Устройства Infortrend EonStor GS оснастили симметричными активно-активными контроллерами

Симметричные активно-активные контроллеры упрощают процессы IT-управления, устраняя потребность в настройке предпочтительного пути в среде серверной виртуализации. Устранение колебаний пути и равномерное распределение рабочей нагрузки без дополнительного программного обеспечения для балансировки нагрузки позволяют повысить производительность системы. Процессы ввода/вывода продолжают выполняться без перебоев по оставшимся каналам в случае отказа пути, а автоматическое включение резерва обеспечивается без необходимости в переустановке подключения.

Service Manager представляет собой инструмент для запроса технической поддержки, встроенный в EonOne - централизованное программное обеспечение для управления устройствами линейки EonStor GS, - и осуществляющий автоматическую отправку отчетов о неполадках системы в сервисный центр Infrotrend для их оперативного устранения. Инструмент автоматически собирает данные системных журналов и информацию о конфигурации EonStor GS и направляет их в сервисный центр производителя вместе с заявкой на техническую поддержку, что значительно упрощает процесс обращения за помощью специалистов. Посредством EonOne Service Manager пользователи могут также отслеживать статус своих заявок.

"Мы создаем линейку EonStor GS с целью упростить задачи внедрения и управления системами хранения данных и планируем и дальше вводить новые функции, повышающие производительность, доступность данных и удобство для наших пользователей", - отметил Томас Као (Thomas Kao), старший директор по вопросам планирования производства Infortrend.

Для получения дополнительной информации о симметричных активно-активных контроллерах Infortrend и функциях сервис-менеджера в линейке EonStor GS, нажмите здесь.

О компании Infortrend

Компания Infortrend (код на фондовой бирже TPE: 2495), начиная с 1993 года, разрабатывает и производит решения для хранения данных. Хранилища Infortrend, созданные с особым акцентом на собственные инновационные разработки, контроль производства и строжайшие процедуры тестирования, обеспечивают высокую производительность и гибкость использования новейших стандартов, удобные функции обработки данных, доступ к персональным сервисам послепродажного обслуживания и поистине беспрецедентное соотношение "цена-качество". Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.infortrend.com

Infortrend® и EonStor® являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками Infortrend Technology, Inc. Все прочие торговые марки являются собственностью их владельцев.

Контактная информация для представителей СМИ:

Infortrend Technology, Inc.

Уилсон Сун (Wilson Sung)

Тел.: +886-2-2226-0126 8300

Email: wilson.sung@infortrend.com

или sales.ap@infortrend.com

Юрий Шогенов (Yuriy.Shogenov)

Тел.: +886-2-2226-0126 8309

Email: yuriy.shogenov@infortrend.com

или sales.ap@infortrend.com