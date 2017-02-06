Компания JA Solar получила страхование потребительского кредита от SINOSURE

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ПЕКИН (BEIJING), 6 февраля 2017 г. /PRNewswire/. Компания JA Solar Holdings Co., Ltd. (код Nasdaq: JASO) ("JA Solar"), один из крупнейших мировых производителей высокоэффективных продуктов на основе солнечной энергии, сегодня сообщила о предоставлении China Export & Credit Insurance Corporation ("SINOSURE") страховки покупательского кредита на экспорт модулей JA Solar общей мощностью около 300 МВт для проекта создания солнечной электростанции, реализуемого в Бразилии совместно с многонациональной энергетической компанией ENEL S.p.A. ("ENEL"). Общая страховая сумма составляет $145 млн.
Bank of China и Banco Santander профинансировали закупку солнечных модулей, компания ENEL предоставила кредитное поручительство, а SINOSURE застраховала покупательский кредит.
Г-н Цзянь Се (Jian Xie), президент JA Solar, отметил: "Эта сделка наглядно демонстрирует, что финансовое сообщество признаёт качество и надёжность модулей JA с долей уверенности, позволяющей им выделять значительные суммы капитальных средств на реализацию проектов нашей компании. Данная транзакция символизирует важную веху на пути развития солнечных проектов в развивающихся экономиках, поскольку служит для финансовых организаций своеобразной моделью, позволяющей сокращать стоимость капитала и повышать темпы строительства. Мы с нетерпением ждём возможности увидеть, как эта модель финансирования поддерживает дальнейшее внедрение фотоэлектрических технологий в Бразилии и на других развивающихся рынках мира".
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Эрика Ху (Erica Hu), +86-21-60955888/60955999, sales@jasolar.com, market@jasolar.com