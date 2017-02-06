Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.02:
$ 58.71
€ 63.16
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Компания JA Solar получила страхование потребительского кредита от SINOSURE

Пресс-релизы
6 февраля, 15:00 UTC+3
Общая страховая сумма составляет $145 млн
Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЕКИН (BEIJING), 6 февраля 2017 г. /PRNewswire/. Компания JA Solar Holdings Co., Ltd.  (код Nasdaq: JASO) ("JA Solar"), один из крупнейших мировых производителей высокоэффективных продуктов на основе солнечной энергии, сегодня сообщила о предоставлении China Export & Credit Insurance Corporation ("SINOSURE") страховки покупательского кредита на экспорт модулей JA Solar общей мощностью около 300 МВт для проекта создания солнечной электростанции, реализуемого в Бразилии совместно с многонациональной энергетической компанией ENEL S.p.A. ("ENEL"). Общая страховая сумма составляет $145 млн.

Bank of China и Banco Santander профинансировали закупку солнечных модулей, компания ENEL предоставила кредитное поручительство, а SINOSURE застраховала покупательский кредит.

Г-н Цзянь Се (Jian Xie), президент JA Solar, отметил: "Эта сделка наглядно демонстрирует, что финансовое сообщество признаёт качество и надёжность модулей JA с долей уверенности, позволяющей им выделять значительные суммы капитальных средств на реализацию проектов нашей компании. Данная транзакция символизирует важную веху на пути развития солнечных проектов в развивающихся экономиках, поскольку служит для финансовых организаций своеобразной моделью, позволяющей сокращать стоимость капитала и повышать темпы строительства. Мы с нетерпением ждём возможности увидеть, как эта модель финансирования поддерживает дальнейшее внедрение фотоэлектрических технологий в Бразилии и на других развивающихся рынках мира".

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Эрика Ху (Erica Hu), +86-21-60955888/60955999, sales@jasolar.com, market@jasolar.com

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
2
Поправка: сенатор США дал высокую оценку природоохранной деятельности Ван Вэньляна
2
Видеть возможности в картофеле: новая глобальная идентичность бренда Lamb Weston®
2
Юные футболисты из 24 стран встретились на Третьем детском форуме "Футбол для дружбы"
Инфографика
Фантастические твари и где они обитают
Итоги выборов президента США — 2016
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Автомобили Tesla Motors
Интересное
"Люди должны видеть меня". 23 тысячи дней Елизаветы II во главе британской монархии
Россия: времена года
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: почти две трети истребителей ВМС США не могут летать
2
Тимошенко призвала ввести военное положение в Донбассе для пресечения торговли с ЛНР и ДНР
3
В ГИБДД Москвы опровергли информацию о ДТП с бронетранспортером на МКАД
4
Кремль ждет извинений от Fox, корреспондент которой назвал Путина убийцей
5
В России вынесен первый приговор по статье о недоносительстве из "пакета Яровой"
6
Качиньский: Украина с Бандерой в Европу не войдет
7
Лукашенко: ответственность за ситуацию в Донбассе лежит на главе страны, где идет война
Темы дня
Реклама