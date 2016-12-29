Глобальный поиск талантов - Национальная лаборатория морских наук и технологий г. Циндао

Национальная лаборатория морских наук и технологий г. Циндао (Qingdao National Laboratory for Marine Science and Technology (QNLM)) была основана в 2015 году в прибрежном городе Циндао (пров. Шаньдун, Китай). Её задача заключается в завоевании статуса комплексного центра морских исследований мирового класса и создании открытой платформы для совместного создания инноваций с акцентом на базовые исследования и проектно-конструкторские разработки передовых технологий, связанных с морскими науками.

В число основных сфер исследовательской деятельности QNLM входят: динамические процессы в океане и измерения климата, процессы, происходящие с морской флорой и фауной, и использование морских ресурсов, эволюция и защита морской экологической среды, бентонические процессы в подводных нефтегазовых месторождениях, экстремальные условия и ресурсы глубоководных и полярных районов, а также морские технологии и оборудование. В рамках шести перечисленных выше сфер исследовательской деятельности QNLM учредила шесть функциональных и девять совместных лабораторий с другими китайскими исследовательскими учреждениями и крупными государственными предприятиями. Одиннадцать крупных исследовательских платформ находятся в процессе создания.

Для получения дополнительной информации см.: http://www.qnlm.ac

I. Вакансии и должностные обязанности

1. Ведущие исследователи (PI) в шести ключевых сферах исследовательской деятельности

Создание высококлассной исследовательской команды для проведения исследований на переднем крае науки и обучения талантливых исследователей; разработка планов стратегического развития; управление крупными проектами на протяжении всего цикла их осуществления.

2. Директора следующих совместных лабораторий:

Высококлассное океаническое оборудование, океанографические наблюдения и детекция, экологически безопасный рыбный промысел, «умный» океан, интеллектуальные морские компьютерные вычисления и большие данные, разведка нефтегазовых ресурсов океана, новые морские материалы, экологически безопасные океанические источники энергии, экстремальные условия глубоководных районов

Разработка планов развития и направлений стратегической исследовательской деятельности; организация и руководство крупными научными проектами государственного или международного уровня; создание высококлассных исследовательских команд.

3. Главные инженеры для каждой публичной исследовательской платформы (Проектно-конструкторский центр морских инструментов и аппаратов, Центр морских изотопов и геохронологии)

Руководство планированием, созданием и функционированием публичных исследовательских платформ; предоставление технической поддержки в процессе эксплуатации и технического обслуживания оборудования; руководство процессами тестирования оборудования и НИОКР для крупных государственных проектов; создание высококлассной команды специалистов по технической поддержке.

II. Требования к квалификации

1. Ведущие исследователи и директора:

Опыт работы на профессорских (или ведущих исследовательских) и других высших должностях

Всемирно признанные академические достижения в соответствующих сферах

Превосходные лидерские качества

Готовность работать на условиях полной занятости или готовность выполнять функции ведущих исследователей QNLM как минимум на протяжении шести месяцев в год

2. Главные инженеры:

Наличие опыта технического обслуживания соответствующего оборудования и выполнения НИОКР для всемирно известных организаций, а также богатого опыта управления крупными исследовательскими проектами

Отличные результаты проектно-конструкторской деятельности

Готовность работать на условиях полной занятости или выполнять должностные обязанности в QNLM как минимум на протяжении шести месяцев в год в течение переходного периода (для зарубежных соискателей данный период может составлять до двух лет)

III. Вознаграждение

1. Для ведущих исследователей:

Денежное довольствие: 1-1,2 млн юаней в год

Исследовательская дотация: 3-5 млн юаней

Субсидии на приобретение жилья в размере 5 млн юаней КНР при заключении с QNLM контракта на шесть или более лет или бесплатное предоставление квартиры площадью около 180 кв. м при заключении с QNLM контракта на более короткий срок.

2. Для директоров и главных инженеров:

Лаборатория открыта для личных переговоров; см. правила и принципы работы с талантливыми специалистами QNLM Aoshan.

IV. Правила подачи заявок

Все соискатели должны предоставить резюме, документальное описание предыдущих исследовательских достижений (перечень, включающий до десяти наиболее значительных публикаций или патентов), план исследовательской деятельности, описание целей своей дальнейшей работы, а также три рекомендации. Все документы должны предоставляться в формате PDF.

Всю документацию по заявке с указанием в теме письма «Заявка на участие в программе подбора персонала для QNLM Aoshan» следует направить по адресу электронной почте: jwzheng@qnlm.ac

V. Сроки подачи заявок

Рассмотрение заявок начнётся незамедлительно и будет продолжаться до заполнения всех вакантных должностей.

Тел.: +86-532-5871 9798

Факс: +86-532-5871 9758

E-mail: jwzheng@qnlm.ac

Веб-сайт: www.qnlm.ac/en/index