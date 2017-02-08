TraceLink анонсирует проведение в Барселоне конференции NEXUS 17

НОРТ-РИДИНГ (NORTH READING), Массачусетс, 8 февраля 2017 г. /PRNewswire/. TraceLink Inc, крупнейшая в мире сеть отслеживания и контроля происхождения, предназначенная для установления связи в рамках медико-биологической цепочки поставок и избавления мирового рынка от поддельных рецептурных препаратов, сегодня анонсировала проведение NEXUS 17 - единственного международного отраслевого форума, собирающего руководителей передовых коммерческих предприятий и специалистов фармацевтической сферы для совместного формирования будущего технологий отслеживания и контроля происхождения, а также сериализации в биомедицинской отрасли. Двухдневное мероприятие пройдёт 7-8 июня этого года на территории отеля Crowne Plaza Barcelona Fira Center. Регистрация участников уже открыта. При ранней регистрации до 15 марта 2017 года предоставляются скидки на билеты.

«В этом году NEXUS состоится в Европе, что позволит тщательнее изучить требования и основные принципы Директивы ЕС по борьбе с оборотом фальсифицированных лекарственных средств (EU FMD) и других нормативных актов, разрабатываемых и внедряемых в регионе ЕБВА (Европа, Ближний Восток и Африка) и других странах мира. Тысячи компаний-производителей затрачивают массу времени на решение проблем со своими системами поставок, масштабами выпуска и соблюдением нормативов с целью удовлетворения требований EU FMD к 2019 году. А это значит, что настало время начать планировать, - отметил Шаббир Дахуд (Shabbir Dahod), президент и главный исполнительный директор TraceLink. - В сегодняшнюю эпоху безопасности и сериализации лекарственных препаратов конференция NEXUS стала единственным отраслевым мероприятием, ориентированным на всех участников фармацевтической цепочки поставок - от самостоятельных и контрактных производителей до параллельных импортёров, дистрибьюторов, больниц и аптек, - позволяя им обмениваться опытом и получать ценную информацию от регуляторов, лидеров и стратегически мыслящих экспертов отрасли».

«NEXUS 17 станет ведущей площадкой для обучения и информирования представителей руководства компаний и ключевых участников рынка по вопросам норм EU FMD, требований бизнеса и практических методов сотрудничества с такими организациями, как Европейская организация по верификации лекарственных средств (EMVO), - заявил Пол Миллс (Paul Mills), директор-распорядитель EMVO и главный докладчик NEXUS 16. - Прошлогодняя конференция показала нам, что половина её участников не была в достаточной мере ознакомлена с техническими и процессуальными требованиями к соблюдению EU FMD. Этот факт вызывает беспокойство, учитывая сложность нормативных положений и длительные сроки, которые затрачивают компании на подготовку внутренних операций и связей в целях соблюдения требований упомянутой директивы. Поэтому EMVO намеревается принять активное участие в NEXUS 17, дабы подчеркнуть всю важность готовности коммерческих предприятий к работе с EU FMD».

TraceLink NEXUS 17: Обеспечение доступности лекарственных препаратов в регионе ЕБВА посредством цифровой системы снабжения

Участники NEXUS 17 получат доступ к докладам ведущих руководителей отрасли, групповым дискуссиям, «круглым столам» и структурированным программам по установлению деловых связей, разработанным для вовлечения собравшихся в образовательные семинары, посвящённые вопросам:

нормативов отслеживания и контроля происхождения препаратов, включая соблюдение директивы EU FMD, требований законодательства Российской Федерации, Саудовской Аравии, прочих членов Совета сотрудничества государств Персидского залива (GCC), Египта и других стран ЕБВА, с акцентом на сериализацию, отслеживаемости препаратов и отчётности о соблюдении нормативных требований, работе с организациями-контрактными производителями, сторонними логистическими операторами и параллельными импортёрами;

инструктирования по вопросам стратегий, планирования, управления коммерческой деятельностью и партнёрских взаимоотношений для соблюдения требований к сериализации и управления сериализованными товарными запасами в масштабах всех внутренних операций и внешних сетей;

Изучения практических примеров первого успешного внедрения программ отслеживания и контроля происхождения и установления связи с такими системами нормативного надзора, как EU Hub; и

Существующих возможностей для извлечения кратко- и долгосрочной ценности посредством использования цифровых систем снабжения.

NEXUS 17 приглашает к участию всех представителей медико-биологического сообщества. Размеры регистрационного сбора варьируются в зависимости от статуса клиента и применения скидок при ранней регистрации:

€795 для всех зарегистрировавшихся до 15 марта 2017 г.;

€795 для клиентов TraceLink вне зависимости от даты регистрации;

€995 для всех участников, зарегистрировавшихся после 15 марта 2017 г. и не являющихся клиентами TraceLink на момент регистрации.

Чтобы зарегистрироваться для участия в NEXUS '17 в Барселоне, посетите веб-сайт http://nexus-tracelink.com/

О системе TraceLink

TraceLink - крупнейшая в мире сеть отслеживания и контроля происхождения, предназначенная для установления связи в рамках медико-биологической цепочки поставок и избавления мирового рынка от поддельных рецептурных препаратов,. Ведущие предприятия доверяют облачной системе Life Sciences Cloud от TraceLink для обеспечения полной глобальной взаимосвязанности, прозрачности и отслеживаемости фармацевтических препаратов на всех стадиях от подбора ингредиентов до получения патентов. Установление связи Life Sciences Cloud одним щелчком мыши позволяет создавать «башенную» систему контроля за цепочкой поставок, предоставляющую информацию, аналитические данные и возможности для взаимодействия, необходимые для повышения производительности и сокращения рисков в масштабах глобальных операций снабжения, производства и дистрибуции лекарственных средств. Система Life Sciences Cloud удостоена многочисленных отраслевых наград, включая Deloitte Technology Fast 500 (149-е место в 2016 году), гран-при конкурса Amazon AWS Global Start-Up Challenge и премию Эдиссона за инновации в области организации здравоохранения (Edison Award for Innovation in Health Management). Облачное решение используется компаниями по всему земному шару для достижения стратегических целей гарантирования своевременного и полного снабжения, защиты качества продукции и сокращения операционных расходов.

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TraceLink финансируется Goldman Sachs, FirstMark Capital, Volition Capital и F-Prime Capital.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Эйми Гензлер (Aimee Genzler), директор по вопросам корпоративных коммуникаций, agenzler@tracelink.com, 978.396.6150