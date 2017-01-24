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Международная выставка наружной рекламы ISLE 2017 пройдет с 15 по 18 февраля

Пресс-релизы
24 января, 17:00 UTC+3
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ГУАНЧЖОУ (GUANGZHOU), Китай, 24 января 2017 г. /PRNewswire/. В рамках Международной выставки наружной рекламы и светодиодного оборудования-2017 (International Signs and LED Exhibition (ISLE)), одного из крупнейших в Китае мероприятий отрасли рекламы и светодиодных технологий, которое пройдет с 15 по 18 февраля на территории выставочного центра Кантонской ярмарки в Гуанчжоу, состоятся более 20 профессиональных форумов, отраслевых конференций, презентаций новых продуктов от таких мировых лидеров, как Absen, а также специализированные конкурсы и показы товаров 1 600 ведущих игроков индустрии.

Фото - http://mma.prnewswire.com/media/460396/ISLE_2017.jpg

Оставаясь в курсе событий отрасли наружной рекламы и светодиодного оборудования, выставку планируют посетить эксперты и профессионалы в различных сферах, включая рекламный бизнес, технологии, искусство и т.д. В их число войдет и ведущий китайский дизайнер наружной рекламы профессор Чэнь Дань (Chen Dan). Авторитетные специалисты отрасли выступят на мероприятии с программными речами и лекциями, посвященными проектированию и производству вывесок, дизайну и изготовлению наружной рекламы, а также искусству освещения.

- Проектирование и производство вывесок

Первая экспозиция работ выдающихся мастеров "Граверное искусство в Китае", церемония вручения премий и конференция по вопросам отраслевых тенденций состоятся 16 февраля. Участники мероприятий получат возможность ознакомиться с новейшими технологиями, применяемыми при проектировании вывесок и изготовлении изделий с применением методов резьбы по дереву, тонкой гравировки по металлу, полимерным материалам, кристаллам, 3-D гравировки, перфорированной резьбы, минигравировки и контуражного гравирования.

- Дизайн наружной рекламы

В рамках ISLE также пройдет презентация выдающихся работ участников китайской рекламной отрасли. Мероприятие состоится 15 февраля. Представленные на экспозиции работы были отобраны на Выставке выдающихся образцов рекламы и Конкурсе печатной рекламы, организованных Ассоциацией рекламного бизнеса провинции Гуандун и успешно проходящей вот уже 23 года подряд.

- Искусство освещения

Церемония награждения победителей первого Китайского конкурса оформления экспозиционной площади в Южном Китае, а также Третий Китайский форум по вопросам искусства и технологий пройдут 15 февраля 2017 года и соберут не только конкурсантов-учащихся передовых колледжей мира, но и представителей знаменитых международных производителей осветительных решений и дизайн-агентств.

"ISLE является престижным событием международной сферы наружной рекламы и светодиодного оборудования, - отметил г-н Ли Инцзе (Lee Yingjie), директор выставки. - На протяжении многих лет мы неизменно прилагаем все усилия для интеграции отраслевых ресурсов с целью предоставления экспонентам и покупателям возможности обмениваться идеями, анализировать ключевые тенденции и заглядывать в будущее бизнеса".

О выставке ISLE

Международная выставка наружной рекламы и светодиодного оборудования-2017 (International Signs and LED Exhibition (ISLE)) будет организована Canton Fair Advertising Co., Ltd. и China Foreign Trade Guangzhou Exhibition General Corp (CFTE). Мероприятие ориентировано на создание полностью интегрированной платформы профессиональных, ярких и интеллектуальных решений для цепочки снабжения отрасли светодиодного освещения.

Для получения дополнительной информации посетите: http://www.isle.org.cn/en/

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Линда Чэнь (Linda Chen)
chenyanhui@cantonfairad.com
+86-20-8926-8256

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