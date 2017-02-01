CleanEquity® Monaco 2017 – новое сотрудничество и презентация технологий

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ЛОНДОН, 1 февраля 2017 /PRNewswire/. CleanEquity Monaco, запланированный на 9 и 10 марта, является выдающимся глобальным форумом, который посещают 30 лучших в своем классе компаний по внедрению новых чистых технологий и эффективного использования ресурсов для того, чтобы встретиться с финансовыми инвесторами, стратегическими семейными офисами, корпоративными предпринимателями, партнерами и эквайерами, политиками, конечными пользователями и средствами массовой информации.
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Компания Innovator Capital рада объявить новое сотрудничество с компаниями Social Stock Exchange и Hobbs & Towne.
Томас Каррутерс, исполнительный директор компании Social Stock Exchange, сказал:
"Полагаю, что CleanEquity Monaco является уникальным форумом, объединяющим самые инновационные в мире предложения экологически чистых технологий. Компания Social Stock Exchange, единственный в Европе открытый рынок для социального инвестирования, стремиmся помочь компаниям, которые обеспечивают положительное влияние - будь то экологическое или социальное - и получают более широкий доступ к масштабным рынкам капитала, и мы чрезвычайно рады работать с такими инновационными финансовыми провайдерами, как Innovator Capital для демонстрации нашего открытого рынка.
Среди наших членов есть много новаторов в сфере экологически чистых технологий, что является доказательством факта, что наши инвесторы прекрасно осведомлены о преимуществах поиска не только финансовой отдачи. Мы рады принять участие в этом флагманском мероприятии, я с нетерпением ожидаю знакомства с идеями создателей экологически чистых технологий и я уверен, что наше сотрудничество с ними поможет им достичь их амбиций."
Стив Кырык, партнер компании Hobbs & Towne, сказал:
"Наша фирма работает с инвесторами чистых технологий и портфелем их компаний в течение 20 лет, предоставляя неординарные инновационные решения и консультационные услуги мировому сообществу. Используя нашу широкую сеть руководителей и лидеров мысли, мы помогаем достичь результатов различным организациям с венчурным капиталом, профессиональным корпорациям, семейным офисам и корпоративным организациям, поддерживаемым инвесторами.
Компания Hobbs & Towne рада быть спонсором 10-летнего юбилея форума CleanEquity Monaco 2017 и поддерживать инвесторов и предпринимателей в их усилиях по разработке и внедрению устойчивой энергетики, а также компании, заботящиеся об окружающей среде. Мы с нетерпением ожидаем этого престижного мероприятия и встречи с мировыми лидерами в сфере чистых технологий."
Отдел по организации форума CleanEquity компании Innovator Capital рассмотрел более 600 компаний для участия в 2017 году, 30 из них будут отобраны для презентаций; сейчас подтверждены следующие компании:
|
Antecy
|
Нидерланды
|
ART Carbon
|
Швейцария
|
BayoTech
|
США
|
Benson Hill Biosystems
|
США
|
Evaporcool
|
США
|
KDC Ag
|
США
|
Lightbridge
|
США
|
Living Map Company
|
Великобритания
|
MagneGas
|
США
|
NOHMs Technologies
|
США
|
Pajarito Powder
|
США
|
Polygelco
|
Великобритания
|
Primus Power
|
США
|
Solantro
|
Канада
Заинтересованы в участии в форуме CleanEquity Monaco 2017 в качестве участника презентации или компании-делегата?
Контактная информация предоставлена ниже, также Вы можете посетить наш веб-сайт – www.cleanequitymonaco.com
Контактное лицо:
Конор Барретт (Conor Barrett)
Innovator Capital
conor.barrett@innovator-capital.com
Logo: http://mma.prnewswire.com/media/440230/CleanEquity_Monaco_2017_Logo.jpg