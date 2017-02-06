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Новые достижения для проекта ЗЭТР Гуанси-Чжуанского АР и стран АСЕАН

Пресс-релизы
6 февраля, 13:25 UTC+3
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Материал из 1 страницы

НАНЬНИН (NANNING), Китай, 6 февраля 2017 г. /PRNewswire/. Зона экономико-технологического развития для предприятий Гуанси-Чжуанского АР и стран АСЕАН (Guangxi-ASEAN Economic and Technological Development Zone (ЗЭТР), основанная в 2004 году и расположенная в 30 км к северу от городской черты Наньнина в районе Синнин, представляет собой важный промышленный узел в составе Экономического пояса залива Бэйбу. В марте 2013 года Госсовет КНР предоставил ЗЭТР статус ключевой зоны развития национального уровня, демонстрирующей прогресс индустриализации и урбанизации Наньнина. По мере того, как руководство города все более активно продвигает свою промышленную стратегию и прилагает дополнительные усилия для оптимизации инфраструктуры, экономия от агломерации и сокращенных инвестиционных затрат начинает оправдывать себя. На сегодняшний день более 270 известных китайских и зарубежных предприятий уже открыли собственные региональные представительства, филиалы или производственные подразделения на территории ЗЭТР. В 2016 году в зоне была представлена новая бизнес-модель. Укрепляя существующие позиции и наращивая влияние в сферах производства пищевой продукции, биофармацевтических препаратов и машинного оборудования, администрация ЗЭТР смогла достичь значительных успехов в диверсификации инновационных отраслей промышленности путем привлечения влиятельных инвесторов.

Согласно официальным отчетам, 27 новых проектов, инициированных в 2016 году, предполагают объем внутренних инвестиций на уровне 5,6 млрд юаней КНР, что составляет 103,70% от годового целевого показателя, и $53,5 млн прямых иностранных инвестиций, что равно 100% годового целевого показателя.

Реализация проекта строительства научного парка Nanning Scisky общей стоимостью 6 млрд юаней КНР, соглашение о котором было подписано в мае 2016 года, официально стартовала в декабре прошлого года и представляет собой настоящую революцию в сфере экологически безопасной переработки древесины в Гуанси-Чжуанском АР. В дальнейшие планы руководства ЗЭТР входит наращивание усилий по привлечению производителей добывающего и перерабатывающего секторов, имеющих отношение к проекту Scisky, - автомобильных тканей, напольных покрытий, мебели и декора для дома. Это позволит промышленному кластеру вносить положительный вклад в создание экономии от масштаба и агломерации для предприятий-производителей водорастворимых высокополимерных материалов.

По словам главы местного агентства по содействию инвестициям, в 2017 году ЗЭТР будет следовать своей основной цели "привлечения крупных и высококачественных инвестиций", одновременно расширяя существующий портфель проектов и таргетируя свои усилия на ключевые сферы интереса. Делая усиленный акцент на трех доминирующих отраслях промышленности, руководство зона намеревается также достичь прогресса и в привлечении представителей современного сельского хозяйства, туристической отрасли и сферы обслуживания.

Ссылки на визуальные приложения:
http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=283467
http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=283468

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Г-н Ма (Mr. Ma), тел.: 86-10-63074558

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