Airborne Wireless Network и Air Lease Corporation подписали протокол о намерениях

Airborne Wireless Network разрабатывает продукт "Infinitus Super Highway™", предполагающий создание высокоскоростной широкополосной беспроводной системы связи на борту путём использования коммерческих самолётов в качестве ретрансляторов, получающих и отправляющих широкополосные сигналы от одного самолёта к другому.

По условиям соглашения, Air Lease Corporation будет выступать в качестве эксклюзивного маркетингового агента и использовать свою обширную клиентскую сеть для маркетинга и сбыта "Infinitus Super Highway™" среди многочисленных заказчиков по всему миру.

Джейсон Т. де Мос (Jason T. de Mos), вице-президент по вопросам развития бизнеса и соблюдения авиационного законодательства, отметил: "Air Lease Corporation - один из крупнейших в мире поставщиков услуг лизинга воздушных судов. Мы очень рады, что они согласились принять участие в продвижении нашей системы в масштабах своей большой клиентской базы и представлять нас как производителей уровня Boeing и Airbus с целью предустановки нашего оборудования на борту новых самолётов. Наше сотрудничество станет больших шагом вперёд на пути к реализации нашей концепции, основанной на уверенности в том, что бортовые цифровые тракты являются логическим решением для заполнения мировых коммуникационных пустот. Это партнёрство как нельзя лучше соответствует нашей стратегии и принесёт значительную пользу будущему Airborne Wireless".

О компании Air Lease Corporation (код NYSE: AL)

ALC является передовым поставщиком услуг лизинга воздушных судов со штаб-квартирой в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) и обширной базой клиентов по всему миру. ALC вместе со своей командой опытных и целеустремлённых специалистов занимается, в первую очередь, приобретением коммерческих самолётов и последующей передачей их в лизинг авиакомпаниям в различных уголках земного шара посредством индивидуальных лизинговых и финансовых решений. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт ALC www.airleasecorp.com.

О компании Airborne Wireless Network (код OTCQB: ABWN)

Компания работает над созданием высокоскоростных бортовых широкополосных беспроводных сетей путём установления связи между коммерческими самолётами, находящимися в воздухе. Каждое воздушное судно, задействованное в сети, будет выполнять роль воздушного ретранслятора или маршрутизатора, получая и пересылая широкополосные сигналы от одного борта к следующему и таким образом создавая цифровой супер-"автобан" в небе. Согласно концепции компании, такая сеть будет выступать в качестве высокоскоростной широкополосной Интернет-магистрали и позволит значительно расширить коммуникационное покрытие. Компания не планирует предоставлять услуги связи в розницу конечным пользователям, а видит себя в качестве оптового поставщика для целевых клиентов - Интернет-провайдеров, телефонных компаний и т.д.

На сегодняшний день коммуникационные потребности мира обеспечиваются посредством использования подводных кабелей, наземных оптоволоконных сетей и спутниковой связи. Компания полагает, что воздушный цифровой тракт является логическим решением для заполнения существующих коммуникационных пробелов и пустот. После завершения разработки и полномасштабного внедрения сети сфера её применения будет практически неограниченной. Разрабатываемая компанией сеть позволит предоставлять недорогой, высокоскоростной доступ к коммуникационным сетям в сельских районах, в островных государствах, кораблям в море, на нефтяных платформах, а также послужит надёжным источником связи для коммерческих и частных самолётов в воздухе.

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт: www.airbornewirelessnetwork.com

Сообщение о прогностических заявлениях

Данный пресс-релиз содержит "прогностические заявления" в пределах определения, предусмотренного положениями о "безопасной гавани", содержащимися в Законе США о реформе судопроизводства по частным ценным бумагам от 1995 года. Такие заявления основаны на текущих мнениях и ожиданиях руководства компании и находятся под влиянием значительных рисков и факторов неопределённости. В случае ошибочности предположений, положенных в основу таких заявлений, или при материализации рисков или факторов неопределённости, влияющих на них, фактические результаты могут значительно отличаться от предусмотренных прогностическими заявлениями.

В число рисков и факторов неопределённости входят, в частности, доступность капитальных средств; неизбежные сомнения, связанные с разработкой новых продуктов или технологий, а также с управлением предприятием на стадии становления и развития; наша способность привлекать дополнительное финансирование, необходимое для дальнейшего развития бизнеса и реализации планов по разработке продукции; наша способность разрабатывать и выводить на рынок продукты, основанные на собственной технологической платформе; уровень конкуренции в отрасли и в сегменте рынка, к которым относится наша компания; общие условия отрасли; общие экономические факторы; влияние законодательного регулирования отрасли; технологические прорывы; новые продукты и патенты, получаемые конкурентами; сложности и задержки в процессе производства; зависимость от эффективности патентов компании; участие в судебных разбирательствах, включая патентные споры, и/или меры со стороны контролирующих органов.

Контактная информация:

Роберт Хааг (Robert Haag)

IRTH Communications

Телефон: +1-866-976-4784

ABWN@irthcommunications.com