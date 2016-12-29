Шэньян: новый дом для немецких компаний

Провинциальный центр Шэньян давно считается «Рурской областью Востока», колыбелью китайского промышленного развития, что тесно связано с расцветом тяжёлой промышленности и машиностроения. Однако дымящие трубы заводов с каждым днём становятся все менее распространённым явлением. Сегодня провинция Ляонин с показателем производительности экономики на уровне около 400 млрд. евро занимает седьмое место среди 31 провинции Китая.

На протяжении вот уже более двенадцати лет столица провинции, город Шэньян, является местом расположения подразделений компании BMW и её поставщиков Continental, Delphi и ZF, располагающих передовым мировыми технологиями. На сегодняшний день компании из Мюнхена произвели здесь более 1,3 миллионов автомобилей.

Новый Немецко-китайский промышленный парк служит логическим продолжением этого процесса развития. Год назад этот парк был одобрен Госсоветом КНР в качестве пилотного проекта национального уровня. Парк включён в государственную стратегию «Сделано в Китае-2025» и служит одним из центральных пунктов реализации немецкой инициативы «Промышленность 4.0». На территории нового комплекса будут тестироваться новые методы «интеллектуального производства».

Однако парк не только предоставляет доступ к высоким технологиям, но и открывает очень конкретные практические преимущества для компаний, ищущих партнёров в Китае или желающих выйти на китайский рынок. Команда обслуживающего персонала решает все административные вопросы - от поиска квартир до подачи визовых заявок. Компаниям доступна обширная сеть контактов. Немецкие предприятия малого и среднего бизнеса имеют возможность бесплатно хранить свою продукцию на складах парка. При аренде офисных помещений предоставляется скидка в 50 процентов от рыночной цены. В случае, если компания принимает решение продлить срок своего пребывания на территории парка, ей предоставляются скидки на приобретение земли или расширение производственных мощностей в размере до 30 процентов. Интерес к парку проявляют предприятия из всех уголков земного шара. Заявки поступают не только из Германии, но и из Японии, Швейцарии, Австралии и Испании.

Более 50 немецких компаний уже обосновались в Теси. В их число входят такие гиганты, как Festo, Siemens и BASF. Связь с Дуйсбургом обеспечивается посредством прямых еженедельных железнодорожных рейсов. Этим маршрутом компания BMW доставляет в Шэньян автомобильные комплектующие. Промышленная зона с площадью в 48 квадратных километров (12 км х 4 км) и идеальной инфраструктурой представляет собой международно конкурентную площадку для развития высококлассных технологий.

Немецко-китайский промышленный парк расположен в индустриальной зоне района Теси, где свою деятельность осуществляют такие лидеры рынка, как Shenyang Machine Tool Group (SYMG), производитель турбин Shenyang Blower Works и завод горно-механического оборудования Sany, являющийся одним из крупнейших изготовителей строительной техники в мире.

Штутгартская архитектурная фирма SBA, специализирующаяся на городском планировании, составила базовый проект промышленного парка Теси. «Зелёный» проект ориентирован на гармоничное сочетание промышленности и бытового пространства в «человеческом» масштабе», - пояснил Оливер Ламбрехт (Oliver Lambrecht), старший специалист по градопланированию SBA. Целью данного проекта является создание комфортного для жизни "города 4.0" с большим зелёным пространством и низким уровнем вредных выбросов.

Отличное месторасположение делает Немецко-китайский промышленный парк особенно привлекательным. Несколько линий метро соединяют парк с центром города. Новейшие показатели роста демонстрируют, что в успехе парка убеждены не только немецкие компании, но и предприятия из других стран мира. Тянь Фан (Tian Fang), китайский менеджер по продажам продукции американского производителя вагонов и локомотивов Wabtec, недавно вложила средства в Немецко-китайский промышленный парк. «Стоимость рабочей силы здесь ниже, преференциальная политика обеспечивает всестороннюю поддержку, а прозрачность власти выше, чем в других регионах Китая», - отметила бизнес-леди. Wabtec планирует в ближайшие пять лет значительно нарастить объёмы своих инвестиций. Присутствие в Шэньяне производственной базы BMW добавляет уверенности немецким и иностранным предприятиям.

Дабы завоевать доверие иностранцев, руководство парка недавно учредило сервисную компанию для дополнительного упрощения доступа германским предприятий к китайскому рынку. Управляющий директор Немецко-китайского сервисного центра Лян Кайцин (Kaiqing Liang) хочет создать образовательную сеть для базового и расширенного обеспечения персонала без отрыва от производства. Двойная система профподготовки, основанная на немецкой модели, одновременно имеет своей целью внедрение международных стандартов в школах, где учатся дети недавно прибывших семей. На сегодняшний день учащиеся могут посещать немецкую школу до 10-го класса, после чего вынуждены продолжать обучение в Пекине. Однако в скором времени они смогут заканчивать среднюю школу непосредственно в Шэньяне. Планируется также пригласить в парк немецкого врача.

Для сына Харальда Кумпферта (Harald Kumpfert), председателя Европейской торговой палаты в Шэньяне, переехавшего в Ляонин шесть лет назад, этот факт не менее важен, чем для самого Харальда - возможность найма высококлассного персонала в Шэньяне. Сам г-н Кумпферт уже давно обосновался поблизости от Немецко-китайского промышленного парка. «Для компаний, приезжающих в Шэньян, Немецко-китайский промышленный парк открывает отличные возможности. Особенно если их продукция относится к сфере интеллектуального производства». Сам он чрезвычайно удовлетворён состоянием дел. Его компания Eco-WIT New Energy производит «интеллектуальные» системы отопления для производственных помещений в холодные зимние дни.

Ссылки на изображения, сопровождающие данный пресс-релиз:

http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=281758

http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=281759