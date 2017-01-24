Международная выставка наружной рекламы ISLE 2017 пройдет с 15 по 18 февраля

Мартин Шульц выдвинут на пост лидера СДПГ и станет кандидатом в канцлерыМеждународная панорама 24 января, 18:28
Лыжницы Иванова и Шаповалова отказались от слушаний по допинговому делуСпорт 24 января, 18:11
Представитель Козака: отставка Экклстоуна не угрожает проведению "Формулы-1" в РоссииСпорт 24 января, 18:02
Вяльбе: FIS единовременно вынесет решение по всем шести отстраненным российским лыжникамСпорт 24 января, 17:59
Голландский тренер помогает Емельяненко готовиться к бою с МитриономСпорт 24 января, 17:51
Лыжники Вылегжанин и Петухов были заслушаны по допинговому делуСпорт 24 января, 17:49
Моника Белуччи научилась доить корову для роли в фильме КустурицыКультура 24 января, 17:46
Информатор ARD Дмитриев планирует выступить на зимнем чемпионате РоссииСпорт 24 января, 17:41
Россия ожидает реакции оппозиции на проект конституции СирииПолитика 24 января, 17:40
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ГУАНЧЖОУ (GUANGZHOU), Китай, 24 января 2017 г. /PRNewswire/. В рамках Международной выставки наружной рекламы и светодиодного оборудования-2017 (International Signs and LED Exhibition (ISLE)), одного из крупнейших в Китае мероприятий отрасли рекламы и светодиодных технологий, которое пройдет с 15 по 18 февраля на территории выставочного центра Кантонской ярмарки в Гуанчжоу, состоятся более 20 профессиональных форумов, отраслевых конференций, презентаций новых продуктов от таких мировых лидеров, как Absen, а также специализированные конкурсы и показы товаров 1 600 ведущих игроков индустрии.
Фото - http://mma.prnewswire.com/media/460396/ISLE_2017.jpg
Оставаясь в курсе событий отрасли наружной рекламы и светодиодного оборудования, выставку планируют посетить эксперты и профессионалы в различных сферах, включая рекламный бизнес, технологии, искусство и т.д. В их число войдет и ведущий китайский дизайнер наружной рекламы профессор Чэнь Дань (Chen Dan). Авторитетные специалисты отрасли выступят на мероприятии с программными речами и лекциями, посвященными проектированию и производству вывесок, дизайну и изготовлению наружной рекламы, а также искусству освещения.
- Проектирование и производство вывесок
Первая экспозиция работ выдающихся мастеров "Граверное искусство в Китае", церемония вручения премий и конференция по вопросам отраслевых тенденций состоятся 16 февраля. Участники мероприятий получат возможность ознакомиться с новейшими технологиями, применяемыми при проектировании вывесок и изготовлении изделий с применением методов резьбы по дереву, тонкой гравировки по металлу, полимерным материалам, кристаллам, 3-D гравировки, перфорированной резьбы, минигравировки и контуражного гравирования.
- Дизайн наружной рекламы
В рамках ISLE также пройдет презентация выдающихся работ участников китайской рекламной отрасли. Мероприятие состоится 15 февраля. Представленные на экспозиции работы были отобраны на Выставке выдающихся образцов рекламы и Конкурсе печатной рекламы, организованных Ассоциацией рекламного бизнеса провинции Гуандун и успешно проходящей вот уже 23 года подряд.
- Искусство освещения
Церемония награждения победителей первого Китайского конкурса оформления экспозиционной площади в Южном Китае, а также Третий Китайский форум по вопросам искусства и технологий пройдут 15 февраля 2017 года и соберут не только конкурсантов-учащихся передовых колледжей мира, но и представителей знаменитых международных производителей осветительных решений и дизайн-агентств.
"ISLE является престижным событием международной сферы наружной рекламы и светодиодного оборудования, - отметил г-н Ли Инцзе (Lee Yingjie), директор выставки. - На протяжении многих лет мы неизменно прилагаем все усилия для интеграции отраслевых ресурсов с целью предоставления экспонентам и покупателям возможности обмениваться идеями, анализировать ключевые тенденции и заглядывать в будущее бизнеса".
О выставке ISLE
Международная выставка наружной рекламы и светодиодного оборудования-2017 (International Signs and LED Exhibition (ISLE)) будет организована Canton Fair Advertising Co., Ltd. и China Foreign Trade Guangzhou Exhibition General Corp (CFTE). Мероприятие ориентировано на создание полностью интегрированной платформы профессиональных, ярких и интеллектуальных решений для цепочки снабжения отрасли светодиодного освещения.
Для получения дополнительной информации посетите: http://www.isle.org.cn/en/
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Линда Чэнь (Linda Chen)
chenyanhui@cantonfairad.com
+86-20-8926-8256