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CleanEquity® Monaco 2017 – новое сотрудничество и презентация технологий

Пресс-релизы
1 февраля, 15:35 UTC+3
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ЛОНДОН, 1 февраля 2017 /PRNewswire/. CleanEquity Monaco, запланированный на 9 и 10 марта, является выдающимся глобальным форумом, который посещают 30 лучших в своем классе компаний по внедрению новых чистых технологий и эффективного использования ресурсов для того, чтобы встретиться с финансовыми инвесторами, стратегическими семейными офисами, корпоративными предпринимателями, партнерами и эквайерами, политиками, конечными пользователями и средствами массовой информации.

Посещение только по приглашениям. Если вы заинтересовались и желаете принять участие, пожалуйста, используйте ссылку ниже, чтобы зарегистрироваться.

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Компания Innovator Capital рада объявить новое сотрудничество с компаниями Social Stock Exchange и Hobbs & Towne.

Томас Каррутерс, исполнительный директор компании Social Stock Exchange, сказал:

"Полагаю, что CleanEquity Monaco является уникальным форумом, объединяющим самые инновационные в мире предложения экологически чистых технологий. Компания Social Stock Exchange, единственный в Европе открытый рынок для социального инвестирования, стремиmся помочь компаниям, которые обеспечивают положительное влияние - будь то экологическое или социальное - и получают более широкий доступ к масштабным рынкам капитала, и мы чрезвычайно рады работать с такими инновационными финансовыми провайдерами, как Innovator Capital для демонстрации нашего открытого рынка.

Среди наших членов есть много новаторов в сфере экологически чистых технологий, что является доказательством факта, что наши инвесторы прекрасно осведомлены о преимуществах поиска не только финансовой отдачи. Мы рады принять участие в этом флагманском мероприятии, я с нетерпением ожидаю знакомства с идеями создателей экологически чистых технологий и я уверен, что наше сотрудничество с ними поможет им достичь их амбиций."

Стив Кырык, партнер компании Hobbs & Towne, сказал:

"Наша фирма работает с инвесторами чистых технологий и портфелем их компаний в течение 20 лет, предоставляя неординарные инновационные решения и консультационные услуги мировому сообществу. Используя нашу широкую сеть руководителей и лидеров мысли, мы помогаем достичь результатов различным организациям с  венчурным капиталом, профессиональным корпорациям, семейным офисам и корпоративным организациям, поддерживаемым инвесторами.

Компания Hobbs & Towne рада быть спонсором 10-летнего юбилея форума CleanEquity Monaco 2017 и поддерживать инвесторов и предпринимателей в их усилиях по разработке и внедрению устойчивой энергетики, а также компании, заботящиеся об окружающей среде. Мы с нетерпением ожидаем этого престижного мероприятия и встречи с мировыми лидерами в сфере чистых технологий."

Отдел по организации форума CleanEquity компании Innovator Capital рассмотрел более 600 компаний для участия в 2017 году, 30 из них будут отобраны для презентаций; сейчас подтверждены следующие компании:

Antecy

Нидерланды

ART Carbon

Швейцария

BayoTech

США

Benson Hill Biosystems

США

Evaporcool

США

KDC Ag

США

Lightbridge

США

Living Map Company

Великобритания

MagneGas

США

NOHMs Technologies

США

Pajarito Powder

США

Polygelco

Великобритания

Primus Power

США

Solantro

Канада

Заинтересованы в участии в форуме CleanEquity Monaco 2017 в качестве участника презентации или компании-делегата?

Контактная информация предоставлена ниже, также Вы можете посетить наш веб-сайт – www.cleanequitymonaco.com

Контактное лицо:
Конор Барретт (Conor Barrett)
Innovator Capital
conor.barrett@innovator-capital.com

Logo: http://mma.prnewswire.com/media/440230/CleanEquity_Monaco_2017_Logo.jpg  

 

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