Новые достижения для проекта ЗЭТР Гуанси-Чжуанского АР и стран АСЕАН

Согласно официальным отчетам, 27 новых проектов, инициированных в 2016 году, предполагают объем внутренних инвестиций на уровне 5,6 млрд юаней КНР, что составляет 103,70% от годового целевого показателя, и $53,5 млн прямых иностранных инвестиций, что равно 100% годового целевого показателя.

Реализация проекта строительства научного парка Nanning Scisky общей стоимостью 6 млрд юаней КНР, соглашение о котором было подписано в мае 2016 года, официально стартовала в декабре прошлого года и представляет собой настоящую революцию в сфере экологически безопасной переработки древесины в Гуанси-Чжуанском АР. В дальнейшие планы руководства ЗЭТР входит наращивание усилий по привлечению производителей добывающего и перерабатывающего секторов, имеющих отношение к проекту Scisky, - автомобильных тканей, напольных покрытий, мебели и декора для дома. Это позволит промышленному кластеру вносить положительный вклад в создание экономии от масштаба и агломерации для предприятий-производителей водорастворимых высокополимерных материалов.

По словам главы местного агентства по содействию инвестициям, в 2017 году ЗЭТР будет следовать своей основной цели "привлечения крупных и высококачественных инвестиций", одновременно расширяя существующий портфель проектов и таргетируя свои усилия на ключевые сферы интереса. Делая усиленный акцент на трех доминирующих отраслях промышленности, руководство зона намеревается также достичь прогресса и в привлечении представителей современного сельского хозяйства, туристической отрасли и сферы обслуживания.

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