Темой Международного конкурса короткометражных фильмов станет предательство и стойкость

СТАМБУЛ, February 6, 2017/PRNewswire/. Фильмы на тему стойкости и предательства будут представлены в рамках Международного конкурса короткометражных фильмов под названием "15 июля: предательство и стойкость", организуемого муниципалитетом Чекмекёй (Çekmeköy Municipality).

В 2016 году Чекмекёй, являющийся одним из административных районов Стамбула, организовал международный конкурс короткометражных фильмов на тему "Милосердие и справедливость" под руководством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Тема второго конкурса короткометражных фильмов - "предательство и стойкость" - навеяна реакцией турецкого народа на события 15 июля 2016 года, когда группа заговорщиков предприняла попытку свержения законного правительства страны.

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/462354/July_15___Betrayal_and_Resistance.jpg )

Международный конкурс короткометражных фильмов в Чекмекёе станет трибуной для рассказа о тысячах историй стойкости и предательства, произошедших в ночь на 15 июля, в форме короткометражного кино. Организаторы мероприятия с радостью ожидают участия зарубежных конкурсантов, что обеспечит необходимые условия для интерпретации событий, связанных с попыткой переворота 15 июля, с точки зрения различных деятелей искусств. Кроме того, конкурс ставит своей целью разобраться в феномене "предательства и стойкости", проявленной нашим обществом как героическое сопротивление в ответ на эту преступную акцию, с социальных, культурных и художественных позиций.

Руководство данным проектом осуществляет глава муниципалитета Чекмекёй Ахмет Пойраз (Ahmet Poyraz), а членами жюри конкурса являются директора Мустафа Шевки Доган (Mustafa Şevki Doğan) и Месут Учакан (Mesut Uçakan), социолог Эроль Эрдоган (Erol Erdoğan), популярные актеры Тургай Танюлкю (Turgay Tanülkü) и Хакан Бояв (Hakan Boyav), журналисты Метин Юксель (Metin Yüksel) и Мерьем Илайда Атлас (Meryem İlayda Atlas).

Размер призового фонда: 112 тыс. турецких лир.

Награды будут вручены создателям короткометражных фильмов, занявших призовые места согласно оценкам комиссии по предварительному отбору и жюри конкурса, на торжественной церемонии 13 июля. Короткометражные фильмы, занявшие в конкурсе первое, второе и третье места, будут удостоены премий в размере 30, 20 и 15 тыс. турецких лир соответственно. Кроме того, планируется вручение Специальной премии имени Шахида Омера Халисдемира в размере 12 тыс. лир, специальной премии жюри в размере 5 тыс. лир, а пять фильмов будут отобраны для получения поощрительной премии в размере 5 тыс. лир каждый. Таким образом, общий призовой фонд конкурса, распределяемый в качестве премий его участникам, составит 112 тыс. турецких лир.

В настоящее время осуществляется прием заявок.

К участию в конкурсе допускаются игровые, мультипликационные, документальные и экспериментальные фильмы в цифровом формате продолжительностью не более 15 минут, посвященные "предательству и стойкости". Заявки принимаются в режиме онлайн на странице http://www.ihanetvedirenis.com до 2 июня 2017 года. Оценка представленных на конкурс фильмов будет производиться по таким критериям как сценарий, режиссура, достоверность, операторская работа и заглавный титр.

https://www.youtube.com/watch?v=uqQdY6Zq6fA&t=30s

https://www.youtube.com/watch?v=MCHErfSCsug

https://www.youtube.com/watch?v=uqQdY6Zq6fA&t=295s

Photo: http://mma.prnewswire.com/media/462354/July_15___Betrayal_and_Resistance.jpg Source: Cekmekoy Municipality

Cem Mutlu (Джем Мутлу), +90-542-2415753