизменной - мы стремимся знакомить наших читателей со значимой информацией и предоставлять рекламодателям возможность устанавливать контакты с клиентами».
Среди основных тем Plastics News Europe в 2017 году будет первая выставка Plastics Recycling Show Europe, которая пройдёт 29-30 марта в Амстердаме. Кроме того, Plastics News Europe планирует организовать пять конференций и ежегодную торжественную церемонию вручения премий Plastics Industry Awards в Лондоне в октябре следующего года.
«Plastics Industry Awards остаётся самым престижным событием в календаре отрасли пластиков, - отметил г-н Барбер, являющийся распорядителем премии и Plastics Recycling Show Europe. - Мы чествуем достижения в сфере инноваций и высокий профессионализм, а наши гости смогут получить удовольствие от великолепного развлекательного вечера».
«Являясь первой специализированной выставкой в отрасли переработки пластика на материковой части Европы, PRSE - обязательное мероприятие для всех участников этой отрасли. Бесплатная конференция и выставка организуется при поддержке крупнейших брендов и ассоциаций сектора. Посетители выставки получат возможность узнать много нового, установить новые связи и воспользоваться бизнес-возможностями в сфере переработки пластика», - добавил м-р Барбер.
Кроме того, Plastics News Europe также проведёт постоянную выставку Plastics Design & Molding в 2018 году.
Редакторская независимость, откровенность и принципиальность остаются основой всех продуктов Plastics News Europe.
«На сегодняшний день Plastics News Europe уже знаменита своими актуальными репортажами о новейших тенденциях в пластмассовой промышленности по всей Европе. Нашей целью является удовлетворение потребностей лидеров и руководителей отрасли вне зависимости от места их нахождения - от Абердина до Загреба», - прокомментировал г-н Элдридж.
Crain Communications Ltd. является дочерним предприятием дэтройтской Crain Communications Inc., медийной компании, работающей в формате «бизнес для бизнеса» и владеющей 55 брендами, включая Plastics News, Rubber & Plastics News, Automotive News, Advertising Age и Urethanes Technology International. Штат компании Crain насчитывает более 800 сотрудников по всему миру.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Джесс Гэмблин (Jess Gamblin), 312-635-8220, jessica@skoogproductions.com