Компания WeDo Technologies признана лидером на глобальном рынке финансового обеспечения

ЛИССАБОН, Португалия, January 25, 2017/PRNewswire/. На основании недавнего отчета об анализе рынка решений финансового обеспечения для поставщиков коммуникационных услуг (CSP) ведущая консалтинговая и исследовательская аналитическая фирма Stratecast | Frost & Sullivan назвала компанию WeDo Technologies единственным получателем присуждаемой ею "Награды Stratecast за лидерство на глобальном рынке" (Stratecast Global Market Leadership Award) 2016 г. в сфере решений финансового обеспечения для поставщиков коммуникационных услуг. Компания WeDo Technologies признана фирмой Stratecast лидером на высококонкурентном глобальном рынке решений финансового обеспечения второй год подряд.

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/460946/Frost_Sullivan_Best_Practices_Award_Logo.jpg )

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/460947/WeDo_Technologies_Logo.jpg )

Награда за ведущую долю рынка присуждается в результате проведенного фирмой Stratecast обширного анализа рынка решений финансового обеспечения для поставщиков коммуникационных услуг, в рамках которого было оценено более 46 глобальных поставщиков решений в области финансового обеспечения (включающих средства "обеспечения доходов", иногда называемого "защитой прибыли" или "предупреждением убытков", "противодействия мошенничеству" и "обеспечения нормы прибыли").

"Когда компания признается лидером на высококонкурентном рынке, таком как рынок решений финансового обеспечения для поставщиков коммуникационных услуг, это также является определенным подтверждением того. что компания пользуется уважением своих клиентов, - прокомментировал Трой Морли (Troy Morley), аналитик по стратегии операций, координации, анализа данных и монетизации (ODAM) в фирме Stratecast | Frost & Sullivan. - Поддержание высокого уровня уважения многообразной клиентской базы (у компании WeDo Technologies более 170 клиентов в 96 странах) является непростой задачей, но эта компания не только справилась с ней, а и превзошла прошлые показатели".

"Мы рады тому, что в очередной раз признаны фирмой Stratecast | Frost & Sullivan в качестве лидера рынка решений финансового обеспечения, - сказал Руи Паива (Rui Paiva), генеральный директор и основатель компании WeDo Technologies. - В отчете признается наше ведущее положение на рынке, а также наш потенциал роста. За счет наших целенаправленных и постоянных инвестиций в научные исследования и разработки мы непрерывно развиваемся в быстром темпе, чтобы наши решения оставались на шаг впереди конкурентов в плане предупреждения угроз, которым подвергается прибыльность деятельности наших клиентов".

Награда Stratecast 2016, присужденная компании WeDo Technologies [http://bit.ly/WeDoTechnologies_StratecastAward ]

Предлагая программное обеспечение, которое осуществляет интеллектуальный анализ, мониторинг, контроль, управление, операции и оптимизацию больших объемов данных в рамках всей организации, компания WeDo Technologies предоставляет максимально эффективные решения для обеспечения доходов и противодействия мошенничеству, которые сводят к минимуму или исключают неэффективность операций и коммерческой деятельности, позволяя поставщикам коммуникационных услуг достигать значительных финансовых результатов.

Компания WeDo Technologies сосредоточена на новейших угрозах и задачах рынка, постоянно предлагая высокоэффективные программные решения для управления рисками для поставщиков коммуникационных услуг, которые стремятся управлять рисками. Компания WeDo Technologies способствует удовлетворению указанных потребностей за счет отличных предложений услуг, а также моделей доставки SaaS (программное обеспечение как услуга).

Полный отчет: "Global CSP Financial Assurance 2016 Edition: Market Forecast, Market Share Analysis, and Supplier Assessment" (глобальный рынок решений финансового обеспечения для поставщиков коммуникационных услуг, выпуск 2016 г.: прогноз рынка, анализ долей рынка и оценка поставщиков) можно загрузить здесь [http://tinyurl.com/StratecastFullReport ].

О компании WeDo Technologies [http://www.wedotechnologies.com/en/company-overview ]

О фирме Stratecast | Frost & Sullivan [http://ww2.frost.com/research/industry/digital-transformation/telecommunications-strategic-forecasting-stratecast ]

Photo: http://mma.prnewswire.com/media/460946/Frost_Sullivan_Best_Practices_Award_Logo.jpg http://mma.prnewswire.com/media/460947/WeDo_Technologies_Logo.jpg Source: WeDo Technologies

Инез Корреа де Са (Inez Corrêa de Sá), отдел общественных и корпоративных связей. Моб.: +351-939-650-788, inez.sa@wedotechnologies.com