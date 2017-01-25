2016: Почти 15 миллионов ночевок в Вене

Фетисов: интерес к российскому хоккею поднимется при равных финансовых условиях клубовСпорт 25 января, 12:06
В перечень субсидируемых авиамаршрутов в Крым могут включить Сочи, Орск и СыктывкарЭкономика и бизнес 25 января, 12:04
Кержаков предложил провести матч легенд футбола на Дворцовой площади перед ЧМ-2018Спорт 25 января, 11:47
ООН утвердила первый план по борьбе с потерей лесаСоциальная ответственность 25 января, 11:42
DM: Коутиньо стал самым высокооплачиваемым футболистом в истории "Ливерпуля"Спорт 25 января, 11:41
ПГК в 2016 году увеличила объем международного экспедирования из Западной Сибири на 38%Транспорт 25 января, 11:40
"Краснодар" подписал контракт с футболистом сборной Швеции КлаессономСпорт 25 января, 11:30
Чемпионат мира по биатлону будет показан в эфире Первого каналаСпорт 25 января, 11:18
Вратари Хаттон и Кондон вошли в тройку звезд дня НХЛСпорт 25 января, 11:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЕНА, January 25, 2017/PRNewswire/. С показателем в 14962000 гостевых ночевок в 2016 году Вена смогла превзойти свой лучший результат 2015 года на 4,4%. Было зарегистрировано 6884000 прибытий, что означает прибавку на 4,5%. Средний коэффициент загрузки койко-мест повысился до 74% (в 2015 году он составил 72%), при этом гостиничный фонд Вены составляет порядка 66 тыс. койко-мест. Основываясь на росте выше среднего в 2015 году, в 2016 году совокупный оборот за вычетом всех налогов и сборов от ночевок в гостиничной сфере приблизительно соответствует показателям предыдущего года: в период с января по ноябрь 2016 года, где данные уже получены, этот показатель составил 663,4 млн евро (-0,3%).
(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/460122/Vienna_tourism_1.jpg )
(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/460124/Vienna_tourism_2.jpg )
"Более 80% от общего числа гостевых ночевок в Вене было произведено гостями из других стран. В рамках стратегии развития туризма Вены к 2020 году и лейтмотива ‚Global.Smart.Premium' мы работаем над тем, чтобы и в дальнейшем продолжать форсировать интернационализацию, привлекать авиакомпании для полетов в Вену и обеспечивать устойчивый рост", - пояснил Норберт Кеттнер (Norbert Kettner), директор Венского совета по туризму. Как направление делового туризма, Вена, принимая у себя более чем 3.500 конгрессов и корпоративных мероприятий в год, занимает одно из ведущих мест в мире, точно так же она постоянно получает награды за обеспечение выдающегося качества жизни.
Особенно большой приток гостей Вена отметила в 2016 году из Германии (2972000 ночевок, +7%), Австрии (2823000, +8%), США (831000, -1%), Италии (736.000, -2%), Великобритании (694000, +18%), Испании (476000, +9%), Швейцарии (439000, +1%), Франции (401000, +8%), России (334000, -18%) и Китая (329000, +15%). "Вена дарит ощущение метрополии без стрессовых факторов, обычно присущих метрополии. Заявленная нами цель - впечатлить путешественников многочисленными премиальными предложениями Вены", - заключил Кеттнер.
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь:
Венский совет по туризму
Isabella Rauter
Тел. +43-1-211-14-301
E-Mail: media.rel@vienna.info
http://www.vienna.info
http://b2b.vienna.info
Photo: http://mma.prnewswire.com/media/460122/Vienna_tourism_1.jpg http://mma.prnewswire.com/media/460124/Vienna_tourism_2.jpg Source: Vienna Tourist Board