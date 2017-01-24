LINGERIE, MON AMOUR: признание в любви к французскому белью

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ПАРИЖ, January 23, 2017/PRNewswire/. Дамское белье французских марок всегда воплощало в себе превосходство, уникальность, созидание, красоту, изысканность и очарование. Оно неизменно стимулирует новые веяния в создании выразительных коллекций и внедрении дизайнерских идей, облагораживающих и подчеркивающих женскую красоту по всему миру.
(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/459940/Lingerie_Mon_Amour_1219.jpg )
(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/459941/Lingerie_Mon_Amour_1532.jpg )
(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/459942/Lingerie_Mon_Amour_2603.jpg )
(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/459943/Lingerie_Mon_Amour_3062.jpg )
Впервые в истории производители дамского белья четырнадцати престижных французских марок собрались вместе, чтобы представить свои коллекции на выдающейся выставке мод как дань этой уникальности и источнику творчества. Эти элитные фирмы, разделяющие ценности и традиции знаменитых корсетниц, в один голос восклицают: "Lingerie, Mon Amour"!
Эти марки всегда шли "в ногу со временем", будучи синонимом элегантности "на французский манер": ANTIGEL, ANTINÉA, AUBADE, CHANTELLE, EMPREINTE, EPRISE, EPURE, IMPLICITE, LISE CHARMEL, LOU, LOUISA BRACQ, MAISON LEJABY, PASSIONATA и SIMONE PÉRÈLE.
Кроме того, мы пригласили пятерых перспективных дизайнеров французского белья: ELISE ANDEREGG, MADAME AIME, MAUD & MARJORIE, PALOMA CASILE и YSÉ ― представить на нашей выставке свои творения.
Эта выразительная и захватывающая выставка, организованная Ассоциацией содействия производителям дамской галантереи "Promincor ― Lingerie Française" при поддержке Комитета по развитию и содействию производителям одежды "DEFI ― La Mode de France", ярко демонстрирует искусное умение французских мастеров корсета.
На этом мероприятии, проходившем в великолепном выставочном центре Pavillon Cambon, была представлена легендарная "Парижанка": Мария-Антуанетта образца 2017 года, загадочная балерина, Lady New Look и Dandy Girl в смокинге.
Оркестром в составе четырнадцати музыкантов дирижировал талантливый основатель группы Prequell Томас Рауссел (Thomas Roussel). Вместе они исполнили уникальные и необычные музыкальные произведения в стиле электро-симфонии.
Это изумительное шоу получило высокие оценки со стороны более чем 500 гостей, в числе которых были представители международных торгово-закупочных компаний, влиятельные и высокопоставленные лица, французские актрисы Эмили Декьенн (Emilie Duquenne), Дебора Франсуа (Deborah François), Марилу Берри (Marilou Berry), Олимпийские чемпионы Камиль Лакур (Camille Lacourt), Элоди Клувель (Elodie Clouvel) и др.
Основные показатели 2016 года
Основные рынки экспорта французского дамского и ночного белья
Период: январь-октябрь 2016 года (в евро) Источник: Eurostat.
- За первые 10 месяцев 2016 года объем экспорта дамского и ночного белья французского производства составил 514 миллионов евро, что на 3,5% превышает аналогичный показатель 2015 года.
- В период с января по октябрь 2016 года во Франции зафиксирован рост экспорта дамского белья по всем наименованиям: корсетные изделия
+3,49%. Флагманской продукцией французских производителей остаются корсетные изделия, объем экспорта которых за рассматриваемый период составил 324 миллиона евро.
Photo: http://mma.prnewswire.com/media/459940/Lingerie_Mon_Amour_1219.jpg http://mma.prnewswire.com/media/459941/Lingerie_Mon_Amour_1532.jpg http://mma.prnewswire.com/media/459942/Lingerie_Mon_Amour_2603.jpg http://mma.prnewswire.com/media/459943/Lingerie_Mon_Amour_3062.jpg Source: Promincor-Lingerie Française
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