Компания JA Solar получила страхование потребительского кредита от SINOSURE

Bank of China и Banco Santander профинансировали закупку солнечных модулей, компания ENEL предоставила кредитное поручительство, а SINOSURE застраховала покупательский кредит.

Г-н Цзянь Се (Jian Xie), президент JA Solar, отметил: "Эта сделка наглядно демонстрирует, что финансовое сообщество признаёт качество и надёжность модулей JA с долей уверенности, позволяющей им выделять значительные суммы капитальных средств на реализацию проектов нашей компании. Данная транзакция символизирует важную веху на пути развития солнечных проектов в развивающихся экономиках, поскольку служит для финансовых организаций своеобразной моделью, позволяющей сокращать стоимость капитала и повышать темпы строительства. Мы с нетерпением ждём возможности увидеть, как эта модель финансирования поддерживает дальнейшее внедрение фотоэлектрических технологий в Бразилии и на других развивающихся рынках мира".

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