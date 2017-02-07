Устройства Infortrend EonStor GS оснастили симметричными активно-активными контроллерами

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ТАЙБЭЙ (TAIPEI), Tайвань, 7 февраля 2017 г. /PRNewswire/. Компания Infortrend® Technology, Inc. (код TWSE: 2495) сегодня сообщила, что устройства семейства EonStor GS отныне поддерживают конфигурацию с симметричными активно-активными контроллерами для минимизации объемов административной работы и повышения производительности. Infortrend также представляет новую функцию Service Manager, позволяющую автоматически отправлять отчеты о проблемах с EonStor GS сервисному центру компании-производителя для получения технической поддержки.
Симметричные активно-активные контроллеры упрощают процессы IT-управления, устраняя потребность в настройке предпочтительного пути в среде серверной виртуализации. Устранение колебаний пути и равномерное распределение рабочей нагрузки без дополнительного программного обеспечения для балансировки нагрузки позволяют повысить производительность системы. Процессы ввода/вывода продолжают выполняться без перебоев по оставшимся каналам в случае отказа пути, а автоматическое включение резерва обеспечивается без необходимости в переустановке подключения.
Service Manager представляет собой инструмент для запроса технической поддержки, встроенный в EonOne - централизованное программное обеспечение для управления устройствами линейки EonStor GS, - и осуществляющий автоматическую отправку отчетов о неполадках системы в сервисный центр Infrotrend для их оперативного устранения. Инструмент автоматически собирает данные системных журналов и информацию о конфигурации EonStor GS и направляет их в сервисный центр производителя вместе с заявкой на техническую поддержку, что значительно упрощает процесс обращения за помощью специалистов. Посредством EonOne Service Manager пользователи могут также отслеживать статус своих заявок.
"Мы создаем линейку EonStor GS с целью упростить задачи внедрения и управления системами хранения данных и планируем и дальше вводить новые функции, повышающие производительность, доступность данных и удобство для наших пользователей", - отметил Томас Као (Thomas Kao), старший директор по вопросам планирования производства Infortrend.
Для получения дополнительной информации о симметричных активно-активных контроллерах Infortrend и функциях сервис-менеджера в линейке EonStor GS, нажмите здесь.
О компании Infortrend
Компания Infortrend (код на фондовой бирже TPE: 2495), начиная с 1993 года, разрабатывает и производит решения для хранения данных. Хранилища Infortrend, созданные с особым акцентом на собственные инновационные разработки, контроль производства и строжайшие процедуры тестирования, обеспечивают высокую производительность и гибкость использования новейших стандартов, удобные функции обработки данных, доступ к персональным сервисам послепродажного обслуживания и поистине беспрецедентное соотношение "цена-качество". Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.infortrend.com
Infortrend® и EonStor® являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками Infortrend Technology, Inc. Все прочие торговые марки являются собственностью их владельцев.
Контактная информация для представителей СМИ:
Infortrend Technology, Inc.
Уилсон Сун (Wilson Sung)
Тел.: +886-2-2226-0126 8300
Email: wilson.sung@infortrend.com
или sales.ap@infortrend.com
Юрий Шогенов (Yuriy.Shogenov)
Тел.: +886-2-2226-0126 8309
Email: yuriy.shogenov@infortrend.com
или sales.ap@infortrend.com