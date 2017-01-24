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Инновационные продукты и бизнес-возможности станут лейтмотивом Windoor Expo China 2017

Пресс-релизы
24 января, 9:00 UTC+3
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ГУАНЧЖОУ (GUANGZHOU), Китай, 23 января 2017 г. /PRNewswire/. "Инновационные продукты и бизнес-возможности" станут ключевой темой выставки Windoor Expo China 2017, которая пройдет с 11 по 13 марта 2017 года на территории гуанчжоуского Poly World Trade Center.

Фото: http://photos.prnasia.com/prnh/20170123/0861700813

Организуемая компанией Citiexpo ежегодная выставка оконных, дверных и фасадных конструкций соберет 560 местных и зарубежных экспонентов и привлечет внимание 60 000 посетителей, в число которых войдут архитекторы, строители, подрядчики, производители готовой продукции, застройщики, трейдеры и другие игроки отрасли из всех уголков земного шара.

Организаторы 23-я сессии Windoor Expo обещают представить инновационные продукты и открыть бизнес-возможности для все ее участников посредством различных сорсинговых проектов.

Инновационные продукты

На сегодняшний день Китай является крупнейшим в Азии рынком оконных и фасадных конструкций, что обусловлено быстрыми темпами индустриализации и стабильным экономическим ростом страны. Реализация "умных" строительных систем и элементов, повышение комфорта жизни при помощи оптимизированных решений для обеспечения безопасности и управления энергопотреблением - основные актуальные тенденции китайской отрасли.

Star Galaxy (в Зоне инноваций) представит новейшие технологии и решения в сфере оконной и дверной металлоизделий и оборудования, ограждающих строительных конструкций, алюминиевых профилей и структурных герметиков, вновь заняв центральное место на Windoor Expo. Инновационные продукты, обладающие такими преимуществами, как оптимизация эксплуатационных характеристик и функциональности зданий, максимальное повышение энергоэффективности и безопасности для обеспечения комфорта жителей, не только удовлетворят потребности отрасли, но и возглавят ее ведущие тенденции.

В число заявленных участников и брендов входят ASSA ABLOY Guoqiang Hardware Technology, Brilet Windows & Doors System, DSM China, Fischer (Taicang) Fixings, HOPPE, Kinlong Hardware Products, Press Metal International, Schuco International, Siegenia-Aubi Hardware, Technoform Bautec Hong Kong, Xinyi Glass Engineering и многие другие.

Посетители выставки смогут ознакомиться с новейшей продукцией самых значительных брендов и поставщиков. Посетите www.windoorexpo.com, чтобы ознакомиться с обновленным перечнем экспонентов и описанием продукции.

Бизнес-возможности

Кроме ознакомления с широким спектром новейших технологий, которые будут представлены экспонентами, участники выставки смогут принять участие в серии интересных и актуальных конференций, охватывающих обширный круг вопросов инженерного проектирования, включая три основных сессии, посвященных темам "Противодействие тайфунам", "Здания из сборных конструкций" и "Новые технологии светопрозрачных фасадов". Эти мероприятия позволят участникам получить углубленные сведения о новейших отраслевых инновациях и одновременно предоставят им возможность выполнить сравнительный анализ и развить свой бизнес.

Посетители выставки могут зарегистрироваться в режиме онлайн на www.windoorexpo.com, чтобы получить бесплатный пропуск на выставку Windoor Expo и сопутствующие мероприятия.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Лиллиан Ло (Lillian Luo), +86-20-8908-0309, market@citiexpo.com

 
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