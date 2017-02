Supermicro использовала более 30 000 серверов MicroBlade™ для создания центра данных

Фото - http://mma.prnewswire.com/media/464938/Super_Micro_Computer_Microblade.jpg

Высокотехнологичная компания из списка Fortune 100 использовала свыше 30 000 серверов Supermicro MicroBlade для оснащения своего центра данных в Кремниевой долине, обеспечив объекту показатель эффективности энергоснабжения (PUE) на уровне 1,06 в целях удовлетворения своих растущих потребностей в интенсивности вычислений. По сравнению с традиционными центрами данных, где типичным является показатель PUE в 1,49 или больше, общая энергоэффективность нового центра оптимизирована на 88 процентов. После завершения расширения с мощностью IT-нагрузки на уровне 35 мегаватт компания планирует достичь экономии затрат центра данных на энергоресурсы в размере 13,18 млн. долл. США в год.

Система MicroBlade от Supermicro представляет собой принципиально новый тип вычислительной платформы. Это мощная, гибкая, универсальная система 3U или 6U с чрезвычайно высокой плотностью данных, оснащенная 14 или 28 "горячезаменяемыми" серверными узлами MicroBlade. По сравнению с серверами 1 U система обеспечивает повышение эффективности энергопотребления/охлаждения на 86% при использовании общей инфраструктуры, а также увеличение плотности данных на 56 процентов и сокращение начальных инвестиций. Решение содержит 280 серверов на базе процессоров Intel® Xeon® в каждой стойке и благодаря дезагрегированной стоечной конструкции гарантирует экономию от 45 до 65 процентов в части капитальных затрат на каждый цикл регенерации.

"Оснащенная 280 серверами на базе процессоров Intel Xeon в 9-футовой стойке и обеспечивающая 86-процентное повышение эффективности охлаждения, система MicroBlade представляет собой настоящую революцию в отрасли, - отметил Чарльз Лян (Charles Liang), президент и главный исполнительный директор Supermicro. - Используя все преимущества нашей проектно-конструкторской команды в Кремниевой долине и возможности глобальной системы обслуживания, Supermicro тесно сотрудничала с IT-департаментом компании заказчика на всех этапах создания решения - от концептуальной разработки до оптимальной настройки. На подготовку и внедрение высококачественного продукта, характеризующегося полной цепочкой снабжения и способностью поддерживать крупномасштабные операции, понадобилось всего пять недель. С помощью наших новых разработок MicroBlade и SuperBlade мы произвели настоящий переворот в сфере лезвийной архитектуры, обеспечив минимально возможную стоимость лезвийных плат для наших клиентов и предоставив максимальные показатели вычислительной и энергетической эффективности, общей себестоимости владения и беспроводного дизайна".

Дезагрегированная архитектура Supermicro MicroBlade раскрывает взаимозависимость между основными серверными подсистемами, предоставляя возможности независимой модернизации ЦП+памяти, вводов/выводов, хранилищ данных и систем энергообеспечения/охлаждения. Отныне каждый компонент может быть вовремя обновлен для обеспечения максимального повышения производительности и эффективности в соответствии с законом Мура, чего не позволяет сделать цикл регенерации одиночных монолитных серверов.

"Дезагрегированная серверная архитектура позволяет осуществлять независимую модернизацию вычислительных модулей без замены остальных компонентов окружения, включая системы сетевого взаимодействия, хранения данных, вентиляторы охлаждения и источники питания, не требующих столь частого обновления, - прокомментировал Шиша Кришнапура (Shesha Krishnapura), научный сотрудник и главный технический директор по вопросам информационных технологий компании Intel. - Благодаря дезагрегации ЦП и памяти каждый ресурс может обновляться в автономном режиме, что позволяет центрам данных сокращать затраты на циклы регенерации. С точки зрения трех-пятилетнего цикла регенерации дезагрегированная архитектура Intel Rack Scale Design позволит предоставить в целом более высокопроизводительные и более эффективные серверы по меньшей стоимостью в сравнении с традиционными моделями, требующими демонтажа и замены. Все это дает центрам данных возможность независимо оптимизировать процессы внедрения новых и усовершенствованных технологий".

MicroBlade представляет собой идеальный модульный блок для создания центров данных со стоечной конструкцией. Возможности сетевого взаимодействия всех серверных плат сводятся всего к двум портам восходящих каналов связи посредством интегрированного коммутатора, что устраняет необходимость в коммутаторах верхнего уровня (ToR) и сложных кабельных соединениях. Сокращение кабельных контактов на 99% обеспечивает значительную оптимизацию воздушных потоков в системе MicroBlade, что в свою очередь снижает нагрузку на вентиляторы охлаждения и приводит к снижению операционных затрат. Повышение энергоэффективности вентиляторов охлаждения на 86 процентов достигается посредством совместного использования четырех вентиляторов и интегрированных модулей питания всеми 14 серверными лезвийными платами MicroBlade. Корпус MicroBlade оснащен модулем унифицированного управления шасси и резервными сертифицированными цифровыми источниками питания 2 000 Вт титанового уровня, обеспечивающими энергоэффективность на уровне 96%. Supermicro MicroBlade поставляется в комплекте со стандартным IMPI 2.0 и Redfish API, предназначенными для сокращения административных расходов в крупномасштабных центрах данных. MicroBlade также поддерживает двойные процессоры Intel Xeon E5-2600 v4/v3 (номера запасных деталей для лезвийных серверов MBI-6128R-T2/T2X).

Кроме MicroBlade компания Supermicro представляет новую архитектуру SuperBlade® c дополнительными вариантами внедрения. SuperBlade поколения Х10 поддерживает до 10/14/20 двойных процессорных узлов ES-2600 v4 на одно шасси 7U и предоставляет многие из функций и опций системы MicroBlade. Новые системы 8U SuperBlade® используют те же Ethernet-коммутаторы, модули управления шасси и программное обеспечение, что и MicroBlade, что позволяет повысить надежность, эксплуатационную технологичность и доступность решения. Система предназначена для поддержки двух- и многопроцессорных узлов мощностью до 205 ватт, реализованных в виде лезвийных плат половинной и полной высоты соответственно. Аналогичным образом, новые системы 4U SuperBlade обеспечивают максимальное повышение производительности и эффективности, одновременно позволяя использовать до 140 двухпроцессорных и 280 однопроцессорных серверов в стойке 42U.

Описание внедренной конфигурации MicroBlade в корпусе 3U

Более 30,000 серверных лезвийных плат Supermicro® MicroBlade™ на базе процессора Intel® Xeon®

Каждый корпус 3U MicroBlade содержит 14 "горячезаменяемых" серверных плат

Повышение коэффициента использования пространства/плотности центра данных на 56% по сравнению с предыдущим применявшимся решением

Сокращение кабельных соединений на 96,5%

До двух Ethernet-коммутаторов, два восходящих канала 40 Гб/сек QSFP или восемь каналов 10 Гб/сек SFP+ на каждый корпус

Высокоэффективные цифровые источники питания (96%+) титанового уровня для совместного использования всеми модулями

Сокращение капитальных затрат на 45% - 65% благодаря дезагрегированной архитектуре аппаратного обеспечения

Описание конфигурации MicroBlade в корпусе 6U

До 28 лезвийных серверов с возможностью "горячей" замены (56 однопроцессорных или 28 двухпроцессорных узлов Xeon)

Сокращение кабельных соединений на 98%

До двух GbE-коммутаторов c двумя восходящими каналами 40 Гб/сек QSFP или восемью каналами 10 Гб/сек SFP+ на каждый корпус

До 8 высокоэффективных цифровых источников питания 2 000 Вт (резерв N+1 или N+N) (96%) титанового уровня

Новый корпус 8U SuperBlade

До 20 2-гнездовых лезвийных серверов половинной высоты

До 10 4-гнездовых лезвийных серверов полной высоты

Один коммутатор 100G EDR IB или Omni-Path

До двух Ethernet-коммутаторов (1G, 10G) для сетевого взаимодействия в окружении Ethernet i

Один модуль управления шасси (CMM)

До 8 высокоэффективных цифровых источников питания 2 200 Вт (резерв N+1 или N+N) (96%) титанового уровня

Новый корпус 4U SuperBlade

До 14 2-гнездовых лезвийных серверов половинной высоты

До 28 одногнездовых узлов лезвийных серверов

До двух Ethernet-коммутаторов (1G, 10G или 25G)

До 4 высокоэффективных цифровых источников питания 2 200 Вт (N+1 или резервный N+N) (96%) титанового уровня

Один модуль управления шасси (CMM)

Стандартные лезвийные серверы MicroBlade

3U/6U MicroBlade – устройство обладает множеством преимуществ по сравнению с различными стандартными архитектурными вариациями. Это комплексное решение "все-в-одном" обладает чрезвычайно высокой плотностью, очень низким энергопотреблением, лучшими показателями производительности на каждый ватт затраченной энергии и каждый доллар инвестиций, отличной масштабируемостью и максимальной простотой в обслуживании. В корпусе MicroBlade могут располагаться два модуля управления шасси (СММ) и до двух Ethernet-коммутаторов (10G или 1G). Корпус также может оборудоваться высокоэффективными цифровыми резервными источниками питания (N+1 или N+N) 2 000 Вт (96%) титанового уровня в количестве от 4 до 8 штук с вентиляторами охлаждения.

MBI-6119G-C4/T4 – 28 узлов на базе процессоров Intel® Xeon® E3-1200 v5 на каждый 6U (до 196 вычислительных узлов в 42U) или 14 узлов на каждый 3U с четырьмя 2,5" SAS SSD, RAID 0,1,1E,10 или 2,5" SATA HDD.

MBI-6219G-T – 56 узлов на базе процессоров Intel® Xeon® E3-1200 v5 в каждом 6U (до 392 вычислительных узлов на одну стойку 42U) или 28 узлов в каждом 3U с двумя 2,5" SSD на каждый узел.

MBI-6218G-T41X /-T81X – 56 узлов на базе процессоров Intel® Xeon® D-1581/1541 в каждом 6U (до 392 вычислительных узлов на одну стойку 42U) или 28 узлов в каждом 3U с 16 ядрами и встроенным 10 GbE на каждый узел.

MBI-6118G-T41X /-T81X – 28 узлов на базе процессоров Intel® Xeon® D-1581/1541 в каждом 6U (до 196 вычислительных узлов на одну стойку 42U) или 14 узлов в каждом 3U с 8 ядрами и двумя встроенными 10 GbE.

MBI-6219G-T7LX /-T8HX – 56 узлов на базе процессора E3-1578L v5/E3-1585 v5 в каждом 6U (до 392 вычислительных узлов на одну стойку 42U) или 28 узлов в каждом 3U с Intel® Iris™ Pro Graphics P580 и встроенным модулем 10GbE на каждый узел.

MBI-6119G-T41X /-T8HX – 28 узлов на базе процессора E3-1578L v5/E3-1585 v5 в каждом 6U (до 196 вычислительных узлов на одну стойку 42U) или 14 узлов в каждом 3U с Intel® Iris™ Pro Graphics P580 и двумя встроенными модулями 10GbE.

MBI-6128R-T2 /-T2X – 28 двухпроцессорных узлов на базе процессора Intel® Xeon® E5-2600 v4 в каждом 6U (до 196 вычислительных узлов на одну стойку 42U) или 14 узлов в каждом 3U с опциями 1GbE и 10GbE.

