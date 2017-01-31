Результаты отчета показывают, как НПО по всему миру используют онлайн-технологии и соцсети

В отчете представлены основные результаты опроса 4 908 НПО-респондентов из 153 стран Африки, Азии, Австралии и Океании, Европы, Северной и Южной Америки. По сравнению с опросом 2016 года число респондентов увеличилось почти вдвое. Отчет предоставляет региональный сравнительный анализ особенностей использования интернета неправительственными организациями в целях привлечения внимания к своей деятельности и привлечения финансовых средств, а также оценку представителями таких НПО эффективности конкретных онлайн- и мобильных инструментов при реализации их коммуникационных и финансовых стратегий.

Основные результаты опроса, проводившегося в различных регионах мира:

92% респондентов имеют собственный веб-сайт . 78% таких веб-сайтов совместимы с мобильными устройствами.

. 78% таких веб-сайтов совместимы с мобильными устройствами. Всего 38% опрошенных регулярно ведут блоги.

Более 68% респондентов отметили, что их организации используют домен .org. Доменом .com пользуются всего 9,2% опрошенных.

Электронная почта доминирует в качестве предпочтительного средства коммуникации с благотворителями: 71% респондентов регулярно осуществляет новостные рассылки по электронной почте, а 15% опрошенных рассылает своим спонсорам текстовые сообщения.

а 15% опрошенных рассылает своим спонсорам текстовые сообщения. 67% респондентов принимают пожертвования в режиме онлайн

Несмотря на то, что 95% опрошенных положительно оценивают эффективность социальных сетей для популяризации бренда в сети, всего 66% респондентов отмечают, что исполнительное руководство их организаций поддерживает приоритетный статус социальных сетей в рамках стратегии онлайн-коммуникации и привлечения средств.

в рамках стратегии онлайн-коммуникации и привлечения средств. Facebook лидирует в качестве предпочтительной социальной платформы - 92% опрошенных располагают собственной страницей в данной социальной сети. За ней следует Twitter (72%) и YouTube (55%).

"Уникальность и инновационность "Отчета об использовании онлайн-технологий неправительственными организациями" заключается в том, что он представляет собой единственный ежегодный исследовательский проект, посвященный изучению характерных особенностей применения интерактивных технологий НПО по всему миру и позволяющий выявить технологические пробелы в различных регионах, - отметила Хизер Мэнсфилд (Heather Mansfield), основатель Nonprofit Tech for Good. - Учитывая усовершенствование интернет-инфраструктуры в глобальном масштабе, по нашим прогнозам, результаты будущих опросов будут демонстрировать выравнивание возможностей использования интернета для активизации благотворительной деятельности и создания позитивных социальных изменений НПО в различных уголках земного шара".

Основные результаты опроса респондентов в Азии:

По сравнению с глобальным средним показателем, меньшее число азиатских респондентов имеют собственный веб-сайт (84%) и регулярно ведут блоги (35%)

(84%) и регулярно ведут блоги (35%) По сравнению с глобальным средним показателем, в Азии большее число опрошенных рассылают текстовые мобильные сообщения (31%)

(31%) Всего 47% респондентов принимают пожертвования в режиме онлайн

86% азиатских респондентов имеют собственные страницы в Facebook , а у 53% есть профиль в Twitter

, а у 53% есть профиль в Twitter 51% опрошенных в Азии используют социальные сети для оперативного информирования

"Мы понимаем, что глобальное сообщество НПО использует интернет как средство, способствующее достижению их целей, однако состояние региональной сетевой инфраструктуры может оказывать значительное влияние на их способность рассказывать миру о своей миссии, - прокомментировал Брайан Кьют (Brian Cute), главный исполнительный директор Public Interest Registry. - Отчет позволяет нам видеть проблемы, "болевые точки" и, в конечном итого, возможности для поддержки неправительственных организаций в сети и предоставления прочного фундамента для осуществления коммуникации".

Для получения дополнительной информации о результатах и метолодогии исследования, а также для загрузки полного текста отчета с графиками, посетите веб-сайт: http://www.techreport.ngo.

Об организации Nonprofit Tech for Good

100 тыс. посетителей ежемесячно и более миллиона подписчиков в социальных сетях - Nonprofit Tech for Good является ведущим социальным и мобильных медиаресурсом для некоммерческих организаций. Портал Nonprofit Tech for Good, созданный и управляемый Хизер Мэнсфилд, специализируется на предоставлении ценной и понятной информации, новостей и ресурсов, имеющих отношение к технологиям НПО, онлайн-коммуникациям, привлечению средств посредством мобильных и социальных сетей.

О Public Interest Registry

Рublic Interest Registry – некоммерческая организация, управляющая доменом верхнего уровня .org, третьим в мире по величине "типичным" доменом верхнего уровня с более чем 10,7 млн зарегистрированных доменных имен по всему мир, - а также недавно представленными доменами .ngo и .ong и веб-сайтом сообщества OnGood. Public Interest Registry также управляет четырьмя интернационализированными доменными именами (.орг, .संगठन, .机构 и .组织机构), тем самым оказывая поддержку и стимулируя использование региональных языков в Интернете. Являясь сторонником создания общего и безопасного Интернет-пространства, Public Interest Registry считает своей задачей обучать и предоставлять мировому некоммерческому сообществу возможность более эффективно использовать Интернет и занимать лидерские позиции среди других ключевых лиц всемирной сети в процессах разработки правил и регламентов, а также в других вопросах, связанных с системой назначения доменных имен. Public Interest Registry был основан Обществом Интернет (internetsociety.org) в 2002 году и базируется в Рестоне, штат Вирджиния, США.

Контактная информация для представителей СМИ:

Джессика Дантен (Jessica Dunten), Allison+Partners для Public Interest Registry

pir@allisonpr.com

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