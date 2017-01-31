Результаты отчета показывают, как НПО по всему миру используют онлайн-технологии и соцсети

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РЕСТОН (RESTON), Вирджиния, 31 января 2017 г. /PRNewswire/. Public Interest Registry, некоммерческий оператор доменов .org, .ngo и .ong, и Nonprofit Tech for Good сегодня обнародовали результаты исследования, представленные в "Отчете об использовании онлайн-технологий неправительственными организациями за 2017 год (Global NGO Online Technology Report)". Второй ежегодный отчет показывает, как неправительственные организации (НПО) по всему миру используют интернет, электронную почту и мобильные средства коммуникации, онлайн-инструменты привлечения средств и социальные сети.
В отчете представлены основные результаты опроса 4 908 НПО-респондентов из 153 стран Африки, Азии, Австралии и Океании, Европы, Северной и Южной Америки. По сравнению с опросом 2016 года число респондентов увеличилось почти вдвое. Отчет предоставляет региональный сравнительный анализ особенностей использования интернета неправительственными организациями в целях привлечения внимания к своей деятельности и привлечения финансовых средств, а также оценку представителями таких НПО эффективности конкретных онлайн- и мобильных инструментов при реализации их коммуникационных и финансовых стратегий.
Основные результаты опроса, проводившегося в различных регионах мира:
"Уникальность и инновационность "Отчета об использовании онлайн-технологий неправительственными организациями" заключается в том, что он представляет собой единственный ежегодный исследовательский проект, посвященный изучению характерных особенностей применения интерактивных технологий НПО по всему миру и позволяющий выявить технологические пробелы в различных регионах, - отметила Хизер Мэнсфилд (Heather Mansfield), основатель Nonprofit Tech for Good. - Учитывая усовершенствование интернет-инфраструктуры в глобальном масштабе, по нашим прогнозам, результаты будущих опросов будут демонстрировать выравнивание возможностей использования интернета для активизации благотворительной деятельности и создания позитивных социальных изменений НПО в различных уголках земного шара".
Основные результаты опроса респондентов в Азии:
"Мы понимаем, что глобальное сообщество НПО использует интернет как средство, способствующее достижению их целей, однако состояние региональной сетевой инфраструктуры может оказывать значительное влияние на их способность рассказывать миру о своей миссии, - прокомментировал Брайан Кьют (Brian Cute), главный исполнительный директор Public Interest Registry. - Отчет позволяет нам видеть проблемы, "болевые точки" и, в конечном итого, возможности для поддержки неправительственных организаций в сети и предоставления прочного фундамента для осуществления коммуникации".
Для получения дополнительной информации о результатах и метолодогии исследования, а также для загрузки полного текста отчета с графиками, посетите веб-сайт: http://www.techreport.ngo.
Об организации Nonprofit Tech for Good
100 тыс. посетителей ежемесячно и более миллиона подписчиков в социальных сетях - Nonprofit Tech for Good является ведущим социальным и мобильных медиаресурсом для некоммерческих организаций. Портал Nonprofit Tech for Good, созданный и управляемый Хизер Мэнсфилд, специализируется на предоставлении ценной и понятной информации, новостей и ресурсов, имеющих отношение к технологиям НПО, онлайн-коммуникациям, привлечению средств посредством мобильных и социальных сетей.
О Public Interest Registry
Рublic Interest Registry – некоммерческая организация, управляющая доменом верхнего уровня .org, третьим в мире по величине "типичным" доменом верхнего уровня с более чем 10,7 млн зарегистрированных доменных имен по всему мир, - а также недавно представленными доменами .ngo и .ong и веб-сайтом сообщества OnGood. Public Interest Registry также управляет четырьмя интернационализированными доменными именами (.орг, .संगठन, .机构 и .组织机构), тем самым оказывая поддержку и стимулируя использование региональных языков в Интернете. Являясь сторонником создания общего и безопасного Интернет-пространства, Public Interest Registry считает своей задачей обучать и предоставлять мировому некоммерческому сообществу возможность более эффективно использовать Интернет и занимать лидерские позиции среди других ключевых лиц всемирной сети в процессах разработки правил и регламентов, а также в других вопросах, связанных с системой назначения доменных имен. Public Interest Registry был основан Обществом Интернет (internetsociety.org) в 2002 году и базируется в Рестоне, штат Вирджиния, США.
Контактная информация для представителей СМИ:
Джессика Дантен (Jessica Dunten), Allison+Partners для Public Interest Registry
pir@allisonpr.com
(646) 428-0610