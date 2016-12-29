Жизнерадостный гимн города Гуанчжоу передает пожелания процветания всему миру

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ГУАНЧЖОУ (GUANGZHOU), Китай, 29 декабря 2016 г. /PRNewswire/. Гуанчжоу - современный коммерческий мегаполис и важная отправная точка "Морского Шелкового пути", - недавно представил новую музыкальную тему-гимн города под названием "Наша песня" (в китайском варианте "Fa Ge", где "Fa" означает "богатство и процветание"). Новый гимн дарит надежду на будущее процветание всем людям, народам и нациям по всему земному шару.
"Наша песня" - это новая попытка популяризации имиджа Гуанчжоу как "города цветов". Музыкальный видеоклип сочетает повторяющиеся слова с яркой и красочной анимацией, отличается нехарактерной лукаво-ироничной игрой слов, построенной на смешных комбинациях омофонических слов и рифм "Fa", "Fun", "8", "Hua (цветок по-китайски)". Основным лейтмотивом новой песни является пожелание "удачи и процветания всем" наряду с жизнерадостным описанием интернационального и современного Гуанчжоу.
Для получения видеоматериалов и изображений высокого качества посетите страницу мультимедийного пресс-релиза:
http://news.medianet.com.au/xinhua/chirpy-theme-song-guangzhoucity
Гуанчжоу непрерывно развивается, превращаясь в "инновационный, инклюзивный, открытый и современный" деловой центр. По словам представителей Департамента пропаганды Муниципального правительства Гуанчжоу появление новой песни связано с желанием выразить теплые пожелания жителям Гуанчжоу и иностранной аудитории. Благодаря элементам, олицетворяющим удачу и везение, все слушатели песни смогут почувствовать открытость, энтузиазм и увлеченность, характерные для этого города. Гуанчжоу приглашает всех реализовывать свои мечты и исполнять свои желания.
Чэнь Айсэнь (Aisen Chen), чемпион недавних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро-2016, вызвал настоящий ажиотаж среди публики, выступив в качестве главного "мультяшного" персонажа видеоклипа на песню. "Мне нравится эта запоминающаяся песенка с глубочайшим внутренним смыслом. Я надеюсь, что мой родной Гуанчжоу станет настоящим раем на земле для всех людей", - отметил Чэнь.
В чрезвычайно жизнерадостном и ярком клипе представлены городские пейзажи, цветочные поля, блюда кантонской кухни, представители местных национальных меньшинств и местные традиции. "Gong xi fa cai" - пожелание удачи на китайском, - продолжает тему процветания, а запоминающийся припев песенки обязательно засядет у вас в голове.
Видеоклип ориентирован на молодых иностранцев, знакомя их с ошеломляющим прогрессом в развитии Гуанчжоу и приветствуя наступающий 2017-й год.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Г-жа Тянь (Ms.Tian), тел.: +86-10-6307-4558